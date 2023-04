Apple iPad Pro : de nouvelles rumeurs annoncent qu'il sera équipé d'un écran OLED

Les futurs iPad Pro d'Apple pourraient être plus fins, plus légers et d'une façon générale plus haut de gamme, grâce à la nouvelle technologie d'écran OLED développée par LG et Samsung.

C'est ce que révèle un rapport de The Elec (s'ouvre dans un nouvel onglet), qui affirme que LG Display et Samsung travaillent tous deux sur une nouvelle technologie de gravure OLED sophistiquée qui pourrait un jour être utilisée dans les meilleurs iPad. On ne sait pas encore quand l'iPad Pro bénéficiera de ce développement, mais cela pourrait se faire dès l'année prochaine.

Nous avions déjà annoncé que les modèles d'iPad Pro pourraient être équipés d'écrans OLED en 2024, LG et Samsung étant censés produire des panneaux pour Apple. Ceux-ci auraient un design à deux couches, ce qui signifie qu'il y a une paire de couches émettrices de lumière dans l'écran, et non pas une seule. Il s'agit de panneaux hybrides, un compromis entre les panneaux rigides (standard) moins chers et les panneaux flexibles plus onéreux.

Ces panneaux hybrides utilisent une combinaison d'un substrat en verre (comme un écran rigide, qui se compose de deux couches) et d'une encapsulation en couche mince, ou TFE (comme dans le cas d'un panneau flexible). Toutefois, à l'heure actuelle, cette couche de substrat en verre doit être posée au cours du processus de fabrication sur la ligne de production.

Le nouveau procédé de gravure permettra de tout faire en une seule fois, ce qui sera plus sûr pour le fabricant et permettra d'obtenir un panneau (et donc un iPad) plus fin.

L'inconvénient de tout cela est que LG Display n'utilisera pas cette nouvelle technologie avant sa première gamme OLED Gen 8. Pour les modèles d'iPad Pro annoncés pour l'année prochaine, c'est donc la ligne OLED Gen 6 qui sera utilisée, ce qui signifie que nous n'aurons pas ces panneaux plus fins avant la génération suivante, soit après les modèles de 2024.

Samsung Display a apparemment commencé à travailler sur ce nouveau processus de gravure plus tôt que LG, et le rapport de The Elec affirme qu'il sera immédiatement appliqué aux panneaux OLED iPad sur la ligne Gen 6 de Samsung. Nous émettons donc l'hypothèse que les prochains iPad Pro pourraient finalement bénéficier de ces écrans plus fins et plus plaisants.

Analyse : Quand pourrons-nous avoir cet écran de rêve ?

D'accord, donc si nous devons voir ces écrans super fins dans les prochains iPad Pro - au moins pour les panneaux que Samsung fabrique avec ce nouveau processus de gravure - comment cela fonctionnerait-il ? L'iPad Pro le plus grand pourrait-il être équipé de ces panneaux, mais pas le plus petit ?

Il serait certainement logique que la plus grande des tablettes soit mise à jour en premier, car le successeur de l'actuel iPad Pro 12.9, plutôt lourd, a plus à gagner avec un écran plus fin.

Toutefois, un rapport (s'ouvre dans un nouvel onglet) précédent de The Elec (il y a deux mois) affirmait que Samsung ne développait que des écrans OLED de 11 pouces pour Apple, alors que LG s'occupait à la fois des 11 et 13 pouces. Cependant, The Elec estime qu'à l'avenir, cela pourrait changer, Samsung se mettant à produire les deux types d'écrans.

En fin de compte, il ne s'agit que d'une série de rumeurs, et nous devons donc être très prudents quant à cette information d'une dalle plus fine pour l'iPad Pro de nouvelle génération. Ce qui semble assez clair ici, c'est que les écrans plus fins sont à venir, mais qu'ils n'arriveront peut-être pas l'année prochaine.

Quelle que soit l'approche OLED retenue, les iPad Pro de l'année prochaine risquent d'être beaucoup plus chers. Les écrans OLED à deux couches sont beaucoup plus chers que les écrans actuels, et ce coût sera forcément répercuté sur le consommateur.

La bonne nouvelle, c'est que ces écrans sont non seulement beaucoup plus lumineux que les dalles à une seule couche, mais qu'ils durent également plus longtemps, ce qui en fait des écrans OLED de haute qualité et d'une grande longévité. En outre, le fait de les rendre plus minces constituerait une impressionnante avancée technologique au niveau de l'affichage.