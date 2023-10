Un iPad Air géant de 12,9 pouces serait en préparation chez Apple

Apple serait en train de travailler sur un iPad Air de 12,9 pouces, qui pourrait servir de tablette à grand écran alternative à l'iPad Pro, haut de gamme et coûteux.

Selon les sources industrielles de Digitimes, cet iPad Air plus grand (l'actuel iPad Air 2022 a un écran de 10,9 pouces) sera équipé d'un panneau LCD plutôt que de suivre la voie mini-LED de l'iPad Pro de 12,9 pouces. Cela nous semble logique, car opter pour le mini-LED pourrait rendre la fabrication de cet éventuel iPad Air coûteuse, et donc plutôt chère pour les consommateurs.

Si cette rumeur se confirme, nous pourrions assister à une situation où il y aura deux tailles d'iPad Air dans un avenir proche, tout comme il y a des options d'iPad Pro de 11 pouces et de 12,9 pouces. Cela refléterait également l'approche d'Apple pour sa gamme MacBook, avec les MacBook Air et MacBook Pro disponibles en deux options d'affichage.

Tout cela semble logique, car l'iPad Air a évolué, passant d'une simple tablette Apple plus élégante à un appareil compatible avec le Magic Keyboard d'Apple et doté de la puissante puce M1, ce qui en fait davantage un appareil de qualité professionnelle sans l'étiquette de prix de l'iPad Pro.

Une bouffée d'air frais pour l'iPad Air ?

(Image credit: Future)

Un iPad Air plus grand apporterait quelque chose de nouveau aux tablettes Air, au-delà d'un renouvellement des spécifications. Apple semble quelque peu limité quant à l'évolution matérielle de l'iPad Air, qui bénéficie d'un design presque parfait pour une tablette - un écran OLED serait un ajout intéressant, mais cela pourrait rendre l'Air trop cher. Proposer une nouvelle taille est donc une façon de donner à l'Air une bouffée d'air frais.

Pour ce qui est de la date de sortie de cet iPad Air plus grand, il semblerait que ce soit en 2024. Apple n'a pas rénové l'iPad Air depuis plus d'un an et utilise actuellement une ancienne puce M1 au lieu de la dernière puce M2, si bien qu'il a sans doute besoin d'une ou deux retouches. Nous nous attendions à ce qu'Apple lance potentiellement de nouveaux iPad en octobre, mais à mesure que le mois approche de sa fin, il semble peu probable que cela se produise.