Nouveaux iPad Pro et Air : lancement imminent et variations de prix

Nous nous attendons à ce que 2024 soit une grande année en ce qui concerne les lancements d'iPad, et nous avons maintenant une meilleure idée de la date d'arrivée des modèles les plus chers - l'iPad Pro nouvelle génération et l'iPad Air 6.

Cette information nous vient de l'habituel et fiable Mark Gurman de Bloomberg, qui estime que ces tablettes seront "probablement" présentées dans la semaine du 6 mai. Outre l'iPad Pro et l'iPad Air, un nouveau Magic Keyboard et un nouvel Apple Pencil sont également mentionnés.

Alors que Gurman a déjà déclaré que le mois de mai serait le mois où nous verrions ces nouvelles tablettes - un calendrier soutenu par d'autres rumeurs - cette prédiction est la plus précise que nous ayons eue jusqu'à présent.

Comme nous l'avons déjà entendu, la nouvelle gamme d'iPad Pro devrait passer à l'OLED pour sa technologie d'affichage, tout comme l'iPhone. Selon Gurman, cela se traduira par des " prix plus élevés ", mais il ne précise pas lesquels ; pour référence, l'iPad Pro 12,9 pouces lancé en 2022 commence actuellement à 1 469 €, la version 11 pouces coûtant 1 069 € et plus.

Nouveaux iPad Pro et Air : Une attente plus longue

L'actuel iPad d'entrée de gamme (Image credit: Future)

En ce qui concerne les iPad les moins chers - l'iPad d'entrée de gamme et l'iPad mini - Gurman affirme qu'ils "n'arriveront pas avant la fin de l'année au plus tôt". C'est un peu surprenant quand on sait que l'iPad mini 7 était censé arriver avant la fin de l'année 2023, puisque la série n'a pas été renouvelée depuis 2021.

Quant à l'iPad standard de 10,9 pouces, il a été mis à jour pour la dernière fois en 2022, l'iPad 11 étant largement pressenti pour apparaître cette année. D'après les propos de Gurman, il semble qu'Apple pourrait même attendre jusqu'en 2025 pour rafraîchir ces modèles.

Ne vous attendez pas non plus à de grandes améliorations : l'iPad mini ne recevrait apparemment qu'une amélioration de son processeur, tandis que l'iPad d'entrée de gamme pourrait n'être qu'une "version à coût réduit" de l'édition de 2022 (donc plus ou moins la même, mais moins chère).

Recevez quotidiennement des informations, de l'inspiration et des offres dans votre boîte de réception nscrivez-vous pour recevoir quotidiennement les dernières nouvelles, des critiques, des opinions, des analyses, des offres et plus encore du monde de la technologie. Contactez-moi avec des nouvelles et des offres d'autres marques Future Recevez des e-mails de notre part au nom de nos partenaires ou sponsors de confiance

Cela fait beaucoup d'iPad, et il sera intéressant de voir comment Apple les positionne tous en termes de fonctionnalités et de prix. Consultez nos pages consacrées à l'iPad Pro 2024, l'iPad Air 6 et l'iPad mini 7 pour découvrir toutes les rumeurs que nous avons entendues à ce jour sur ces appareils.