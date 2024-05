iPad Air OLED M3 : les rumeurs ont déjà commencé, mais l'attente risque d'être longue

Le nouvel iPad Air est sorti il y a quelques jours à peine, et déjà des rumeurs circulent concernant sa prochaine version : l'iPad Air OLED M3. Il n'est pas surprenant que les gens spéculent sur la date de sortie d'un iPad M3, étant donné que la plupart des produits Apple sont désormais équipés de la dernière puce en interne.

L'iPad Pro est doté de processeurs M4, ce qui signifie qu'il ne reste plus qu'une place dans la gamme pour que la puce M3 fasse son apparition, et beaucoup sont convaincus que le M3 apparaîtra dans un iPad Air OLED. Selon MacRumors, cette spéculation provient d'un "compte privé ayant déjà partagé des informations précises sur les plans d'Apple". Bien que cela ajoute une certaine crédibilité à cette affirmation, il est difficile d'être sûr de quoi que ce soit si peu de temps après le lancement d'un produit.

MacRumors note qu'Apple pourrait introduire un iPad Air OLED de 10,8 pouces entre 2026 et 2028 ! Cela semble si loin qu'il est difficile de le concevoir. Même si cette rumeur est vraie, pourquoi Apple espacent-il autant le lancement d'un iPad M3 après la sortie des iPad M2 et M4 ?

Un long moment à attendre avant l’iPad Air M3 d’Apple

Pour toutes ses commandes de puces M-series, Apple utilise TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), et lancer une toute nouvelle série de puces si peu de temps après le lancement du M3 (et des lancements de produits suivants) est une tâche ardue. Il serait plus logique de produire davantage de puces M3, de mettre à jour toute la gamme de produits et de réserver les puces M4 pour les iPad Pro ou les Mac.

Il y a probablement beaucoup de stock de M3 à utiliser et à vendre, et étant donné la rapidité avec laquelle les puces M4 ont été lancées après la sortie du M3, cela soutient notre théorie selon laquelle il s'agit simplement d'un surplus à écouler. Donc, pas de théorie du complot massive ici : il s'agit probablement de logistique de fabrication.

Si cette rumeur est vraie, cela suggère toutefois que nous devrons attendre longtemps avant de voir des puces M5, car TSMC continue actuellement de produire des puces M3. Honnêtement, c'est plutôt satisfaisant, car le cycle constant de production de nouveaux produits chaque année est incroyablement gaspilleur et inutile. Attendre que le stock soit écoulé et promouvoir les ventes de produits M3 est une décision parfaitement valable ici - surtout puisque l'iPad Air est un appareil plus léger qui n'a pas nécessairement besoin de plus de puissance que ce que la puce M3 offre.

Apple a longuement parlé lors des derniers événements de son engagement en faveur de l'environnement - et si cette rumeur est vraie et qu'il n'y a pas de mises à jour matérielles pendant un certain temps, il est certain que cela conviendra à beaucoup.