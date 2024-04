Les nouveaux iPad Air et iPad Pros devraient être lancés très prochainement - voici pourquoi

De nouveaux indices laissent présager l'arrivée imminente de nouveaux modèles d'iPad, grâce à l'apparition de numéros de modèles axés sur l'iPad sur le site web du Bureau des Normes Indien (BIS).

Ces numéros de modèles, rapportés par 91Mobiles, sont A2836 et A2837 et concernent des iPads. Toutefois, la gamme de modèles exacte à laquelle ils appartiennent reste incertaine. Cependant, en se basant sur les rumeurs jusqu'à présent, on pourrait fortement parier sur l'apparition de nouveaux modèles d'iPad Pro et d'un iPad Air rafraîchi, également connu sous le nom d'iPad Air 6. Un nouvel iPad Air de 12,9 pouces a également été évoqué depuis un certain temps et semble être un candidat probable pour un lancement le mois prochain.

Ce lancement était initialement prévu aux alentours de mars ou avril, mais Mark Gurman de Bloomberg, un informateur Apple plutôt fiable, a récemment avancé que les nouveaux iPads seraient lancés en mai.

Concernant ce que l'on peut attendre de ces nouveaux iPads, les modèles d'iPad Pro devraient abandonner les écrans mini-LED et LCD de la gamme actuelle au profit de panneaux OLED. L'avantage ici serait un contraste plus riche et de meilleures couleurs. Mais les iPad Pros devraient également bénéficier des dernières puces M3 d'Apple, ainsi que d'un clavier Magic et d'un Apple Pencil redessinés.

Du côté de l'iPad Air, on peut s'attendre à de nouvelles puces, potentiellement même à la puce M3, et possiblement à quelques petites retouches de design. Cependant, le plus grand iPad Air de 12,9 pouces pourrait voler la vedette en offrant une grande expérience iPad sans nécessiter un investissement conséquent pour un iPad Pro de 12,9 pouces, qui est le plus grand iPad proposé actuellement par Apple. Combiné à des accessoires potentiellement améliorés, un iPad Air plus grand pourrait être un excellent appareil pour ceux qui n'ont pas besoin de la puissance pour des tâches professionnelles comme le montage vidéo, mais qui désirent un peu plus d'espace d'écran pour avoir une tablette pouvant se substituer à un ordinateur portable lorsqu'elle est combinée à un Magic Keyboard.

Malheureusement, aucun mot sur un iPad mini 7, puisqu'il semble qu'Apple pourrait laisser le plus petit iPad se faner. Cela n'est guère surprenant alors que les téléphones à grand écran et pliables ont gagné en popularité, érodant l'attrait d'une tablette plus petite.

Le temps, et probablement pas beaucoup, révélera ce qu'Apple a en réserve pour ses iPads de nouvelle génération. Mais si l'on désire une tablette conçue à Cupertino dès maintenant, on ne peut vraiment pas se tromper avec l'un de nos choix des meilleurs iPads disponibles à l'achat aujourd'hui.