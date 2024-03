iPhone pliable d'Apple : un rapport affirme qu'il sera lancé début 2027

Au cours des dernières années, nous avons vu une multitude de téléphones pliables arriver sur le marché, mais Apple a brillé par son absence - et il semble maintenant que nous devrons attendre encore plus longtemps avant que le géant de la technologie ne présente enfin un iPhone pliable.

Plus précisément, la date de mise en vente de l'appareil aurait été repoussée du quatrième trimestre 2026 au premier trimestre 2027. C'est ce qu'affirme Revegnus sur X (anciennement Twitter), qui cite un rapport d'Alphabiz, un média coréen.

Dans une version traduite de l'article, Alphabiz affirme qu'un "haut fonctionnaire familier avec la situation interne d'Apple" a déclaré au site web que "je comprends que la société prévoit de commencer à vendre l'iPhone pliable un peu plus tard que prévu après avoir fait des préparations approfondies sur tous les sujets, y compris l'offre et la demande de l'écran pliable".

Le rapport ajoute que la sélection des fournisseurs d'Apple n'a pas changé et n'explique pas en détail ce qui a forcé Apple à repousser le lancement de l'appareil.

Une crédulité à toute épreuve

Bien qu'il soit tentant de croire ce rapport sur parole, il y a un point d'interrogation majeur qui saute aux yeux, à savoir le calendrier habituel de lancement de l'iPhone par Apple.

Chaque année, comme une horloge, Apple lance de nouveaux iPhones en septembre. C'est ce que la société a fait presque tous les ans depuis 2012 (avant cela, elle les annonçait en été), seul l'événement 2020 ayant eu lieu en octobre depuis lors, probablement en raison de la pandémie Covid-19.

Le rapport d'Alphabiz ne parle pas des dates de production ou de dévoilement de l'iPhone, mais affirme que la date de mise en vente est repoussée au début de l'année 2027, alors qu'elle était prévue pour le quatrième trimestre 2026. Il est rare (mais pas inédit) qu'un iPhone soit mis en vente au cours du quatrième trimestre d'une année civile. Mais les seules fois où Apple a annoncé une date de mise en vente de l'iPhone au cours du premier trimestre, c'était pour la série iPhone SE, jamais pour un appareil phare - et un iPhone pliable est à peu près ce qu'un appareil peut être de plus phare.

Le rapport d'Alphabiz semble impliquer deux choses : soit Apple organisera sa présentation habituelle de l'iPhone à l'automne, mais l'iPhone pliable sera gardé pour un événement ultérieur ; soit la société reportera entièrement l'événement de 2026 jusqu'au premier trimestre 2027. Ces deux options semblent incroyablement farfelues compte tenu de ce que nous savons des précédents lancements d'iPhone.

Il semble évident qu'Apple envisage au moins de construire un iPhone pliable - c'est ce que révèlent les brevets de l'entreprise - et de nombreuses fuites et rumeurs industrielles suggèrent qu'il sera lancé dans les prochaines années (en fait, Revegnus affirmait hier encore qu'il serait lancé en 2026). Mais le calendrier décrit dans le rapport d'Alphabiz est à peine croyable, et nous serions extrêmement surpris s'il s'avérait exact.