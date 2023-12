L'iPad Air 6 de 12,9 pouces pourrait être commercialisé en mars

Actuellement, tout porte à croire que l'iPad Air 6 arrivera au cours du premier semestre 2024, comme l'indiquent de nombreuses fuites, dont une plus précise qui parle du mois de mars. Aujourd'hui, il y a un autre signe d'un lancement en mars - et d'une tablette dont l'écran serait plus grand que celui de l'iPad Air (2022).

D'après Ross Young, un informateur technique très réputé, en particulier pour ses informations sur les écrans, les panneaux de l'iPad Air 12,9 pouces ont commencé à être expédiés. Ces expéditions de panneaux ont apparemment commencé en décembre, ce qui rend le mois de mars plausible pour le lancement de la tablette.

Si les panneaux sont déjà expédiés, on peut penser que l'iPad Air 6 sera lancé au cours du premier semestre 2024.

12.9” iPad Air panel shipments started in December…December 10, 2023 See more

Un écran plus grand et une meilleure puce pour l'iPad Air

Cela suggère également que nous verrons un modèle plus grand de 12,9 pouces, par rapport à l'iPad Air (2022) de 10,9 pouces. Ce n'est pas la première fois que nous entendons parler d'un modèle de 12,9 pouces, et il semble que cet écran plus grand pourrait être l'une des plus grandes mises à jour, avec la puce probablement augmentée à M2, mais il y a peu d'autres rumeurs de changements.

Bien que cette dernière fuite ne mentionne qu'un modèle de 12,9 pouces, des sources antérieures ont suggéré qu'un iPad Air 6 de 10,9 pouces serait également lancé, ce qui signifie que vous pourriez avoir le choix entre plusieurs tailles. Cependant, si la seule véritable amélioration du modèle 10,9 pouces est une nouvelle puce, il ne s'agit peut-être pas de l'option la plus captivante.

L'iPad Air n'est pas la seule tablette d'Apple à bénéficier d'une nouvelle version en 2024. On parle également de l'iPad 11, de l'iPad Pro (2024) et même de l'iPad mini 7 qui seront lancés l'année prochaine.

Mais si cela fait beaucoup de tablettes pour une année, Apple n'en a lancé aucune en 2023, et nous sommes donc en droit d'attendre un afflux de nouveaux concurrents pour le meilleur iPad.