Les modèles M3 de l'iPad Air, de l'iPad Pro et du MacBook Air devraient être lancés au printemps 2024

Apple serait en train de préparer de nouveaux modèles d'iPad et de MacBook Air équipés de la puce Apple M3 récemment révélée, pour un lancement au printemps de l'année prochaine.

C'est ce qu'affirme Mark Gurman, correspondant en chef de Bloomberg et informateur persistant et précis d'Apple, qui affirme que ce lancement aura pour but de revitaliser les ventes d'iPad qui ont récemment chuté. Un nouvel iPad Air doté d'un écran de 12,9 pouces, des modèles Magic Keyboard remaniés et un nouvel Apple Pencil seraient au programme.

NEW: Apple plans spring launch for revamped iPad Pro, new iPad Air (including in 12.9-inch size), revamped Magic Keyboard and Apple Pencil and M3 13-inch and 15-inch MacBook Airs. https://t.co/zVvMGmKSubDecember 6, 2023 See more

Le lancement d'un tel appareil au printemps serait logique. L'iPad Air n'a pas encore reçu le traitement de la puce M2, il est donc cohérent de sauter une génération et d'équiper la tablette d'une puce M3. Alors que les iPad Pro 11 pouces et 12,9 pouces ont accès à la puce M2, il serait judicieux de les faire passer au silicium M3 pour s'assurer que les iPad les plus puissants le restent.

Mais l'élément le plus intéressant de la prochaine génération d'iPad Pro est qu'ils devraient être équipés d'écrans OLED, les modèles de 12,9 pouces bénéficiant d'une légère augmentation de la taille de l'écran, qui passerait à 13 pouces. Des rumeurs à ce sujet circulent depuis un certain temps, mais on ne sait pas encore quand les iPad seront dotés d'un écran OLED.

Cependant, Gurman a noté que, selon des personnes connaissant les produits inédits d'Apple et son processus de lancement, ces iPads OLED sont également prévus pour une sortie au printemps 2024. Bien que l'écran mini-LED de l'iPad Pro 12,9 pouces soit loin d'être mauvais, le passage à l'OLED pourrait permettre d'améliorer le contraste et les couleurs, ce qui serait très utile pour les éditeurs de photos et les artistes professionnels.

Quant aux nouveaux claviers Magic Keyboards, Gurman a indiqué qu'ils devraient avoir un cadre plus robuste en aluminium et qu'ils donneront à l'iPad Pro une allure plus proche de celle d'un ordinateur portable. Malheureusement, Gurman n'a pas détaillé ce que l'on peut attendre d'un nouvel Apple Pencil.

Les iPad pourraient se rapprocher des MacBooks

(Image credit: Future)

Si ces rumeurs se concrétisent, l'augmentation de la puissance combinée à ce qui pourrait être des Magic Keyboards améliorés avec quelques modifications pour rendre la façade plus conviviale et plus flexible pourrait donner naissance à des iPads qui pourraient vraiment remplacer l'ordinateur portable pour toutes les tâches, sauf les plus spécifiques. Apple ayant réussi à faire tourner des jeux de qualité console sur l'iPhone 15 Pro, il serait intéressant de voir ce que cela pourrait donner pour les jeux sur les iPad ayant accès à la puissance M3.

La sortie d'un iPad Air plus grand est également logique. Il y a certainement des gens qui aimeraient un iPad avec un écran plus grand pour, par exemple, des travaux artistiques numériques, mais qui n'ont pas besoin des fonctions avancées d'un iPad Pro 12,9 pouces. Un iPad Air avec un écran de 12,9 pouces semble donc être un juste milieu, à condition qu'Apple s'assure qu'il soit proposé à un prix raisonnable.

Du côté du MacBook Air, le passage aux puces M3 serait également judicieux. Au printemps prochain, le MacBook Air M2 d'origine aura presque deux ans - ce qui n'est pas si vieux en termes de durée de vie d'un ordinateur portable, mais qui rend la machine mûre pour un rafraîchissement des puces. Le MacBook Air 15 pouces est sorti cette année, mais là encore, en 2024, il n'y aurait pas de mal à ce qu'il dispose d'une puce M3 pour améliorer ses performances et son efficacité. Ces mises à jour pourraient s'adresser directement aux personnes qui cherchent à remplacer les anciens MacBooks basés sur la puce M1 et qui n'ont peut-être pas été convaincues par l'amélioration des performances qu'apporterait le passage à des équivalents basés sur la puce M2.

Bien qu'un lancement au printemps puisse sembler vague, M. Gurman a indiqué que les iPad et leurs accessoires devraient être lancés en mars. Les modèles MacBook Air améliorés pourraient également arriver vers le mois de mars. Cela serait logique, car Apple a déjà dévoilé de nouveaux appareils à cette période de l'année, mais comme toujours, l'avenir nous le dira.