GTA 6 encore repoussé : les fans vont devoir serrer les dents jusqu’à fin 2026

Rockstar Games a confirmé un nouveau report pour GTA 6

Grand Theft Auto 6 sortira désormais le 19 novembre 2026

Objectif affiché : offrir une expérience « inégalée »

L’attente autour du prochain Grand Theft Auto se prolonge une fois de plus : Rockstar Games – et sa maison-mère Take-Two Interactive – ont annoncé un nouveau report. La sortie de GTA 6 est désormais fixée au 19 novembre 2026.

Dans un communiqué, Rockstar Games précise que cette nouvelle date intervient six mois après celle initialement prévue du 26 mai 2026. L’éditeur ajoute : « Nous sommes désolés de rallonger encore l’attente, que nous savons déjà longue, mais ces quelques mois supplémentaires nous permettront de peaufiner le jeu comme vous êtes en droit de l’attendre. »

Chaque opus de Grand Theft Auto représente un projet colossal, et GTA 6 semble vouloir aller encore plus loin que GTA 5. Dans ce contexte, la volonté de Rockstar Games de livrer un jeu parfaitement maîtrisé paraît logique.

Le titre nous replongera dans une version moderne de Vice City, baptisée Leonida, et suivra les aventures de deux protagonistes : Lucia Caminos et Jason Duval. Très attendu, ce chapitre est évoqué dans la conclusion du communiqué :

« Merci encore pour votre patience et votre soutien. L’attente est un peu plus longue, mais nous avons hâte que vous découvriez l’État tentaculaire de Leonida et ce retour dans la Vice City d’aujourd’hui. » Le passage du printemps – le 26 mai – à l’automne/hiver – le 19 novembre – permet aussi un lancement plus proche des fêtes de fin d’année.

Rockstar Games a confirmé cette nouvelle date sur X (anciennement Twitter). Lors de l’appel trimestriel avec les investisseurs, le PDG de Take-Two, Strauss Zelnick, a déclaré : « Nous restons à la fois enthousiastes et confiants : ils livreront une expérience de divertissement blockbuster inégalée. »

Hi everyone,Grand Theft Auto VI will now release on Thursday, November 19, 2026.We are sorry for adding additional time to what we realize has been a long wait, but these extra months will allow us to finish the game with the level of polish you have come to expect and… pic.twitter.com/yLX9KIiDzXNovember 6, 2025

Beaucoup espéraient des nouvelles concrètes de GTA 6 lors de cet appel aux résultats, d’autant que les précédents rendez-vous avaient permis de découvrir d’autres informations et une première bande-annonce. Mais cette fois, les nouvelles ne raviront pas les fans impatients. Rockstar semble toutefois plus sûr de cette nouvelle échéance, et les propos de Zelnick laissent entendre que le jeu atteindra un haut niveau de finition, tant sur le plan du gameplay que du scénario.

Recevez quotidiennement des informations, de l'inspiration et des offres dans votre boîte de réception Inscrivez-vous pour recevoir les dernières nouvelles, les critiques, les opinions, les meilleures offres technologiques et bien plus encore. Contactez-moi avec des nouvelles et des offres d'autres marques Future Recevez des e-mails de notre part au nom de nos partenaires ou sponsors de confiance

D’ici au 19 novembre 2026, il n’est pas exclu de voir apparaître de nouvelles bandes-annonces, des captures in-game ou des révélations sur l’intrigue. La sortie de GTA 6 est toujours prévue sur Xbox Series X, Xbox Series S et PS5. Mais compte tenu du premier report de 2025 à 2026, puis de ce nouveau décalage, la question d’une compatibilité avec une future génération de consoles pourrait également se poser.

TechRadar continuera de suivre de près toutes les annonces liées à Grand Theft Auto 6, notamment l’ouverture tant attendue des précommandes.