Pixel 9a : un nouveau rendu au design décevant

Google pourrait préparer une surprise avec le Pixel 9a. D’habitude, les modèles de la série A ressemblent beaucoup aux autres téléphones Pixel de la même génération, mais le Pixel 9a pourrait bien se distinguer du Google Pixel 9 et même du Pixel 8a. C'est en tout cas ce que laissent entendre des rendus récemment divulgués.

Android Headlines, en partenariat avec le leaker @OnLeaks, a partagé des images censées représenter le Google Pixel 9a, dont une visible ci-dessous. Le design semble abandonner la barre d'appareil photo proéminente du Pixel 9, pour opter à la place pour des objectifs presque au ras de l’arrière du téléphone.

Le résultat est un design plus simple, voire un peu fade, qui, combiné avec des bordures d’écran assez larges, ne séduit pas particulièrement.

(Image credit: Android Headlines / @OnLeaks)

Malheureusement, il est probable que ce design soit confirmé

Bien sûr, il y a toujours une possibilité que cette fuite soit erronée, mais la source a un excellent historique, et ce n’est pas la première fois que ce design du Pixel 9a est évoqué. Pour l’instant, il semble donc assez fiable.

Quoi qu’il en soit, cette dernière fuite inclut aussi quelques spécifications. La source affirme que le Pixel 9a sera équipé d’un processeur Tensor G4, comme les autres modèles de la gamme Pixel 9, et qu'il sortira sans surprise avec Android 15.

On peut également voir qu’il dispose d'un double capteur photo sur ces images, et selon la source, la plupart de ses spécifications seront similaires à celles du Pixel 8a. Ce dernier est équipé d’un écran de 6,1 pouces, 8 Go de RAM, 128 Go de stockage, un capteur principal de 64 MP, un ultra grand-angle de 13 MP et une batterie de 4 492 mAh.

Le Google Pixel 9a devrait aussi bénéficier de sept années de mises à jour logicielles, tout comme les modèles plus haut de gamme. Et, si l’on se fie aux habitudes passées, il pourrait être annoncé en mai, donc il faudra encore patienter un peu.