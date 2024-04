iPadOS 17.5 semble confirmer que l'écran de l'iPad Pro 2024 sera équipé d'une technologie OLED

La mise à jour la plus répandue pour l'iPad Pro 2024 est sans doute le passage à la technologie d'écran OLED, à la place de l'écran mini-LED de l'iPad Pro 12.9 (2022) et de l'écran LCD de l'iPad Pro 11 (2022). Ce changement améliorerait probablement le contraste de l'écran, et maintenant le propre logiciel d'Apple pointe dans la direction de l'OLED aussi.

9to5Mac a trouvé un nouveau firmware d'affichage pour des modèles d'iPad encore non annoncés dans le code de l'iPadOS 17.5 beta, et affirme que le firmware suggère que ces prochains iPad auront des écrans OLED. Puisqu'il s'agit d'un logiciel officiel d'Apple, c'est presque une confirmation que l'OLED est prévu.

Bien que les tablettes ne soient pas nommées, leurs descripteurs (iPad16,3, iPad16,4, iPad16,5 et iPad16,6) sont apparemment des identifiants pour l'iPad Pro 2024 selon l'analyse de 9to5Mac, et il y en a quatre parce que la tablette devrait être disponible en deux tailles (11 pouces et 12,9 pouces) et en versions Wi-Fi et cellulaire.

La présence de ces identifiants dans le code de l'iPadOS 17.5 suggère également que l'iPad Pro 2024 sera probablement lancé assez rapidement, ce qui est conforme aux fuites précédentes, dont la plus récente suggérait que l'iPad Pro 2024 pourrait être lancé au cours de la semaine commençant le 6 mai.

Un nouveau stylet pour une nouvelle tablette Apple

Lorsque l'iPad Pro 2024 sera lancé, il pourrait être accompagné d'un nouvel Apple Pencil 3, dont nous avons également entendu parler, et dont 9to5Mac a vu plus de preuves dans l'iPadOS 17.5.

Récemment, le même site a trouvé des preuves que ce stylet ajouterait un geste " squeeze ", et le code nouvellement trouvé dans iPadOS 17.5 ajoute qu'il y aura apparemment aussi des gestes " LongSqueeze " et " DoubleSqueeze ".

Cela donnerait donc un trio de raccourcis ou d'autres fonctions intégrées au stylet, que l'on pourrait activer en le pressant de différentes manières.

Recevez quotidiennement des informations, de l'inspiration et des offres dans votre boîte de réception nscrivez-vous pour recevoir quotidiennement les dernières nouvelles, des critiques, des opinions, des analyses, des offres et plus encore du monde de la technologie. Contactez-moi avec des nouvelles et des offres d'autres marques Future Recevez des e-mails de notre part au nom de nos partenaires ou sponsors de confiance

Ce pourrait être une grande année pour les iPad, car outre l'iPad Pro 2024, nous attendons également l'iPad Air 6. Puis, probablement plus tard dans l'année, des rapports suggèrent qu'Apple pourrait également lancer l'iPad 11 et l'iPad mini 7. Si vous attendez un nouvel iPad, c'est peut-être l'année de la mise à jour.