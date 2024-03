Apple pourrait préparer un MacBook géant et pliable qui se transformerait en iPad

Selon une fuite bien connue, Apple ne prévoit qu'un seul appareil pliable à l'avenir. La société travaille sur un MacBook dans cette optique, mais pas sur un quelconque iPad ou iPhone pliable.

Cette rumeur émane de l'une des sources les plus cohérentes en ce qui concerne Apple, à savoir l'analyste Ming-Chi Kuo. Mais il faut toujours se méfier des rumeurs, surtout lorsqu'il s'agit d'appareils à long terme.

最近我多次被詢問蘋果是否計劃在 2025 年或 2026 年量產可折疊 iPhone 或 iPad。我的最新調查顯示,蘋果目前唯一有明確開發時程的可折疊產品,只有配備約20.3"顯示器、並預計在2027年量產的MacBook。--Recently, I've received many inquiries about whether Apple plans to mass-produce the…March 7, 2024 See more

Comme vous pouvez le voir dans le message de Kuo sur X (anciennement Twitter), les dernières informations provenant de sources sont que le seul appareil pliable d'Apple qui a des plans de développement concrets est un MacBook de 20,3 pouces. (Une autre fuite dans le fil de discussion indique qu'il s'agit en fait d'un 20,25 pouces pliable, conformément aux rumeurs précédentes, mais c'est chercher la petite bête).

Nous avons mentionné le fait que le MacBook potentiel était très éloigné, et Kuo pense qu'il n'entrera pas en production de masse avant 2027. Et s'il est produit plus tard dans l'année, cela pourrait signifier qu'un volume suffisant d'unités n'est pas disponible pour un lancement avant le début de l'année 2028, peut-être.

Dans ce contexte, un MacBook pliable est un ordinateur portable composé d'un grand écran qui se replie. Tous les ordinateurs portables sont pliables, bien sûr, mais ils sont normalement dotés d'un écran et d'un clavier - dans le cas de ce dernier, un ordinateur portable pliable tel que celui prévu par Apple fonctionnerait avec un clavier tactile virtuel.

(Image credit: Apple)

Analyse : un MacBook pliable en préparation ?

Dans le tweet mentionné ci-dessus, Kuo répondait à des interrogations sur la possibilité qu'Apple fabrique un iPhone ou un iPad pliable dès l'année prochaine, voire en 2026, et il refroidit clairement cette idée.

Pour l'instant, seul un ordinateur portable pliable est prévu, si l'on en croit les fuites. Et si on prend cela pour argent comptant, même si les plans peuvent changer, cela indique clairement qu'aucun type de téléphone ou d'iPad pliable ne sera disponible avant 2025.

Cela prend un peu plus de poids lorsque l'on considère d'autres spéculations récentes selon lesquelles Apple aurait travaillé dur sur un appareil pliable, mais il s'agirait d'un "appareil plus grand", ce qui exclurait l'idée d'un iPhone pliable. En effet, il y a deux ans déjà, on parlait d'un MacBook pliable à venir pour 2027, ce qui pourrait être le même appareil toujours en cours de développement, et à peu près dans les temps.

Bien sûr, cela semble être un temps de développement long, mais c'est un projet délicat à réaliser correctement. Surtout parce que, selon toutes les informations, Apple est très pointilleux en ce qui concerne la qualité d'un écran pliable - une attitude tout à fait justifiée à nos yeux.

Évidemment, faire en sorte que le pliage fonctionne bien est le problème épineux - et avoir un mécanisme assez robuste et durable dans le temps pour ne pas causer de problèmes. Et avec les produits Apple toujours à la recherche d'une apparence premium, il sera également primordial que le pliage se fasse de manière suffisamment fluide. Tout cela devra être réalisé sans que le coût soit prohibitif. (Même si, évidemment, le premier MacBook pliable, quand - voire si - il arrivera, sera un appareil très cher).

Ce que nous pourrions finalement recevoir, c'est un ordinateur portable très portable qui se déplie en un écran massif lorsque cela est nécessaire - nous imaginons le placer debout pour regarder des films ou des clips YouTube en utilisant tout l'écran, par exemple, donc c'est essentiellement une tablette géante (un iPad avec macOS, pour ainsi dire). Mais ensuite, vous avez un clavier virtuel pour quand l'appareil est utilisé comme un ordinateur portable traditionnel. Cela pourrait poser problème, bien sûr, car la plupart des gens ne sont pas enthousiastes à l'idée d'utiliser un clavier virtuel pour taper.

Remarquez bien, un clavier externe pourrait être connecté en alternative lorsque vous êtes à votre bureau, bien sûr. Et avec les avancées en matière de retour haptique et d'autres technologies, il est possible qu'Apple parvienne à quelque chose qui se rapproche suffisamment d'une expérience de frappe réelle sur un écran tactile, et nous imaginons que c'est un autre objectif prioritaire du projet.

Les sceptiques doutent que cela puisse être réalisé avec succès, et nous comprenons parfaitement d'où ils viennent. Cependant, il semble qu'Apple explore sérieusement cette concept au moins, sur la base des rumeurs constantes qui circulent depuis les deux dernières années (et même plus loin que ça). Cependant, il est tout à fait possible que toute cette recherche et développement ne donne rien à la fin (....Apple Car...).

Via Wccftech