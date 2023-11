Un iPad Air plus grand pourrait être lancé par Apple avant ses iPad Pros OLED l'année prochaine

Ces dernières semaines, de nombreuses rumeurs ont circulé sur ce qu'Apple pourrait prévoir en termes de nouveaux iPad en 2024, et une nouvelle fuite vient s'ajouter à la liste : l'introduction d'un nouveau format de 12,9 pouces pour l'iPad Air 6.

Cette fuite provient de l'analyste Ming-Chi Kuo, qui est l'un des experts les plus fiables en matière d'Apple. Selon Kuo, la production en série d'un iPad Air de 10,9 pouces et d'un iPad Air de 12,9 pouces est prévue pour le premier trimestre 2024.

Vous pouvez lire notre test de l'iPad Air (2022) si vous souhaitez vous rafraîchir la mémoire sur le dernier modèle commercialisé par Apple. Il est doté d'un écran de 10,9 pouces d'une résolution de 2 360 x 1 640 pixels, utilisant la technologie d'affichage IPS LCD.

Selon M. Kuo, cette technologie d'affichage sera modifiée pour le modèle de 12,9 pouces. Bien que le mini-LED ne soit pas ajouté, la tablette plus grande aura une face arrière en oxyde - la même que sur l'iPad Pro mini-LED de 12,9 pouces, ce qui signifie essentiellement moins de consommation d'énergie (donc une meilleure durée de vie de la batterie) ainsi que des performances supérieures.

Encore plus d'iPad

L'iPad Air 5 (ci-dessus à gauche) et l'iPad Pro [2022] (à droite), pourraient tous deux bénéficier de mises à jour importantes en 2024. (Image credit: Apple / Future)

Bien que Kuo ne donne aucun détail sur le chipset à l'intérieur des nouveaux iPad Air (l'actuel fonctionne avec l'Apple M1), il indique que les iPad Pros seront également rafraîchis en 2024, et qu'ils seront équipés des nouvelles puces Apple M3.

Les iPad Pros vont apparemment passer de la technologie mini-LED à la technologie OLED (comme la rumeur l'avait annoncé), ce qui devrait se traduire par un meilleur contrôle du contraste et de la luminosité, et ces tablettes pourraient également voir leur prix augmenter - les modèles actuels commencent à 1 069 € pour le 11 pouces et à 1 469 € pour le 12,9 pouces.

Selon Kuo, la production de ces ardoises commencera à la fin du premier trimestre ou au deuxième trimestre 2024, et elles seront suivies par l'iPad mini 7, qui devrait apparaître au second semestre de l'année (plus tard qu'on ne le pensait initialement).

Enfin, l'iPad d'entrée de gamme de 11e génération devrait entrer en production au cours du second semestre 2024, offrant ainsi un choix supplémentaire de tablettes Apple. Il semble que nous allons passer beaucoup de temps à mettre à jour notre liste des meilleurs iPad l'année prochaine.