Le prochain iPad Air devrait, selon les rumeurs, être équipé d'un nouvel appareil photo

L'iPad Air de sixième génération ne devrait plus tarder à arriver sur le marché, et un autre détail concernant la tablette a fuité : il semblerait qu'elle soit équipée d'une caméra frontale en mode paysage, conformément à l'iPad d'entrée de gamme de 10e génération lancé en 2022.

En d'autres termes, la caméra selfie se trouve sur le dessus de la tablette lorsque vous l'utilisez en mode paysage, et non sur le côté. Cette information provient d'Instant Digital (via MacRumors) et s'appliquera apparemment aux deux tailles du nouvel iPad Air.

C'est certainement très utile pour les appels vidéo, car vous pouvez regarder le haut de la tablette lorsqu'elle est configurée en mode paysage. Il s'agit également d'un élément qui a été évoqué pour les prochains iPad Pros, si bien que tous les iPad devraient bientôt avoir le même emplacement pour la caméra frontale.

Comme le souligne MacRumors, cela va demander un peu de savoir-faire technique : contrairement à l'iPad de base, l'iPad Air et l'iPad Pro disposent d'un chargeur magnétique inductif le long du même bord que l'Apple Pencil. On peut supposer qu'Apple a trouvé un moyen de gérer ce problème.

Un écran Apple plus grand, une puce plus rapide

La génération actuelle de l'iPad Air (Image credit: Future)

Dans notre test de l'iPad 2022 de 10,9 pouces, nous avons qualifié le nouveau positionnement de la caméra de " beaucoup plus naturel " pour les appels vidéo, il n'est donc pas surprenant que le changement soit imminent - et nous devrions obtenir une confirmation officielle d'ici peu.

Les nouveaux modèles d'iPad Air et d'iPad Pro pourraient être annoncés dès cette semaine, selon certaines sources. Nous pensions que cela se produirait également la semaine dernière, mais Apple a décidé de dévoiler le nouveau MacBook Air équipé d'un M3 à la place.

Outre un appareil photo repositionné, l'iPad Air 6 pourrait bien être proposé dans un format plus grand de 12,9 pouces, à côté de l'actuel 10,9 pouces. Cela signifie qu'il correspondrait à la série iPad Pro en offrant aux consommateurs un choix de deux tailles d'écran.

Sous le capot, une mise à niveau vers la dernière puce M3 d'Apple a également été évoquée, et nous avons également vu des fuites de schémas montrant à quoi pourrait ressembler le prochain iPad Air. Nous vous tiendrons au courant dès que l'information sera officielle.