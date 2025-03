L’iPad pliable d’Apple pourrait arriver plus tôt que prévu avec une innovation logicielle intrigante

L'écran pliable de 18,8 pouces d'Apple, selon les rumeurs, pourrait fonctionner sous macOS

Son lancement est désormais prévu pour 2027

Il pourrait s'appuyer sur les grands changements à venir dans macOS 16

Alors que ses concurrents – Samsung, Google, OnePlus et d'autres – ont déjà lancé des smartphones pliables, Apple est resté étonnamment absent du marché. De nouvelles fuites laissent toutefois entendre que la marque ne travaille pas seulement sur un iPhone pliable, mais aussi sur un iPad pliable qui pourrait fonctionner sous macOS.

Hier (17 mars), les dernières rumeurs sur l’iPhone pliable ont été évoquées. Son lancement serait prévu pour 2026, mais son prix s’annonce particulièrement élevé : 2 300 dollars (environ 1 750 livres sterling ou 3 600 dollars australiens). À ce tarif, on s'attendrait à un écran sans pli visible et capable de se régénérer.

Aujourd’hui, l’attention se porte sur un autre appareil pliable d’Apple : un modèle de 18,8 pouces présenté comme un hybride entre un iPad et un MacBook. Initialement attendu pour 2028, il pourrait finalement entrer en production fin 2026 pour une sortie en 2027, selon un rapport de l’analyste Jeff Pu (relayé par MacRumors).

Au-delà d’un lancement plus précoce que prévu, Pu indique que l’appareil se rapprocherait davantage du MacBook, en suggérant qu’il fonctionnerait sous macOS plutôt qu’iPadOS. Une information qui fait écho aux déclarations de Mark Gurman (Bloomberg) selon lesquelles iOS 19 et macOS 16 devraient subir des modifications pour mieux prendre en charge les appareils pliables et tactiles.

(Image credit: Apple)

Ces informations restent cependant à prendre avec précaution. Si Jeff Pu est un analyste généralement fiable, son affirmation sur macOS reste une hypothèse. Il ne cite pas de source interne et se base sur un article du Wall Street Journal (payant) qui décrit l’appareil comme un ordinateur portable, sans confirmer son système d’exploitation.

Cela dit, ce n'est pas la première fois que ce grand format pliable est associé à macOS.

En décembre dernier, des rumeurs laissaient entendre que l’appareil pourrait faire tourner des applications macOS. À l’époque, il était plutôt question d’une version améliorée d’iPadOS capable d’exécuter des applications des deux systèmes.

Même si macOS n’est pas retenu au final, tout laisse à penser qu’Apple prépare un appareil hybride avec écran tactile, proche d’un ordinateur portable. Reste à voir son prix et ses caractéristiques techniques. Si l’iPhone pliable est annoncé à 2 300 dollars (à confirmer en euros), un modèle avec un écran encore plus grand pourrait être bien plus onéreux à sa sortie.

