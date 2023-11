iPad : Les mises à jour que nous pourrions voir [ou pas] en 2024

Le dernier événement Apple, intitulé Scary Fast, s'est déroulé sans aucune mention de nouveaux iPad. Malgré les rumeurs, la seule chose centrée sur l'iPad que nous ayons eue en octobre a été un nouvel Apple Pencil.

Nous nous demandons donc quelle sera la prochaine étape pour l'iPad et à quoi nous pouvons nous attendre en 2024. Eh bien, tout est sujet à spéculation, car Apple garde ses plans de produits très près de sa poitrine d'entreprise.

Toutefois, sur la base des diverses rumeurs que nous avons vues et de nos années d'expérience dans la couverture des tablettes et des lancements d'Apple, nous pouvons nous faire une idée de ce que nous pouvons attendre de la prochaine génération d'iPad.

Un iPad Air avec une puce M3

(Image credit: Future)

L'iPad Air n'a pas été rafraîchi depuis 18 mois - non pas qu'il en ait particulièrement besoin puisqu'il s'agit d'une tablette très performante - et c'est donc probablement le prochain candidat à une mise à jour. Étant donné que la puce Apple M3 a été dévoilée lors de la présentation de Scary Fast, nous pouvons prédire que le prochain iPad Air ne sera pas de la génération M2 et qu'il sera directement équipé d'une puce M3.

Un écart de performances décent entre la puce M1 de l'iPad Air actuel et la puce M3, comme l'a annoncé Apple, constituerait une mise à niveau plutôt convaincante.

Nous ne prévoyons pas de changements majeurs au niveau du design, même s'il serait intéressant que l'écran passe d'un taux de rafraîchissement de 60 Hz à 120 Hz. Par ailleurs, certaines rumeurs font état d'un iPad Air plus grand, qui pourrait constituer une alternative plus abordable à l'iPad Pro 12,9 pouces.

Si Apple met effectivement à jour l'iPad Air, nous supposons prudemment que cela pourrait se faire au début de l'année 2024, par exemple entre février et avril.

Un iPad mini rafraîchi

(Image credit: TechRadar)

Tout comme l'iPad Air, l'iPad mini n'a pas fait l'objet d'une grande attention de la part d'Apple pendant un certain temps. Là encore, on pourrait dire qu'il n'a pas besoin d'être rafraîchi, car il a un design soigné, un bon écran, une puce toujours aussi puissante et une connectivité USB-C.

Mais il est possible qu'il reçoive une mise à jour de son A13 Bionic - nous dirions qu'il recevrait probablement une puce comme l'A16 Bionic que l'on trouve dans l'iPhone 15, ou potentiellement l'A17 Pro que l'on trouve dans l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max afin de soutenir l'effort d'Apple pour prendre en charge des jeux de qualité console plus exigeants.

De même, comme nous vivons désormais dans un monde où les smartphones sont dotés d'écrans de grande taille, on peut penser que la nécessité d'un iPad mini est quelque peu atténuée. Apple pourrait donc simplement laisser la petite tablette disparaître avec élégance. Si ce n'est pas le cas, nous pensons qu'elle sera révélée et commercialisée au début du premier ou du deuxième trimestre 2024.

Nouveaux iPads Pro avec M3

(Image credit: Future)

Alors que les deux modèles d'iPad Pro ont bénéficié d'une mise à jour de la puce M2 à la fin de l'année 2022, et sont donc encore raisonnablement à jour en ce qui concerne les tablettes Apple, ils seraient également mûrs pour une mise à jour M3 l'année prochaine.

L'idéal serait qu'Apple repousse un peu les limites et ajoute une puce comme la M3 Pro pour donner encore plus de puissance aux iPad haut de gamme et les rendre ainsi plus convaincants pour remplacer les ordinateurs portables. Nous aimerions également que le modèle de 11 pouces soit équipé d'un écran mini-LED ; actuellement, cette technologie d'affichage n'est disponible que sur la variante de 12,9 pouces.

Par ailleurs, les iPads OLED ont été évoqués par des informateurs raisonnablement fiables. Les écrans OLED feraient probablement leurs débuts sur les iPad Pros avant de filtrer vers les modèles moins haut de gamme, mais il n'est pas évident de savoir si ces écrans arriveraient au cours du second semestre 2024 ou en 2025, voire plus tard. De plus, les écrans mini-LED utilisés par Apple sont assez impressionnants, et la société pourrait donc s'appuyer sur cette technologie pour rendre ces panneaux moins chers à produire, ce qui lui donnerait plus de latitude pour intégrer la technologie mini-LED dans les futurs iPad Air.

Un iPad 10,9 pouces potentiellement renouvelé

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

L'iPad 10.9 standard a été quelque peu remanié au cours des derniers mois de 2022, et n'est donc pas le candidat le plus évident pour un rafraîchissement. Mais comme il utilise une puce A14 Bionic, il y a de la place pour une mise à jour.

À l'instar de l'iPad mini, Apple pourrait choisir de doter sa tablette de base d'une puce A16 Bionic ou A17 Pro - la première semble plus probable que la seconde afin de maintenir le prix à un niveau bas.

Nous aimerions également qu'Apple réduise les bords de l'écran de l'iPad standard afin d'augmenter la surface de l'écran sans pour autant augmenter l'encombrement. Un taux de rafraîchissement de l'écran plus élevé serait également une bonne chose, mais connaissant Apple, il est probable que la société augmente la vitesse de l'écran de l'iPad Air avant d'en faire de même pour le modèle de base.

Les étapes successives

Dans l'ensemble, l'avenir proche de l'iPad est plus marqué par des mises à jour progressives que par des refontes majeures. La prochaine grande évolution d'Apple se situerait plus probablement du côté des logiciels et permettrait une meilleure harmonie entre iPadOS et macOS, mais la société semble vouloir maintenir les deux systèmes d'exploitation à distance.

Les iPad OLED et l'adoption plus large des écrans mini-LED pourraient offrir des améliorations plus notables, mais il ne semble pas que 2024 soit l'année où ces choses se produiront.

En conclusion, si vous souhaitez acheter un iPad maintenant, consultez notre sélection des meilleures iPad, car vous pouvez être raisonnablement sûr que l'iPad que vous achetez aujourd'hui ne sera pas remplacé avant un bon moment.