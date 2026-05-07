Même chez Take-Two, la pression autour de GTA 6 fait peur, alors que le jeu s’annonce déjà monstrueux

Le PDG de Take-Two, Strauss Zelnick, reconnaît être terrifié par les attentes immenses autour de GTA 6

Cette déclaration intervient alors que des analystes prévoient que le jeu pourrait se vendre à plus de 25 millions d’exemplaires dès le premier jour

Zelnick affirme : « À un niveau plus large, c’est vrai pour l’ensemble du plan d’affaires de Take-Two sur console »

Le PDG de Take-Two Interactive, Strauss Zelnick, a admis que les attentes autour de Grand Theft Auto 6 l’effraient, alors même que les analystes du secteur anticipent des ventes exceptionnelles.

GTA 6 est sans doute le jeu le plus attendu de tous les temps. Après le succès durable des grandes licences de Rockstar Games, GTA 5 et Red Dead Redemption 2, ainsi que deux reports successifs, la pression est immense pour satisfaire les joueurs.

Interrogé par Bloomberg lors de l’Interactive Innovation Conference à Las Vegas la semaine dernière, Strauss Zelnick a néanmoins réaffirmé son ambition d’offrir la meilleure expérience possible.

« Notre objectif est de proposer aux consommateurs quelque chose qu’ils n’ont jamais expérimenté auparavant », a déclaré le PDG. « Être en coulisses, tout en restant très proche de la ligne de front, est extrêmement excitant. Et terrifiant. Parce que les attentes sont très élevées. »

GTA 6 doit sortir le 19 novembre, et des analystes du secteur ont déjà estimé que le jeu pourrait dépasser les 25 millions d’exemplaires vendus dès le premier jour et générer 7,6 milliards de dollars de revenus au cours des 60 premiers jours suivant son lancement.

Certains avancent également qu’un total de 10 millions d’unités vendues constituerait un échec pour Take-Two, compte tenu du fait que GTA 6 figure parmi les jeux les plus coûteux jamais développés.

« À un niveau plus large, c’est vrai pour l’ensemble du plan d’affaires de Take-Two sur console », a expliqué Zelnick. « Les coûts de développement ont augmenté sans cesse. Nous visons réellement à offrir le divertissement de la plus haute qualité au monde. Et cela a un coût. Même avec l’influence de l’IA, nous n’avons pas encore constaté de baisse de ces coûts. Peut-être que cela arrivera. Peut-être pas. »

Dans le même entretien, Zelnick a plus ou moins confirmé que GTA 6 ne sortira pas sur PC au lancement. Il a précisé que « Rockstar commence toujours par les consoles, car pour une sortie de cette ampleur, l’évaluation se fait d’abord sur la capacité à servir le public principal ».