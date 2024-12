iPad pliable : Apple travaillerait sur un modèle géant sans plis et compatible avec macOS

L'iPad pliable secret d'Apple ne sera pas lancé avant 2028, selon un rapport

L'entreprise veut éliminer le pli de l'écran de son iPad pliable

Apple pourrait également développer un iPhone pliable pour une sortie en 2026

Le casque Apple Vision Pro a été lancé il y a seulement un an et demi, mais Apple cherche déjà sa prochaine grande innovation. D’après un nouveau rapport, cette dernière pourrait se concrétiser sous la forme d’un appareil pliable géant, de la taille de deux iPad Pro placés côte à côte.

C’est la dernière rumeur relayée par la newsletter Power On de Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg, qui dévoile les potentiels projets d’Apple pour s’imposer – et dominer – le marché des appareils pliables dans les années à venir.

Selon Gurman, Apple travaille pour s’assurer que cet iPad pliable n’affiche pas de pli central visible, problème récurrent sur d’autres appareils pliables. Les efforts secrets de la marque auraient permis de concevoir un appareil doté d’un pli "quasiment invisible" lorsqu’il est ouvert, bien qu’il soit encore "trop tôt pour savoir si Apple pourra l’éliminer complètement."

D’après Gurman, cet appareil pourrait voir le jour "vers 2028", soit plus tard que la date de 2026 avancée par l’analyste Jeff Pu. Une fois déplié, son écran pourrait mesurer entre 18 et 20 pouces, tout en restant suffisamment compact pour se glisser dans un sac à dos lorsqu’il est replié.

Et ce n’est pas le seul projet pliable en préparation chez Apple : la marque travaillerait également sur un iPhone pliable. Toutefois, il ne faudrait pas s’attendre à une sortie avant 2026 au plus tôt.

Un hybride iPad-Mac ?

Au cours des dernières années, Samsung, OnePlus et Google ont chacun lancé leurs propres appareils pliables, avec des succès variés. Cependant, la majorité des meilleurs smartphones pliables reposent soit sur deux écrans distincts reliés par une large charnière centrale, soit sur un écran unique marqué par un pli profond au milieu.

Apple semble vouloir éviter ces deux scénarios en proposant un appareil pliable composé d’un seul écran, sans charnière ni pli apparent. Fidèle à sa culture de l’excellence, la marque préfère prendre son temps pour perfectionner son produit plutôt que de se précipiter sur le marché avec une version inaboutie. Cela signifie toutefois qu’il faudra attendre encore longtemps avant de pouvoir mettre la main sur le premier iPad pliable d’Apple.

De manière intéressante, Gurman affirme que cet iPad pliable combinera des éléments d’iPadOS et de macOS, sans pour autant devenir un véritable "hybride iPad-Mac". En effet, iPadOS devrait être "suffisamment avancé pour faire tourner des applications macOS" d’ici le lancement de l’appareil, tout en continuant à prendre en charge les accessoires traditionnels comme l’Apple Pencil.

Bien que cet appareil puisse représenter la tentative la plus proche d’Apple pour fusionner le Mac et l’iPad, il illustre également pourquoi la marque n’a jamais réellement pris cette direction.

Un produit combiné de ce type restera extrêmement niche, la plupart des utilisateurs n’ayant pas besoin d’un appareil unique mêlant les deux systèmes. En fin de compte, Apple préfère inciter les consommateurs à acheter à la fois un iPad et un Mac, plutôt que de perdre une vente en créant un appareil à double usage.

Cela dit, hybride ou non, cette tablette pliable pourrait marquer un moment mémorable dans l’histoire d’Apple, dans la lignée de ses célèbres "one more thing". Reste à voir si elle rencontrera plus de succès que le Vision Pro.

