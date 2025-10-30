Xbox creuse sa tombe avec sa prochaine console ?

Selon les dernières rumeurs, la future console Xbox de nouvelle génération prendrait la forme d’un PC gaming sous Windows, tout en conservant l’accès à l’intégralité de la bibliothèque native des consoles Xbox

Les jeux provenant de plusieurs plateformes comme Steam, Battle.net ou Epic Games seraient également disponibles

Un choix qui risque toutefois de ne pas convaincre tout le monde, notamment en raison d’un prix de lancement probablement très élevé

Impossible de nier que l’année 2025 a été riche en rebondissements pour les amateurs de consoles, avec Xbox au cœur de la polémique entre hausses de prix jugées absurdes, la nouvelle console portable ROG Xbox Ally X vendue à 899 €, et les franchises emblématiques telles que Halo ou Forza Horizon désormais disponibles sur PlayStation. Et tout porte à croire que les décisions étranges vont continuer.

D’après les informations de Windows Central, la prochaine console Xbox serait en réalité un PC gaming sous Windows, capable de faire tourner toute la bibliothèque Xbox native, tout en offrant un accès direct aux jeux issus de différentes boutiques en ligne comme Steam – et ce, sans abonnement requis pour le multijoueur en ligne.

Sur le papier, cette perspective semble prometteuse. Microsoft pourrait devenir le premier à abandonner le modèle controversé de l’abonnement obligatoire pour jouer en ligne. Ce changement offrirait aux joueurs Xbox une expérience hybride entre PC et console. Mais deux grandes questions se posent.

En quoi cette machine se différencierait-elle réellement d’un PC gaming classique au niveau logiciel ? Et pourquoi quelqu’un préférerait-il cette console à un PC personnalisé, plus puissant, alors que son prix pourrait dépasser les 1 000 euros ?

Certes, quelques titres restent exclusifs aux Xbox Series X et S, et les jeux disponibles dès leur sortie via le Game Pass – comme Call of Duty: Black Ops 7 ou Ninja Gaiden 4 – sont aussi jouables sur PC. À moins que la configuration matérielle prévue pour cette console ne se rapproche fortement de celle d’un PC gaming sur mesure, cette rupture semble brutale pour une marque ayant bâti son image autour de la console de salon.

Même si Valve envisagerait aussi de lancer une console Steam sous une approche similaire, la comparaison ne tient pas entièrement. Xbox a été l’un des piliers du marché des consoles domestiques face à PlayStation depuis des décennies. Ce repositionnement radical, assimilable à un PC, pourrait faire disparaître la concurrence entre consoles.

(Image credit: Sony / Microsoft)

La situation peut légitimement inquiéter, surtout pour celles et ceux qui estiment que PlayStation ne s’est pas vraiment battu ces dernières années – sauf si Sony décide d’adopter la même stratégie que Microsoft, ce qui reste incertain.

Le malaise s’accentue avec la probabilité que cette console soit propulsée par Windows 11, reprenant l’expérience plein écran de la ROG Xbox Ally, tout en offrant la possibilité de revenir au bureau Windows classique. Or, Windows 11 est souvent critiqué par les joueurs PC pour ses performances inférieures à celles de SteamOS et les nombreux bugs qui nuisent à l’expérience.

Certaines voix minoritaires estiment que ce virage stratégique d’Xbox n’est pas le bon. Si permettre aux joueurs de profiter des jeux sur n’importe quelle plateforme reste une avancée, l’absence de vision équivalente du côté de PlayStation pourrait déséquilibrer durablement le marché.

Dernier point important : si ces rumeurs se confirment, un tarif haut de gamme serait presque inévitable. Autrement dit, le jeu « sur console » à prix abordable appartiendrait au passé, au grand dam des consommateurs.