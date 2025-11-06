Disney s'invite dans Fortnite : préparez-vous à une tempête de magie

Disney Parks débarque pour la première fois dans Fortnite sous la forme d’une « île créative »

Disneyland Game Rush sort ce 6 novembre 2025, et ressemble beaucoup au célèbre parc

Plutôt que de monter dans les attractions, les joueurs participent à des mini-jeux à l’intérieur des décors emblématiques

Ce n’est pas encore l’univers connecté et permanent longtemps promis par Disney Experiences et Epic Games, mais un premier aperçu de l’univers Disney Parks dans Fortnite voit enfin le jour. Les amateurs d’expériences immersives, de Dark Vador en version Fortnite ou encore de Battle Royale populaire devraient y trouver leur bonheur.

Disneyland Game Rush, première expérience Disney Parks dans Fortnite, est lancé ce 6 novembre 2025. Il s’agit d’une île Fortnite Creative qui reprend fidèlement l’apparence du Disneyland Resort – entièrement relooké aux couleurs et logos du 70e anniversaire. Les joueurs atterrissent au centre de l’île, entourés des lieux iconiques du parc : le château de la Belle au bois dormant, le Pixar Pal-A-Round, l’Incredicoaster, ou encore les célèbres ponts à l’entrée. Plusieurs mini-jeux inspirés des attractions y sont dissimulés, mêlant l’ambiance Disney aux mécaniques classiques de Fortnite.

L’élément le plus enthousiasmant reste sans doute celui-ci : certaines attractions cultes comme Space Mountain, Rise of the Resistance ou Haunted Mansion servent de décors aux mini-jeux.

Dans Star Wars: Stormtrooper Showdown, les joueurs traversent un décor numérique évoquant l’attraction mythique – avec deux AT-AT grandeur nature – pour affronter les Stormtroopers du Premier Ordre à bord d’un destroyer stellaire. Les fans de Fortnite nostalgiques des chapitres Star Wars seront ravis d’apprendre que quelques sabres laser sont aussi dissimulés dans la zone.

Dans Haunted Mansion: Scavenger Haunt, il s’agit de retrouver des objets inspirés du manoir hanté tout en explorant sa version virtuelle. L’aventure commence par la fameuse salle extensible, revue à la sauce Fortnite, déjà teasée par Disney Parks sur X (anciennement Twitter).

Ce n’est donc pas un Battle Royale complet dans Disneyland ou Disney California Adventure, mais une sélection de sept mini-jeux qui raviront les fans des parcs et des licences. Le tout reste familial, grand public et facile d’accès.

Parmi les autres jeux proposés : WEB-Slingers: Spider-Bot Blasters, Space Mountain: Rocket Race, Guardians of the Galaxy – Mission: Sneak Out!, Indiana Jones: Tomb Runner, et Matterhorn: Slip-and-Climb. Chaque mini-jeu terminé donne droit à une clé permettant de débloquer des objets exclusifs – skins, sacs à dos, etc. – utilisables ailleurs dans Fortnite.

Il s’agit en somme des Fortnite Games revisités à la sauce Disney, mêlant le savoir-faire de l’Imagineering à l’univers numérique d’Epic Games. Disneyland Game Rush marque ainsi le premier aperçu du monde connecté par Disney Experiences, pensé avec autant de soin que les festivités du 70e anniversaire de Disneyland actuellement en cours en Californie.

Le plus beau ? Disneyland Game Rush est disponible gratuitement dès demain sous forme d’île créative Fortnite. Il suffit de rechercher son nom ou d’utiliser le code de l’île : 4617-4819-8826, sur n’importe quelle plateforme compatible avec Fortnite : PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, PC, Mac, Android et iOS.

Disneyland Game Rush est présenté comme une expérience limitée dans le temps, sans qu’aucune date de fin ne soit annoncée. Une galerie d’images partagées en ligne permet d’apercevoir le hub de lancement numérique, avec les principales attractions recréées dans le jeu – une manière originale de goûter à l’ambiance Disneyland dans Fortnite. L’opération permet aussi de préparer le terrain pour l’univers connecté Disney–Epic Games actuellement en développement, qui unifiera parcs, séries et films dans un monde numérique cohérent.

Des annonces sont attendues dans les prochains mois – notamment autour de Millennium Falcon: Smugglers Run (présent à Galaxy’s Edge Ouest à Disneyland Resort en Californie et à Galaxy’s Edge Est aux Disney’s Hollywood Studios d’Orlando, en Floride), qui doit être mis à jour en mai 2026 pour accompagner la sortie du film The Mandalorian & Grogu. L’attraction pourrait faire partie de ce futur monde connecté.

Autant dire que ce partenariat réserve encore bien des surprises – mais entre les vidéos immersives disponibles sur Disney+, les expériences physiques dans les parcs et ce nouveau chapitre Fortnite, Disneyland Game Rush offre une manière originale de retrouver la magie, sans quitter son salon.