Bilan du chapitre 4 de Fortnite : les 5 plus grands succès et les 5 plus grands échecs du chapitre

Fortnite est une bête en constante évolution. Au cours de l'année écoulée, tout a été revu, des mécanismes de déplacement aux systèmes du jeu, et si vous comparez ce chapitre au précédent, côte à côte, ils sont à peine reconnaissables comme étant le même jeu. Le chapitre 4 de Fortnite a été important pour le jeu de bataille royale à succès, un chapitre qui a mis en évidence la capacité d'Epic Games à s'adapter à la vitesse de l'éclair, tout en montrant que même le plus grand jeu du monde n'est pas à l'abri d'une année particulièrement turbulente dans l'industrie du divertissement.

Pour faire le point sur la direction que prend Fortnite, alors que le jeu prépare les joueurs à un tout nouveau chapitre, il faut remonter à la fin de l'année 2022 et au lancement de la saison 1 du chapitre 4. À partir de là, nous avons vu cinq saisons au total, et de multiples mises à jour de mi-saison ajoutant des liens avec des œuvres animées, des compétences Star Wars, et bien plus encore. Aujourd'hui, près d'un an plus tard, nous avons vécu un énorme événement en direct appelé The Big Bang, qui comprenait une performance d'Eminem et un "nouveau départ pour Fortnite". Avant de nous plonger dans les nouveautés, revenons sur les cinq plus grands succès et les cinq plus grands échecs du chapitre 4 de Fortnite. Des Augments à Mega City, et bien plus encore !

Succès - Fortnite passe à Unreal Engine 5.1

(Image credit: Epic Games)

Le début de la Saison 1 du Chapitre 4 a annoncé un changement massif pour Fortnite, avec le passage à l'Unreal Engine 5 qui a complètement remanié les graphismes du jeu. De l'éclairage à la densité du feuillage, tout a changé pour le mieux, dans ce qui est probablement la mise à jour la plus brutale de Fortnite depuis des années. Le chapitre 4 de la saison 1 faisait honneur aux châteaux, aux bâtiments en briques et à l'énorme bâtiment anguleux appelé la Citadelle. Tous ces éléments ont parfaitement mis en valeur les nouvelles fonctionnalités de l'Unreal Engine 5, et l'ajout d'ombres améliorées aux modèles de personnages et aux éléments cosmétiques a vraiment donné une nouvelle impression de profondeur et de mouvement aux skins que nous utilisions depuis des mois.

Échec - Qu'est-il arrivé à Hurdling ?

(Image credit: Epic Games)

Un nouveau mécanisme de mouvement est apparu avec l'arrivée du Chapitre 4, celui du saut de haie. Les joueurs pouvaient sprinter vers des obstacles à hauteur de taille pour sauter automatiquement par-dessus. Cette nouveauté a divisé les joueurs en deux, à tel point qu'Epic l'a rapidement supprimée de Fortnite. Depuis, il y a eu quelques rumeurs sur le retour de cette mécanique tant décriée, mais jusqu'à présent, nous n'avons vu aucun signe indiquant qu'elle reviendrait de sitôt. Le chapitre 5 pourrait-il être un bon banc d'essai pour le faire revenir ? Seul l'avenir nous le dira.

Succès - Les augmentations ont changé la donne

(Image credit: Epic Games)

Le chapitre 4 a apporté l'un des nombreux changements aux principes fondamentaux de Fortnite. Les augmentations étaient un pari risqué, mais elles ont fini par payer. Tout au long des matchs, les joueurs pouvaient activer quatre améliorations qui leur apportaient des bonus et des compromis. Vous pouviez augmenter les dégâts de vos headshots au détriment de la cadence de tir, augmenter votre vitesse de nage et appliquer un effet de régénération de la santé lorsque vous étiez dans l'eau, ou faire en sorte que des ballons s'attachent à votre personnage toutes les 30 secondes environ.

Parfois, les augmentations pouvaient vraiment vous sauver la mise lorsque vous essayiez de gagner, d'autres fois, elles ne faisaient qu'ajouter des modificateurs farfelus qui contribuaient à rendre les choses un peu plus variées au fil du temps. Fortnite OG a supprimé les augmentations, et elles nous ont manqué. Il est difficile de penser qu'ils seront absents du Chapitre 5, tant ils ont été bien accueillis jusqu'à présent.

Échec - MEGA City n'est pas à la hauteur du battage médiatique

(Image credit: Epic Games)

La saison 2 du chapitre 4 de Fortnite est arrivée avec un sous-titre attaché : MEGA. Cela marquait bien sûr l'arrivée du plus grand POI de Fortnite à ce jour, l'imposante MEGA City. Le matériel promotionnel annonçait des gratte-ciel, des rues sombres et lunatiques, et des couloirs baignés de néons dans lesquels se déplacer. Malheureusement, la réalité n'a pas été à la hauteur des promesses, et MEGA City est devenue une zone largement ignorée peu de temps après la sortie du jeu. Le butin n'était tout simplement pas assez bon et les bâtiments n'étaient pas assez bien conçus pour les escarmouches, à tel point que vous ne visiteriez que rarement la ville si vous n'y étiez pas obligé. Sans parler de l'aspect fade de la ville pendant la journée. Au moins, les rails de broyage étaient sympas.

Succès - La lame cinétique devient une machine à tuer polyvalente.

