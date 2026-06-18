Rockstar dévoile officiellement la cover de GTA 6, et elle ne passe pas inaperçue

Rockstar Games a publié une nouvelle bande-annonce de Grand Theft Auto 6

Elle dévoile la jaquette du jeu

La date de précommande est désormais connue

Rockstar Games a publié une nouvelle bande-annonce de Grand Theft Auto 6, mais ce n’est peut-être pas le type de contenu attendu.

Plutôt que de montrer du gameplay inédit de GTA 6, la vidéo offre un premier aperçu de la jaquette officielle du jeu et, visuellement, le rendu apparaît particulièrement soigné. Le design reprend le style général de la jaquette de Grand Theft Auto 5, avec de nombreux panneaux illustrant des scènes autour des personnages.

On y retrouve les deux protagonistes, Jason Duval et Lucia Caminos, placés au premier plan, entourés d’éléments inspirés de l’univers de Vice City et des codes classiques de GTA. Des armes sont bien présentes, aux côtés d’animaux typiques de Floride comme un flamant rose et un alligator.



La jaquette est visible directement dans la bande-annonce ci-dessous.

Grand Theft Auto VI: Official Cover Art Reveal - YouTube Watch On

La jaquette ne bouleverse pas les codes de la série, mais le résultat reste très convaincant. Les teintes roses et violettes capturent parfaitement cette ambiance presque tropicale propre à Vice City. L’ensemble évoque un style rétro agréable, tout en restant moderne et soigné.

Pour celles et ceux séduits par ce visuel, Rockstar Games a déjà mis en ligne une version haute résolution sur son site, téléchargeable pour un fond d’écran d’ordinateur ou de téléphone.

Le site propose également une version carrée de la jaquette, qui pourrait donner un premier aperçu de l’icône du jeu sur les menus PlayStation 5, Xbox Series X et Series S.

La version carrée de la jaquette pourrait nous donner une idée de l'aspect que prendra l'icône du jeu sur les consoles. (Image credit: Rockstar Games)

La bande-annonce, d’une durée d’un peu plus de 30 secondes, se conclut par l’annonce officielle de la date de lancement des précommandes. Elles débuteront le 25 juin 2026 « sur les boutiques en ligne et chez certains revendeurs sélectionnés ».

Aucun prix n’est encore mentionné, ce qui laisse penser que cette information sera révélée au moment de l’ouverture des précommandes la semaine prochaine.

Cette annonce intervient quelques jours après que le PDG de Take-Two Interactive, Strauss Zelnick, a confirmé une nouvelle fois la sortie de GTA 6 pour le 19 novembre 2026. Selon lui, ce délai s’explique par la volonté des équipes de Rockstar de « réaliser quelque chose qui n’a encore jamais été fait ».

Lors d’un échange avec Jim Cramer sur CNBC plus tôt dans l’année, Strauss Zelnick avait également évoqué l’arrivée de « temps forts marketing cet été » pour accompagner la promotion de GTA 6. Il avait précisé que les dépenses marketing ne sont engagées que lorsque la sortie est proche.

La révélation de cette jaquette semble marquer le début de cette phase finale de communication, à l’approche de la sortie. D’autres bandes-annonces et informations devraient donc suivre rapidement.

Grand Theft Auto 6 est prévu pour le 19 novembre 2026 sur PS5, Xbox Series X et Series S.