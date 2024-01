L'iPad Pro OLED est désormais en production et en bonne voie pour une sortie en 2024

Un tout nouvel iPad Pro doté d'un écran OLED de premier ordre pourrait être tout proche, Apple se préparant à livrer le nouveau produit aux fans de tablettes dès le mois d'avril - et selon les rumeurs, il pourrait s'agir de l'un des modèles d'iPad Pro les plus impressionnants depuis des années.

L'information provient du média coréen The Elec (version traduite). Le site web affirme que les écrans OLED destinés à l'appareil viennent d'entrer en production. Plus précisément, LG Display a commencé à fabriquer les panneaux TFT pour le prochain iPad Pro de 13 pouces, tandis que Samsung a lancé son propre processus TFT pour la tablette plus petite de 11 pouces. Les versions finies devraient entrer en production de masse en mars, indique The Elec.

Ces informations rejoignent les rapports émanant d'autres fuites et journalistes de renom concernant l'iPad Pro. Ming-Chi Kuo, analyste d'Apple, s'attend par exemple à ce que les nouveaux modèles d'iPad Pro soient lancés au cours du deuxième trimestre 2024, donc en avril, mai ou juin.

Le journaliste de Bloomberg Mark Gurman, quant à lui, affirme qu'Apple pourrait annoncer le nouvel iPad Pro au printemps - donc dès le mois de mars - en même temps qu'un iPad Air qui, pour la première fois, sera disponible en deux tailles. Apple commence souvent à livrer ses nouveaux appareils une semaine ou deux après leur annonce, si bien qu'un événement en mars (par exemple) pourrait se traduire par une date de lancement de l'iPad Pro en avril.

Les grandes étapes de l'OLED d'Apple

(Image credit: Future)

Pourquoi ce nouveau panneau est-il important ? Les écrans de l'iPad Pro utilisent actuellement la technologie mini-LED. En comparaison, l'OLED permet d'afficher des noirs plus profonds et des couleurs plus impressionnantes. Si la technologie mini-LED est déjà incroyable, le passage d'Apple à l'OLED devrait permettre à la tablette d'atteindre un tout autre niveau.

En effet, Apple ne va pas utiliser n'importe quelle technologie OLED. Sa propre mise en œuvre devrait, selon les rumeurs, franchir de nombreuses étapes pour ce type d'écran, ce qui devrait lui permettre d'accroître son avance sur ses rivaux.

Par exemple, selon Ross Young, expert de l'industrie de l'affichage, les nouveaux iPad Pros pourraient constituer plusieurs premières pour les écrans OLED. Il s'agit notamment des "premières tablettes OLED avec LTPO, des premières tablettes OLED avec un empilement en tandem, des OLED les plus lumineuses et à la durée de vie la plus longue dans les tablettes, des tablettes OLED les plus légères et les plus fines grâce à l'amincissement du verre et au TFE".

En langage clair, le LTPO permet la technologie ProMotion d'Apple pour des taux de rafraîchissement variables allant jusqu'à 120 Hz, l'empilement en tandem augmente la durabilité et la luminosité du panneau, tandis que la couche TFE permet d'amincir l'écran.

Maintenant que ces panneaux sont entrés en production, il ne reste plus beaucoup de temps avant de voir l'iPad Pro 2024 en action. Avec la rumeur d'un événement au printemps (mars-mai), Apple pourrait être sur le point de dévoiler le meilleur écran d'iPad à ce jour.