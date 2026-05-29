Attention à GTA 6, son immense attente alimente déjà une vague de malwares et de faux accès

NordVPN a identifié des campagnes de malwares et d’arnaques visant les fans de GTA 6

Le Web est inondé de fausses clés bêta, de repacks infectés par des chevaux de Troie et de sites de phishing

Les utilisateurs PC et Android sont les principales cibles

L’engouement autour de la sortie de GTA 6 est bien réel, et les cybercriminels cherchent déjà à en profiter en ciblant les joueurs déçus par le report du jeu. À l’approche de la sortie du titre le plus attendu de Rockstar Games, les fans deviennent vulnérables à de nombreuses arnaques, avertit NordVPN.

NordVPN, qui figure régulièrement en tête de notre classement des meilleurs VPN, a partagé les conclusions de son équipe Threat Intelligence. Celle-ci a découvert une vague d’arnaques autour de GTA 6 visant les fans impatients, avec de faux installateurs, des clés bêta inexistantes, des pages de phishing et même des adwares Android déguisés en application « bêta de GTA 6 ».

Les attaquants comptent sur le fait que les victimes cliquent d’abord et réfléchissent ensuite, en instaurant un sentiment d’urgence dans chaque tentative d’arnaque.

NordVPN révèle l’ampleur vertigineuse des arnaques liées à GTA 6

NordVPN a révélé que les utilisateurs PC et Android sont les principales cibles des arnaques autour de GTA 6, même si les cybercriminels peuvent aussi promettre un accès au jeu sur d’autres plateformes.

Le jeu a été confirmé au lancement sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S dans un premier temps, ce que les cybercriminels exploitent volontiers en promettant des clés bêta exclusives pour ces consoles. Les utilisateurs remplissent d’abord un court formulaire, passent par une rapide procédure de vérification, puis se voient demander de souscrire un abonnement ou de télécharger des applications potentiellement indésirables.

Les utilisateurs Windows sont également visés par des clones de sites de piratage bien connus. Ces copies diffusent des malwares, habilement déguisés en véritable jeu. NordVPN a téléchargé l’un de ces fichiers frauduleux et a constaté qu’il paraissait étonnamment crédible, avec un véritable installateur de jeu qui lance discrètement un cheval de Troie en arrière-plan. Le malware peut modifier la RAM du PC, se connecter à des serveurs externes et télécharger encore davantage de logiciels malveillants.

Les utilisateurs Android sont exposés à des adwares qui prétendent offrir un accès à la bêta de GTA 6. Le procédé est particulièrement malin, car le jeu a peu de chances d’arriver un jour sur Android. Pourtant, de fausses applications promettant un accès au jeu continuent d’apparaître, comme l’ont signalé NordVPN et plusieurs utilisateurs de Reddit.

NordVPN a téléchargé l’un de ces fichiers et a découvert que l’application n’était qu’une coquille vide, qui lance une vidéo avant de pousser l’utilisateur à télécharger des données supplémentaires. L’application tente ensuite de faire payer un abonnement ou de faire télécharger d’autres malwares. NordVPN a remonté sa trace jusqu’à un domaine connu pour diffuser des chevaux de Troie bancaires, des ransomwares et des voleurs d’informations.

Même les comptes Rockstar Social Club ne sont pas épargnés. Des pages de phishing tentent de voler les identifiants de connexion, et ces comptes, rapidement dérobés, sont souvent revendus ou utilisés pour des arnaques en jeu.

La règle générale consiste à ne faire confiance à rien qui ne vienne pas directement de Rockstar Games, du PlayStation Store ou du Xbox Marketplace. Il ne faut jamais télécharger de contenu lié au jeu depuis des sites tiers, car même un site à l’apparence légitime peut cacher une arnaque.

Il ne faut pas non plus faire confiance aux offres de clés bêta gratuites. Mieux vaut suivre les réseaux sociaux officiels de ces plateformes pour repérer les éventuelles offres légitimes.

Enfin, il ne faut pas partager les identifiants de son compte Rockstar sur un autre site que le site officiel, et bien vérifier l’URL avant de les saisir.

NordVPN vient de rebaptiser sa suite Threat Protection en antivirus nouvelle génération. Pour renforcer sa sécurité avec une solution plus robuste, cela peut donc valoir le coup d’y jeter un œil.