(Image credit: Epic Games)

La lame cinétique, mélange parfait entre un objet de mouvement et une arme de mêlée, manque cruellement. Elle pouvait être chargée pour déclencher un mouvement d'élan vers les ennemis, les faire tomber d'un endroit élevé, et même être utilisée pour combler le fossé entre la tempête et la zone de sécurité en cas de besoin. La lame cinétique est un rare exemple de mise à jour de mouvement vraiment équilibrée. Elle a par la suite été renforcée par les augmentations, avant d'être légèrement modifiée pour l'événement d'Halloween. C'est probablement le point fort de Fortnite MEGA dans son ensemble.

Échec - Les licenciements chez Epic poursuivent une tendance inquiétante

(Image credit: Epic Games)

2023 a été une année absolument dévastatrice pour beaucoup, car les licenciements généralisés dans l'industrie continuent de plonger les travailleurs dans l'incertitude, alors que les bénéfices des entreprises pour lesquelles ils travaillent montent en flèche. Ubisoft, Frontier, Bungie, Media Molecule et Epic Games ont tous annoncé des licenciements. Epic Games s'est débarrassé de 16 % de ses effectifs, ce qui a suscité des débats sur la question de savoir si la croissance de l'entreprise n'était pas viable à son rythme actuel. Fortnite est plus populaire que jamais, il est donc difficile de comprendre que tant de personnes perdent soudainement leur gagne-pain. Epic n'a pas fait grand-chose pour apaiser les inquiétudes, et après qu'il a été révélé que l'Epic Games Store n'a pas été rentable en cinq ans, il est inquiétant d'entendre que la croissance est toujours l'"objectif" de l'entreprise.

Succès - Les cambriolages offrent une nouvelle façon de jouer

(Image credit: Epic Games)

Fortnite : Last Resort a apporté un changement très intéressant à la méta des armes du jeu. Il a commencé par enfermer les meilleures armes dans de nouveaux points d'intérêt (POI) gardés par des personnages non joueurs (PNJ) avant de les entourer de pièges, de portes laser et de mots de passe cryptés. Pour y accéder, les joueurs devaient atterrir dans l'une des stations balnéaires de Thorne, se battre contre des PNJ et d'autres joueurs, puis tuer un boss pour accéder à un coffre-fort. Ce n'est qu'à ce moment-là que le vol à l'arraché pouvait avoir lieu, entraînant une course effrénée pour s'échapper de l'enceinte. Cela a ajouté une toute nouvelle façon de s'engager dans la nouvelle carte de Fortnite et a vraiment mélangé les 10 premières minutes de chaque match.

Échec - Confusion sur les restrictions d'âge

(Image credit: Epic Games)

Le 16 novembre 2023, sans aucun avertissement, Epic Games a mis en place des restrictions de contenu dans Fortnite. Chaque cosmétique, tenue et objet du jeu est désormais classé par âge, le Back Bling comportant des lames, des pistolets et d'autres armes étant déclaré adapté uniquement aux expériences classées par les adolescents (T). Désormais, si vous tentez d'utiliser ces objets et tenues à usage restreint dans une expérience classée pour tous, le jeu basculera automatiquement votre personnage sur un modèle par défaut. Comme on pouvait s'y attendre, cette mesure n'a pas été bien accueillie par la communauté, ce qui a forcé Epic à reconsidérer les changements. La société a décidé de réévaluer tous les skins et objets, et précise qu'"un petit nombre de cosmétiques existants et moins de 10 tenues resteront jouables uniquement dans les îles classées T (ou équivalent régional) en raison de leurs éléments de peur ou de violence évidents". Les changements sont entré en vigueur le 3 décembre.

Succès - La saison OG marque un nouveau point culminant pour Fortnite

(Image credit: Epic Games)

Et maintenant, ce qui est peut-être la plus grande victoire de Fortnite pour le Chapitre 4 - c'est vrai, c'est la Saison OG. Depuis un mois environ, les joueurs de Fortnite sont ramenés en 2018, sur une carte du Chapitre 1 merveilleusement recréée, avec le pool de butin et les POI d'origine. Tilted Towers est de retour, tout comme Frosty Flights, ce qui a permis à Fortnite d'atteindre de nouveaux sommets en termes de nombre de joueurs. La meilleure facette de la Saison OG a été les mises à jour hebdomadaires, qui ont entraîné les joueurs à travers le Chapitre 1, de la Saison 5 à la Saison X. Des avions ont été ajoutés, ainsi que de nouveaux POI comme l'île flottante de Loot Lake. C'est une très belle époque pour les joueurs de Fortnite, en particulier pour ceux qui ont suivi le jeu depuis le début.

Échec - Bienvenue dans la jungle, nous avons des dégâts de chute

(Image credit: Epic Games)

De toutes les cinq saisons, Fortnite Wilds est le chapitre 4 le plus controversé. Il a considérablement réduit les mouvements et ajouté une véritable pénurie de munitions, ainsi que certains des POI les plus visuellement denses de l'histoire du jeu. On pourrait continuer à parler de la méta des armes qui favorise injustement le combo Fusil explosif et Sprints fulgurants, ou du lien avec les Transformers qui n'a pas vraiment fonctionné, mais non, nous sommes ici pour nous plaindre de ces foutues canopées de la jungle. Pendant trois mois en 2023, les dégâts dus aux chutes sont devenus notre seul véritable ennemi dans Fortnite : nous avons glissé des arbres, nous sommes tombés du haut des falaises et nous avons mal jugé nos sauts dans les petits étangs en contrebas. Heureusement, nous n'aurons probablement plus jamais à glisser dans les marais boueux de Creaky Compound.

Voici donc les plus grands succès et échecs du chapitre 4 de Fortnite. Pour en savoir plus sur le jeu, n'oubliez pas de consulter notre article sur la date de sortie de la prochaine saison de Fortnite. Ailleurs, vous trouverez notre guide des meilleurs jeux gratuits.