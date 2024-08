L'iPad pliable ne devrait pas voir le jour de sitôt, de nouvelles rumeurs font état de retards

Apple travaille très certainement sur un iPhone pliable, mais ce n'est pas le seul gadget qu'elle développerait avec un écran flexible. Un iPad pliable serait également en préparation, mais les dernières rumeurs suggèrent qu'il pourrait avoir été retardé.

À un moment donné, il semblait que l'iPad pliable pourrait être le premier gadget pliable d'Apple, lancé en 2025, l'iPhone pliable étant lancé un an plus tard, en 2026. Aujourd'hui, l'analyste qui avait dit que l'iPad serait lancé en 2025 - Jeff Pu - affirme qu'il pourrait être reporté à 2026 (via MacRumors).

Cette fuite n'explique pas précisément la raison de ce retard, mais les raisons les plus probables sont des problèmes de développement ou de fabrication - c'est-à-dire qu'Apple a du mal à transformer sa vision du design en un produit viable, ou qu'il y a des problèmes avec la fabrication du design final.

Quoi qu'il en soit, cette fuite s'aligne sur les calendriers de sortie que nous avons entendus dans les rumeurs précédentes, qui suggéraient que les appareils pliables d'Apple arriveraient en 2026, voire 2027 - donc, bien qu'il faille prendre toutes les informations non officielles avec des pincettes, vous ne voudrez peut-être pas retenir votre souffle pour un iPad ou un iPhone pliable en 2024 ou 2025.

Nous ne savons pas si la rumeur d'un iPhone pliable est également concernée par ce retard, alors peut-être que 2026 sera l'année où nous aurons deux Apple pliables au lieu d'un seul.

Que savons-nous d'autre sur les produits pliables d'Apple ?

Au-delà de la rumeur de son année de sortie, qui pourrait être retardée, nous connaissons quelques détails sur l'iPad pliable. Présenté comme un hybride iPad-MacBook, les fuites indiquent qu'il sera doté d'un écran de 20,3 pouces et qu'il s'appuiera sur un système d'exploitation combinant des éléments d'iPadOS et de macOS.

Étant donné que la frontière entre les tablettes et les ordinateurs portables d'Apple devient de plus en plus floue à certains égards, il ne serait pas surprenant de voir Apple combiner des éléments des deux dans un appareil hybride.

Image 1 of 3 Huawei Mate Xs 2 (Image credit: Huawei) Huawei Mate Xs 2 (Image credit: Basil Kronfli) Huawei Mate Xs 2 (Image credit: Basil Kronfli)

En ce qui concerne l'iPhone pliable, la dernière fuite - qui provient également de Pu - suggère qu'il pourrait être similaire au Huawei Mate Xs 2 en termes de design. Comme vous pouvez le voir sur l'image ci-dessus, l'écran du Mate Xs 2 s'enroule autour de l'appareil et s'ouvre à plat, plutôt que de cacher l'écran lorsque le téléphone est plié. L'avantage de cette conception est qu'elle nécessite moins de composants d'affichage ; l'inconvénient évident est que l'aspect le plus vulnérable de la conception est toujours exposé.

Nous devrons attendre de voir ce qu'Apple a dans sa manche au cours des prochaines années, s'il y en a. Mais si vous souhaitez acquérir un appareil pliable dès maintenant, vous pouvez consulter notre guide des meilleurs téléphones pliables.

