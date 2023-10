Apple devrait renouveler l'iPad, l'iPad mini et l'iPad Air cette semaine, selon les rumeurs

Selon certaines sources, un nouvel iPad d'entrée de gamme, l'iPad mini 7 et l'iPad Air 6 pourraient voir le jour dans le courant de la semaine. Des mises à jour de ces trois modèles devraient en effet être annoncées ce mardi 17 octobre.

L'information originale provient de Supercharged, et a depuis été vérifiée par des sources s'adressant à 9to5Mac. Si l'on considère l'ampleur des spéculations récentes sur les renouvellements de ces tablettes, il semble désormais très probable que de nouveaux modèles arrivent de manière imminente.

L'iPad d'entrée de gamme a été mis à jour pour la dernière fois en 2022 - voir notre test de l'iPad 10.9 (2022) pour plus de détails (spoiler : nous l'avons beaucoup aimé). Il a finalement abandonné le bouton d'accueil et adopté le look de l'iPad Pro, alors ne vous attendez pas à trop de changements de design cette fois-ci.

Les fuites et les rumeurs concernant un nouveau modèle d'iPad de base ont été relativement peu nombreuses : on a parlé de "mises à niveau des spécifications", mais c'est normal pour un nouveau modèle. Nous aimerions également que l'Apple Pencil 2 soit pris en charge et que l'autonomie de la batterie soit améliorée.

Un communiqué de presse d'Apple est attendu

Nous avons également eu droit à une mise à jour de l'iPad Air l'année dernière, et notre test de l'iPad Air (2022) vous remettra cela en mémoire. Des rumeurs antérieures suggèrent la possibilité de voir apparaître deux iPad Air - peut-être avec des tailles d'écran différentes, ou peut-être avec des spécifications différentes.

Il faut remonter à notre test de l'iPad mini (2021) pour trouver la dernière mise à jour de la petite tablette, et si le design devrait rester largement inchangé sur le nouveau modèle, nous avons entendu dire que le problème du " jelly scrolling " (effet d'escalier quand on défile l'écran) serait corrigé cette fois-ci.

Supercharged et 9to5Mac rapportent qu'Apple dévoilera les nouveaux modèles par le biais d'un communiqué de presse, donc ne vous attendez pas à un grand spectacle comme celui auquel nous avons eu droit pour l'iPhone 15. Il se peut toutefois que nous ayons droit à quelques vidéos promotionnelles sur YouTube.

Vous remarquerez que les nouveaux iPad Pros ne sont pas mentionnés dans cette fuite. Les tablettes les plus chères d'Apple devraient être mises à jour en 2024, et il semble qu'elles pourraient également passer à des écrans OLED.