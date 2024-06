Les aurores boréales pourraient revenir cette semaine - 5 façons de planifier votre séance photo

Si vous avez manqué le récent spectacle des aurores boréales, ne vous inquiétez pas – nous pourrions être à l'aube d'une répétition durant la semaine du 3 juin.

Bien qu'il n'y ait aucune garantie, la partie du soleil qui a causé une tempête géomagnétique de classe G5 (la plus forte depuis 2003) le mois dernier est de retour face à la Terre. Et la bonne nouvelle, c’est qu’elle est toujours active.

Selon la NASA, la tache solaire AR3697 (anciennement connue sous le nom de AR3664) a émis une éruption solaire de classe X, notée X1.4, le 29 mai. Les aurores boréales sont causées par le vent solaire accélérant le long des lignes de champ de la magnétosphère de notre planète – qui est l'armure de la Terre contre les particules chargées projetées dans l'espace par le soleil.

(Image credit: NASA)

Le vent solaire et les aurores boréales sont causés par ce que les astronomes appellent des éjections de masse coronale (EMC), des nuages de particules chargées pouvant être projetées dans l'espace depuis le soleil à la suite d'une éruption solaire.

Cependant, lorsqu'une région active fait face à la Terre, une fenêtre d'opportunité pour les aurores boréales s'ouvre. Le soleil tourne tous les 27 jours, donc le 6 juin est exactement un cycle solaire depuis l'affichage du 10 mai. Par chance, c'est aussi la date de la nouvelle lune, ce qui signifie des cieux sombres la nuit.

Cela signifie que, si le temps le permet, il pourrait y avoir des opportunités de voir et de photographier les aurores boréales quelques jours avant ou après cette date. Voici comment rester à jour sur les opportunités potentielles et se préparer à les photographier avec un appareil photo ou un téléphone...

5 étapes pour planifier les photos d'aurores boréales

1. Vérifier les conditions

Sur qui compter pour annoncer une tempête géomagnétique massive ? Les réseaux sociaux – mais il faut être très prudent. Il y a beaucoup de désinformation et de comptes de réseaux sociaux quasi-sectaires entourant les aurores boréales.

Si des mots comme « kill shot » ou des discussions sur la faiblesse du champ magnétique terrestre apparaissent, mieux vaut s'en éloigner. Comptez uniquement sur les physiciens solaires et les chasseurs d'aurores boréales experts qui en font leur métier et leur passion.

Voici les meilleurs sites Web et comptes X (anciennement Twitter) à suivre pour des informations à jour sur les conditions météorologiques spatiales.

Les meilleurs sites Web et comptes de réseaux sociaux :

(Image credit: X / Vincent Ledvina)

NOAA Space Weather Prediction Center (@NWSSWPC) : prévisions constamment mises à jour de l'activité géomagnétique entrante. (Équivalent de Météo France aux États-Unis).

(@NWSSWPC) : prévisions constamment mises à jour de l'activité géomagnétique entrante. (Équivalent de Météo France aux États-Unis). Dr. Ryan French (@RyanJFrench) : astrophysicien solaire britannique à l'Observatoire solaire national et auteur de "The Sun: Beginner’s Guide to Our Local Star".

(@RyanJFrench) : astrophysicien solaire britannique à l'Observatoire solaire national et auteur de "The Sun: Beginner’s Guide to Our Local Star". Sara Housseal (@SNHWx), prévisionniste opérationnelle en météo spatiale et météorologue à l'Université Johns Hopkins et étudiante en master à l'Université de Millersville.

(@SNHWx), prévisionniste opérationnelle en météo spatiale et météorologue à l'Université Johns Hopkins et étudiante en master à l'Université de Millersville. Vincent Ledvina (@Vincent_Ledvina) : "The Aurora Guy", photographe d'aurores boréales en Alaska et étudiant en doctorat en physique spatiale à l'Institut de géophysique de l'UAF.

En plus d'une alerte fiable sur les conditions météorologiques spatiales à venir, il faudra aussi un ciel dégagé. S'il y a des nuages, peu importe la force de la tempête géomagnétique – on ne verra rien. Donc, consultez applications comme Windy, pour les dernières prévisions.

2. Trouver le bon emplacement

Bien que les heures d'obscurité soient rares aux latitudes nordiques dans l'hémisphère nord, il est sage d'avoir un endroit en tête où se rendre à minuit au cas où une nuit d'aurores boréales serait prévue.

Un bon endroit à consulter avant tout autre est "Find A Dark Place" du site Web DarkSky, qui détaille tous les lieux certifiés International Dark Sky Places. Il s'agit de terres et de cieux nocturnes protégés dans 22 pays sur six continents, du parc national des Arches dans l'Utah et du parc d'État de Cherry Springs en Pennsylvanie à Aoraki Mackenzie en Nouvelle-Zélande et le Pic du Midi en France.

