iPhone pliable : Apple aurait fait un pas de plus vers sa concrétisation

L'iPhone pliable se rapproche encore un peu plus

Apple pourrait être sur le point de choisir un fournisseur d'écran

Jusqu'à présent, Apple avait eu du mal à trouver un écran satisfaisant

Apple n’a pas encore officiellement annoncé l’arrivée d’un iPhone pliable, mais le nombre de fuites sur ce sujet laisse peu de doute sur son développement. Aujourd’hui, une nouvelle rumeur vient renforcer cette hypothèse.

Selon le leaker bien connu Yeux1122 (relayé par MacRumors), Apple serait proche de choisir un partenaire industriel pour produire les écrans pliables de son futur iPhone. Cette information proviendrait de sources au sein de la chaîne d’approvisionnement du géant américain.

Les détails restent encore limités, mais certains fournisseurs de composants seraient en train d’atteindre les exigences de qualité fixées par Apple, notamment en ce qui concerne l’écran pliable et ses mécanismes internes.

Par le passé, plusieurs rapports ont évoqué l’abandon du projet en raison de difficultés techniques liées à la conception d’un écran flexible répondant aux standards de la marque. Il semblerait désormais que ces obstacles aient été surmontés.

Rumeurs antérieures

Google a lancé deux téléphones pliables (Image credit: Future)

Les rumeurs autour d’un iPhone pliable ne datent pas d’hier. Dès novembre dernier, des fuites indiquaient que l’appareil avait dépassé le stade du concept et faisait désormais l’objet d’un développement actif en vue d’une commercialisation.

Plus récemment, des sources ont évoqué un écran principal de 7,6 à 7,9 pouces, accompagné d’un écran externe plus petit, mesurant entre 5,3 et 5,5 pouces. La même source tablait sur une sortie aux alentours de 2026 pour ce smartphone très attendu.

D’autres prédictions laissaient entendre une possible sortie dès 2025, mais à l’approche du mois de février, ce scénario semble de moins en moins probable. Le format retenu par Apple reste également une inconnue : s’agira-t-il d’un modèle à clapet ou d’un format livre ?

Si Apple n’a toujours pas présenté d’iPhone pliable, le marché des smartphones pliants a connu une forte évolution ces derniers mois, avec des modèles haut de gamme comme le Google Pixel 9 Pro Fold, le Samsung Galaxy Z Fold 6 et le Galaxy Z Flip 6.