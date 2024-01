iOS 17.4 : Apple pourrait enfin équiper un iPad Pro d'une caméra Face ID en mode paysage

L'iPad Pro 12.9 (2022) est la tablette la plus haut de gamme d'Apple, et pourtant, d'une certaine manière, c'est une tablette moins bonne que l'iPad 10.9 (2022) d'entrée de gamme, car sa caméra frontale se trouve sur le bord étroit, ce qui signifie qu'elle est décalée sur le côté en orientation paysage - ce qui est l'orientation dans laquelle elle sera généralement pour les appels vidéo, ou lorsqu'un clavier est attaché.

Cette situation n'est pas idéale, mais il s'agit d'un problème qu'Apple pourrait chercher à résoudre sur un prochain modèle, car 9to5Mac a vu un code dans des fichiers bêta internes d'iOS 17.4 qui suggère qu'Apple travaille sur une caméra compatible avec l'identification faciale (Face ID) qui se trouverait en haut lorsque la tablette est en orientation paysage.

Cet élément Face ID est remarquable car l'iPad 10.9 (2022) - qui est le seul iPad à disposer actuellement d'une caméra dans cette position - ne dispose pas de Face ID. Il semble donc qu'Apple ait travaillé sur ce changement pour un autre modèle.

Probablement pour l'iPad Pro

La gamme iPad Air n'est pas non plus équipée de Face ID, donc s'il est possible que le prochain modèle le soit, la conclusion la plus probable est qu'Apple pourrait changer la position de la caméra frontale sur l'iPad Pro 2024, qui sera presque certainement équipé de Face ID, puisque le modèle actuel l'est.

Ce serait une position beaucoup plus souhaitable pour la caméra, car cela signifierait que la caméra est plus centrée sur votre visage lorsque la tablette est tenue en orientation paysage.

Cependant, ce changement pourrait poser des problèmes, car le chargeur de l'Apple Pencil se trouve actuellement sur le même bord que celui qui devrait être utilisé pour la caméra (l'autre bord ne fonctionnerait pas, car il est utilisé pour connecter les claviers). Il est possible qu'il n'y ait pas assez de place pour l'appareil photo et le chargeur sur ce côté, et il est donc possible que nous assistions à une refonte plus radicale.

Il ne s'agit pour l'instant que de spéculations, et rien ne garantit qu'Apple modifiera la position de l'appareil photo de l'iPad Pro, mais nous pourrions le savoir bientôt, car la plupart des fuites suggèrent que nous verrons l'iPad Pro 2024 au début de l'année.