(Image credit: Dark Sky)

Cependant, il n'est pas nécessaire de se rendre dans un endroit avec un ciel protégé – tout endroit à environ 30 kilomètres d'une ville devrait avoir un ciel suffisamment sombre. Une carte de la pollution lumineuse est utile pour localiser des poches de noirceur.

N'oubliez pas qu'il ne fait pas nuit avant environ minuit aux latitudes moyennes nord en juin. Cela réduira la fenêtre d'opportunité chaque nuit. Si une puissante tempête géomagnétique frappe à nouveau cette semaine début juin, ce sera après minuit que l'aurore boréale sera visible.

3. Planifiez votre séance photo

Lorsque les aurores apparaissent dans le ciel, il est tentant de simplement prendre une photo. N'importe quelle photo, juste pour prouver qu'on les a vues. C'est compréhensible, mais ce n'est pas ainsi que l'on prend une image mémorable des aurores boréales. Regardez n'importe quel article de presse sur les aurores, et vous verrez que la plupart incluent des paysages ou des personnes. Ou les deux.

Si vous avez le luxe de réfléchir à l'endroit où vous aimeriez photographier les aurores boréales, essayez d'avoir quelque chose d'intéressant au premier plan – comme la silhouette d'un arbre noueux, un bâtiment ou un lac (pour les reflets), ou des foules de personnes regardant les aurores boréales.

(Image credit: Future | Tim Coleman)

Il est sage de penser à la direction des aurores. Typiquement, elles apparaissent dans un ovale autour des cercles arctique ou antarctique. Si une tempête géomagnétique est particulièrement forte, cet ovale s'étend à des latitudes plus méridionales dans l'hémisphère nord et à des latitudes plus septentrionales dans l'hémisphère sud.

Cela signifie que les aurores boréales sont généralement vues dans le ciel du nord, et les aurores australes dans le ciel du sud. C'est à garder en tête lors de la planification d'une photo – et c'est là que des applications de planification comme PhotoPills et The Photographer's Ephemeris sont utiles.

(Image credit: Future | Tim Coleman)

Un ciel sombre n'est pas tout. Les aurores sont capturées en utilisant de longues expositions de quelques secondes ou plus – selon leur luminosité – donc il est possible de les photographier en ville. Les expositions de mai l'ont prouvé. Il est également vrai que la post-production peut être utilisée pour éliminer les effets indésirables d'un excès de lumière du ciel.

Il se peut que vous souhaitiez activement photographier les aurores dans un endroit inattendu, comme une ville. Cependant, il est préférable de rester à l'écart des sources de lumière vives, telles que les lampadaires, les lumières de sécurité et les lumières toujours allumées des centres-villes. Et cela peut être difficile à faire.

4. Rassemblez votre équipement

Oui, il est possible de photographier les aurores boréales avec un smartphone. Ils sont idéaux pour s'assurer que ce que l'on voit est, en fait, une aurore et non un nuage. Les fabuleux rouges et verts visibles sur les images du 10 mai sont bien plus vibrants sur une caméra que pour l'œil humain, qui voit principalement en gris.

Un smartphone tenu à la main fera l'affaire en cas de besoin, et il est utile pour vérifier la présence d'aurores. Mais pour une bonne photo mémorable, il faudra idéalement un trépied. Cela s'applique aussi bien à un smartphone qu'à un appareil photo reflex numérique ou sans miroir.

Bien que les modes d'exposition longue à la main se soient beaucoup améliorés, un trépied reste un accessoire pratique pour de nombreux téléphones (Image credit: Shutterstock / meatbull)

Pour ce dernier, utilisez un objectif grand angle avec une ouverture aussi large que possible (par exemple, un objectif de 14 mm et une ouverture d'environ f/2.8). Une batterie de rechange ou deux et une petite lampe frontale seront également utiles.

5. Préparer les meilleurs réglages

Les meilleurs réglages pour les aurores dépendront non seulement des conditions du ciel mais aussi de l'heure de la nuit où elles apparaissent et de leur luminosité. Cependant, on parle d'une longue exposition d'au moins quelques secondes et peut-être jusqu'à 20 secondes. D'où l'importance du trépied.

Réglez l'objectif sur la mise au point à l'infini, prenez des photos en RAW et utilisez une balance des blancs d'environ 3500K à 4000K. Les paramètres de référence pour commencer les essais seraient ISO 800, une vitesse d'obturation entre 5 et 20 secondes (pour une aurore brillante-faible), avec une ouverture de f/2.8. Prenez des photos en RAW et post-traitez pour faire ressortir les couleurs, tout en évitant de rendre les verts et les rouges trop vifs.

Pour les smartphones, le mode nuit est le meilleur choix. Si vous pouvez contrôler l'exposition, expérimentez avec une durée de quelques à 10 secondes. Il est utile de considérer l'utilisation de l'une des meilleures applications d'appareil photo comme Halide ou un mode dédié à l'astrophotographie, comme celui des téléphones Google Pixel.