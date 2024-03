iPhone SE 4, iPhone pliable et lunettes AR : une fuite d'Apple laisse entrevoir les dates de lancement

Nous avons entendu de nombreuses rumeurs sur l'iPhone SE 4, l'iPhone pliable et les lunettes AR d'Apple, et maintenant la fuite d'une fiche de route nous donne une meilleure idée de la date à laquelle nous pourrions voir ces appareils lancés.

Le document, provenant apparemment de la société financière Samsung Securities, a été divulgué par le célèbre informateur @Tech_Reve (via Wccftech). Il offre une vue d'ensemble de ce qu'Apple prévoit pour les prochaines années, jusqu'en 2027.

C'est en 2027 que nous aurons apparemment les lunettes de réalité augmentée. Nous n'avons pas beaucoup entendu parler de ces lunettes ces derniers mois, l'Apple Vision Pro ayant retenu l'attention dans le domaine de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle (ou de la réalité mixte, si vous préférez). Il semblerait qu'une version moins chère du Vision Pro soit également prévue pour 2026.

Un iPad pliable de 20 pouces devrait arriver en 2027, et l'iPhone pliable de 8 pouces un an plus tôt. Cela va à l'encontre des rumeurs récentes qui annonçaient que l'iPad pliable arriverait en premier - même si, étant donné qu'un iPhone pliable aurait de toute façon la taille d'un iPad mini, il pourrait y avoir une certaine confusion quant à l'identité du produit.

Prochainement chez Apple

Il est également question du MacBook OLED, dont on parle depuis longtemps, en 2026, puis de l'iPhone SE 4 l'année prochaine. Cela correspond à une rumeur du mois dernier qui annonçait un lancement au début de l'année 2025 pour l'iPhone SE 4, avec un design plus moderne et un écran OLED également évoqués.

Pour ce qui est du reste de l'année, il semble bien que nous aurons un iPad Pro de 11 pouces et un iPad Pro de 12,9 pouces, tous deux dotés d'un écran OLED. La plupart des informateurs ont prédit un lancement en 2024 pour ces tablettes, qui pourraient donc apparaître dès aujourd'hui (bien qu'il faille passer rapidement commande pour la version 11 pouces).

Les mises en garde habituelles concernant les fuites et les rumeurs s'appliquent : ces dates pourraient ne pas être tout à fait exactes, et même si elles le sont, les plans d'Apple peuvent toujours changer. Cela dit, cette feuille de route correspond bien à d'autres informations qui ont filtré.

Si Apple lance effectivement de nouveaux iPad dans un avenir proche, les prochaines grandes annonces à prévoir concerneront iOS 18, l'intelligence artificielle et les autres logiciels d'Apple. Ces annonces auront lieu lors de la WWDC (Worldwide Developers Conference) 2024, qui se tiendra en juin.