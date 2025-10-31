L’iPad mini OLED pourrait être LA révélation tech de 2026

Apple pourrait lancer un iPad mini doté d’un écran OLED en 2026, selon un rapport

Des modèles OLED seraient également prévus pour l’iPad Air et le MacBook Air

Ce nouvel écran pourrait toutefois entraîner une hausse de prix

L’iPad mini d’Apple s’est imposé ces dernières années comme l’une des meilleures tablettes du marché. Son format compact et ses performances solides en font un choix idéal pour de nombreux utilisateurs. Et si les rumeurs se confirment, une mise à niveau majeure pourrait bientôt lui offrir un avantage décisif face à la concurrence.

Dans un article publié sur Bloomberg, le journaliste Mark Gurman affirme qu’Apple prévoit d’intégrer un écran OLED à l’iPad mini dès l’an prochain. Cette information fait écho à une précédente rumeur apparue plus tôt cette année et marquerait une nette amélioration par rapport à l’écran LCD actuel. Résultat attendu : un contraste accru et des couleurs plus riches pour les contenus affichés.

Si ce changement se confirme, l’iPad mini pourrait bien créer la surprise en 2026. Cette tablette au format réduit séduit déjà un public fidèle, rebuté par la taille de l’iPad Air ou le prix de l’iPad Pro. Pourtant, le modèle mini a souvent été privé de certaines fonctionnalités réservées à ses grands frères. L’arrivée d’un écran OLED représenterait alors une avancée visuelle majeure, qui renforcerait sa compétitivité face aux produits concurrents.

Autre nouveauté potentielle : Apple envisagerait de rendre l’iPad mini entièrement étanche. Pour y parvenir, la marque retravaillerait son boîtier et y intégrerait, selon Gurman, « un nouveau système de haut-parleurs reposant sur une technologie liée aux vibrations », en remplacement des ouvertures classiques. Ce procédé différerait de l’approche adoptée sur les meilleurs iPhone, mais constituerait un nouvel atout à ajouter à la fiche technique de l’iPad mini.

L’arrivée de l’OLED ailleurs

Tout ne serait pas si rose, toutefois. Le rapport de Gurman indique qu’Apple pourrait revoir ses tarifs à la hausse, en raison de l’intégration de l’écran OLED sur l’iPad mini. Une augmentation de 100 € ne serait pas à exclure, ce qui ferait grimper le prix de départ à 709 €.

L’iPad mini ne serait d’ailleurs pas le seul produit Apple concerné par cette transition vers l’OLED. Toujours selon Gurman, Apple prévoirait également d’intégrer cette technologie d’affichage à l’iPad Air et au MacBook Air.

Le MacBook Air ne bénéficierait pas de cette mise à jour avant 2028, précise Gurman, tandis que l’iPad Air passerait à l’OLED à une date encore inconnue, mais postérieure à la mise à jour attendue au printemps 2026. Ce serait également, en théorie, le moment où l’iPad mini version OLED pourrait faire son apparition.

Les écrans OLED ont déjà rencontré un franc succès sur les iPad Pro et les iPhone, et sont utilisés depuis le lancement de l’Apple Watch. Si l’iPad mini rejoint cette famille d’appareils en 2026, la marque pourrait bien ravir de nombreux utilisateurs de tablettes.