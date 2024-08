La fuite du Google Pixel 9a laisse entrevoir des changements de design majeurs

Des images du supposé Google Pixel 9a ont prétendument fait surface en ligne, montrant des bords carrés et un nouveau boîtier d'appareil photo.

Android Authority rapporte que deux images d'un possible prototype Pixel 9a ont été partagées sur le forum technologique vietnamien Tinthe le 6 août, avant d'être partagées sur X (anciennement Twitter) par l'utilisateur ShrimpApplePro le 26 août.

Les images suggèrent que l'appareil non encore annoncé aura des bords carrés, contrairement au design arrondi du Google Pixel 9.

En outre, le boîtier emblématique de l'appareil photo en forme de barre - ajouté pour la première fois aux téléphones Pixel en 2021 - a apparemment été abandonné sur ce prototype, ses concepteurs ayant opté à la place pour un anneau brillant encerclant deux lentilles (voir les images ci-dessous).

Le reste de la construction du téléphone semble assez standard, avec un bouton et une bascule de volume visibles sur le bord droit et un plateau SIM, un port USB-C et une grille de haut-parleur le long du bas. L'écran plat arbore une perforation pour une caméra frontale.

Le prototype supposé du Pixel 9a est vu en noir dans ces images, et ShrimpApplePro suggère qu'il sera commercialisé en quatre couleurs avant la fin de l'année.

Nous n'en sommes pas sûrs

Quant à l'exactitude de cette fuite, le manque de détails et les changements relativement importants présentés ici font qu'il est difficile de la prendre trop au sérieux.

Pour commencer, Android Authority note que la légende originale des images affirmait que l'appareil en question serait lancé le 13 août - alias la date de sortie de la gamme Pixel 9 - qui est maintenant passée depuis longtemps.

Qui plus est, les Pixel de la série A ont généralement suivi le design de leurs flagships « parents ». Le Pixel 8a de l'année dernière, par exemple, était essentiellement un Pixel 8 en plastique, avec une silhouette quasi identique.

Les bords carrés que l'on voit dans les images divulguées semblent être en métal, bien qu'il soit difficile de le dire avec l'éclairage et la résolution sous-optimaux. Il n'est pas exclu que Google revienne au métal pour la série A, mais il serait étrange qu'une option économique soit à l'origine des changements de design, étant donné que Google a tendance à introduire des changements majeurs dans le design des Pixel au niveau du vaisseau amiral.

Les images montrent un logo Google modifié à l'arrière du téléphone, mais il s'agit d'une tactique connue que les fabricants utilisent pour confondre les fuites.

Lancer le Pixel 9a avant la fin de l'année romprait également avec la tradition de Google, car les téléphones de la série A - qui sont positionnés comme des alternatives de milieu de gamme aux téléphones phares Pixel de Google - sont généralement lancés en milieu d'année. Cependant, comme le suggère 9to5Google, les changements pourraient être une démarche intentionnelle visant à distinguer la série A de la gamme phare Pixel.

À ce stade, il est donc trop flou pour dire quoi que ce soit de définitif ; il appartiendra à Google de confirmer si d'autres téléphones Pixel 9 sont en route.