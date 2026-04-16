Sony préparerait une PS6 en trois versions, dont une console portable

Le leaker Moore’s Law is Dead affirme que Sony lancera trois appareils PS6 en 2027

Selon ce leaker, une PS6 « lite », une PS6 principale et une console portable seraient commercialisées en même temps

Il est également avancé que les consoles pourraient être proposées entre 350 et 1 000 dollars aux États-Unis

Un leaker affirme que Sony lancerait sa prochaine génération de PlayStation avec trois appareils en 2027, comprenant deux consoles de salon et une console portable complémentaire.

Cette information provient d’une nouvelle vidéo YouTube de Moore’s Law is Dead (MLID), qui a déjà rapporté avec précision certains détails matériels par le passé. Dans cette vidéo, il tente d’estimer les prix du futur matériel PlayStation à la suite des récentes hausses tarifaires de la PS5 (via GamesRadar).

Dans la vidéo, MLID affirme que Sony lancerait simultanément l’an prochain une PS6 standard, un modèle « lite » baptisé « PS6 S » et une PS6 portable.

La console principale serait équipée d’un processeur Orion, tandis que la PS6 S et la console portable intégreraient le chipset AMD « Canis ».

En matière de prix, il est estimé que chaque appareil pourrait se situer entre 350 et 1 000 dollars (à confirmer pour la France), la PS6 portable, qui pourrait s’apparenter à la PS Portal, étant la moins chère des trois.

Même si MLID ne fournit pas de fuite précise concernant les tarifs, le YouTubeur estime qu’en raison de l’augmentation du coût des composants, des pénuries de mémoire vive et de la hausse des droits de douane, les prix pourraient évoluer à l’avenir.

Selon ses estimations, la « PS6 S » pourrait coûter entre 349 et 549 dollars, la console portable complémentaire entre 499 et 699 dollars, et la PS6 principale entre 699 et 999 dollars.

À ce stade, il ne s’agit que de spéculations, mais compte tenu des récentes hausses de prix appliquées par Sony à la PS5, à la PS5 Pro et à la PS Portal, la prochaine génération de console et ses déclinaisons pourraient être plus onéreuses que la PS5 à son lancement en 2020.

Le mois dernier, l’entreprise a annoncé ces fortes hausses de prix, invoquant les « pressions persistantes dans le paysage économique mondial » pour justifier une augmentation de 100 dollars du prix de la PS5 et de 150 dollars pour la PS5 Pro.

Depuis le 2 avril, la PS5 est désormais affichée à 649,99 €, contre 549,99 € auparavant. La PS5 Digital Edition est désormais proposée à 499,99 € au lieu de 599,99 €, et la PS5 Pro atteint désormais 899,99 €, contre 799,00 € précédemment.

De son côté, la PS Portal est désormais vendue 249,99 €, contre 199,99 $ auparavant.