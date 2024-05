Pourquoi Apple n'a-t-elle pas lancé un iPad mini 7 ? Les dernières rumeurs suggèrent qu'il est toujours en route

Le nouvel iPad Pro (2024) et l'iPad Air 6 sont deux mises à jour très attendues des plus grandes tablettes d'Apple, mais l'événement de lancement a été d'un calme inquiétant pour l'iPad mini. Cela signifie-t-il que la plus petite tablette d'Apple est sur la sellette ? Pas nécessairement, si l'on en croit les dernières rumeurs, même si son avenir reste incertain.

Nous avons confirmé auprès d'Apple que l'iPad mini 6 actuel est le même modèle qu'avant l'événement iPad 2024 d'Apple, et qu'il a le même prix. Donc, malgré les changements importants que nous avons vus pour ses confrères plus grands, y compris une puce M4 pour l'iPad Pro, Apple n'a pas apporté à sa tablette de 8,3 pouces une quelconque amélioration.

C'est un peu décevant pour les fans de la tablette compacte, mais tout n'est pas perdu. Le mois dernier, Mark Gurman, une source fiable de Bloomberg, a affirmé qu'Apple « travaille également sur de nouvelles versions de l'iPad bas de gamme et de l'iPad mini », mais que celles-ci n'arriveront pas « avant la fin de l'année au plus tôt ».

Cela fait écho à un rapport antérieur de l'analyste respecté Ming-Chi Kuo, qui a déclaré que la production en série de l'iPad mini 7 avait simplement été « retardée » plutôt qu'annulée. Il s'agit là des dernières rumeurs crédibles concernant l'iPad mini 7, et il y a donc encore une chance de le voir arriver plus tard dans l'année, même avec une mise à jour mineure du processeur.

Cela dit, M. Gurman avait prédit que l'iPad bas de gamme d'Apple serait « une version à coût réduit du modèle de 10e génération à partir de 2022 », et c'est ce qui s'est produit lors de l'événement d'hier (bien que plus tôt qu'il ne l'avait prédit). Apple a supprimé son iPad de 9e génération et a réduit le prix de la version de 10e génération.

En l'état actuel des choses, l'iPad mini survit, et les rumeurs continuent de prédire qu'un rafraîchissement de l'iPad mini 7 est en préparation. Mais comme il s'agit du seul produit lié à l'iPad dans l'Apple Store qui ne porte pas la mention « nouveau », son avenir semble encore un peu incertain.

L'iPad mini est-il toujours d'actualité ?

L'iPad mini est désormais clairement coincé entre les grandes tablettes d'Apple et l'iPhone de plus en plus grand. La série iPhone 16 Pro, par exemple, devrait s'agrandir cette année pour inclure des écrans de 6,3 et 6,9 pouces (sur les modèles Pro et Pro Max).

La réticence d'Apple à offrir à l'iPad mini 6, qui est arrivé en 2021, une mise à jour même mineure des spécifications, suggère également que l'intérêt pour la tablette compacte s'est émoussé. Toutefois, la tablette continue de faire l'objet d'un certain culte, de nombreuses personnes estimant qu'elle est idéale pour prendre des notes et regarder des films lors de leurs déplacements.

L'iPad mini actuel est également idéal pour lire des livres et jouer à des jeux. Une augmentation des spécifications à l'épreuve du temps avec un nouveau processeur (très probablement la puce A16 de l'iPhone 14 Pro et Max) suffirait donc à satisfaire les fans. Une puce M1 serait encore mieux, bien sûr, mais pourrait faire grimper le prix trop haut.

À l'heure actuelle, ce scénario reste le plus probable selon les dernières spéculations, même si l'événement iPad 2024 d'Apple a, à juste titre, douché ces espoirs. Quoi qu'il en soit, si les nouvelles tablettes d'Apple semblent être des certitudes absolues pour le sommet de notre guide des meilleures tablettes, l'iPad mini survit - avec l'iPad mini 6 qui reste une option solide, en particulier si vous achetez une version reconditionnée moins chère, si vous avez besoin d'une tablette compacte.