L'iPhone pliable pourrait avoir un design surprenant avec un seul écran

Most modern foldable phones broadly follow the same design principles as either the Samsung Galaxy Z Fold 5 or the Samsung Galaxy Z Flip 5, but it seems the foldable iPhone might not. Instead, it might borrow from the Huawei Mate Xs 2.

This is according to a new investor note from Haitong International analyst Jeff Pu, seen by 9to5Mac.

La plupart des téléphones pliables modernes suivent les mêmes principes de conception que le Samsung Galaxy Z Fold 5 ou le Samsung Galaxy Z Flip 5, mais il semble que l'iPhone pliable ne le fasse pas. Il pourrait au contraire s'inspirer du Huawei Mate Xs 2.

C'est ce qui ressort d'une nouvelle note aux investisseurs de l'analyste Jeff Pu de Haitong International, consultée par 9to5Mac. Pu décrit l'iPhone pliable comme ayant un « design pliable enveloppant », disant qu'il est « similaire » au Huawei Mate Xs 2.

Qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, le Huawei Mate Xs 2 est un grand écran pliable, similaire au Galaxy Z Fold 5, mais alors que le téléphone de Samsung possède à la fois un écran de couverture (pour l'utiliser comme un téléphone) et un écran pliable pour l'utiliser comme une tablette, le Huawei Mate Xs 2 n'a qu'un seul écran.

Image 1 of 3 Huawei Mate Xs 2 (Image credit: Huawei) Huawei Mate Xs 2 (Image credit: Basil Kronfli) Huawei Mate Xs 2 (Image credit: Basil Kronfli)

Cet écran unique est un grand écran pliable, comme vous pouvez le voir sur les images ci-dessus, mais il se trouve à l'extérieur du téléphone (au lieu d'être caché à l'intérieur lorsque l'écran est plié). Le résultat est qu'il se replie pour devenir un écran de la taille d'un téléphone, sans avoir besoin d'un deuxième écran.

Cette solution présente des avantages potentiels, car l'absence d'un deuxième écran signifie qu'il faut moins de composants d'affichage. En théorie, Apple pourrait donc soit rendre l'appareil plus fin, soit utiliser l'espace ainsi gagné pour autre chose, comme une batterie plus grande.

Recevez quotidiennement des informations, de l'inspiration et des offres dans votre boîte de réception Inscrivez-vous pour recevoir les dernières nouvelles, les critiques, les opinions, les meilleures offres technologiques et bien plus encore. Contactez-moi avec des nouvelles et des offres d'autres marques Future Recevez des e-mails de notre part au nom de nos partenaires ou sponsors de confiance

D'un autre côté, cette conception signifie également que l'écran pliable - qui est sans doute la partie la plus vulnérable du téléphone - est toujours exposé.

Nous prenons donc cette affirmation avec des pincettes, mais il serait logique qu'Apple veuille opter pour un design légèrement différent de la norme, d'autant plus qu'elle a rejoint tardivement la fête des téléphones pliables.

L'iPhone pliable : encore des années à attendre

À ce propos, Pu indique dans la même note que l'iPhone pliable est attendu pour 2026 et que l'écran mesurera 7,9 pouces, bien qu'il s'agisse de deux choses qu'il a déjà affirmées auparavant, et qu'il ne fait donc que réitérer.

Cette date de sortie est conforme à d'autres fuites, bien que d'autres sources aient affirmé que l'iPhone pliable n'arriverait probablement pas avant 2027. Quoi qu'il en soit, il est peu probable que nous le voyions de sitôt.

En attendant, il y a beaucoup d'autres choses à venir chez Apple. La société vient d'annoncer iOS 18 et Apple Intelligence lors de la WWDC 2024. Ce nouveau logiciel devrait être lancé dans le courant de l'année, probablement en même temps que l'iPhone 16.