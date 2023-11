Apple pourrait retirer le meilleur iPad de sa gamme l'année prochaine

L'année prochaine pourrait sonner le glas de l'iPad Pro 12,9 pouces, qui sera mis au placard pour laisser place à un iPad Pro 13 pouces doté d'un écran OLED.

Cette prédiction émane de l'institut de recherche taïwanais TrendForce, qui a indiqué qu'il s'attendait à ce que le plus grand iPad Pro doté d'un écran mini-LED soit abandonné en 2024, et suggère donc que la tablette ne restera pas dans les parages pour laisser place à une version plus abordable de l'iPad Pro.

"Le volume des livraisons d'ordinateurs portables à mini-LED devrait diminuer d'environ 39 % par rapport à l'année précédente. Parallèlement, l'iPad Pro de 12,9 pouces devant être abandonné en 2024, le volume des livraisons de tablettes Mini LED devrait diminuer d'environ 15,6 % en glissement annuel, ce qui fait de ces deux produits les seuls qui devraient décliner", indique le rapport 2024 New Mini LED BLU Display Trend Analysis (Analyse des tendances des écrans Mini LED en 2024) de TendForce.

Il est intéressant de noter que TendForce prévoit une baisse des prix pour les dispositifs mini-LED, et s'attend donc à ce que les expéditions de produits de consommation utilisant la technologie des écrans augmentent l'année prochaine et les années suivantes. Mais la société ne s'attend pas à ce qu'Apple suive cette tendance et opte plutôt pour des écrans OLED améliorés pour la prochaine génération d'iPad Pros.

Nous avons déjà entendu des rumeurs selon lesquelles les nouveaux iPads Pro pourraient être équipés d'écrans OLED de la part de plusieurs grands noms de la technologie, ce qui rend la prédiction de TrendForce tout à fait plausible.

Il serait sans doute dommage qu'Apple tourne le dos aux écrans mini-LED - au fur et à mesure que la technologie s'améliore, les écrans mini-LED peuvent offrir des couleurs et un contraste riches, mais aussi une plus grande luminosité que les écrans OLED, le tout sans le souci de la brûlure d'écran. L'adoption continue des écrans mini-LED pourrait permettre d'intégrer cette technologie dans un plus grand nombre d'appareils. Mais dans un avenir proche, il semble que les mini-écrans LED seront davantage destinés aux moniteurs et aux téléviseurs qu'aux tablettes et aux ordinateurs portables.

