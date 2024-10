L'Oura Ring 4 débarque, Samsung en alerte

Après trois longues années et l'arrivée de nombreux nouveaux concurrents dans le domaine des bagues connectées, Oura lance sa nouvelle génération. Adieu à la Gen 3, et bienvenue à la Gen 4… plus précisément, l'Oura Ring 4.

Ce n'est pas une refonte radicale, du moins extérieurement, mais l'objectif d'Oura avec la Ring 4 est de doubler la précision du suivi cardiaque et d'offrir un ajustement plus confortable, améliorant ainsi le suivi, quelle que soit l'orientation de la bague. Elle est accompagnée d'une application totalement repensée pour iOS et Android.

Tout cela provient d'une refonte de l'ensemble des capteurs internes, abandonnant les trois petites bosses à l'intérieur de l'anneau (une caractéristique courante parmi les meilleures bagues connectées jusqu'à présent) et doublant plus de deux fois le nombre de chemins de signal pour les données cardiaques. Oura appelle cela la "détection intelligente", fonctionnant de concert avec le logiciel pour trouver la meilleure voie afin de garantir une lecture précise.

Peut-être que le plus important, c'est qu'il n'y a pas d'augmentation de prix, du moins pour les couleurs classiques. L'Oura Ring 4 est désormais disponible en précommande dans les tailles allant de 4 à 15, à partir de 399 €. Elle est proposée en argent, argent brossé, noir mat, noir, or rose et or – mais le prix varie en fonction de la couleur. Les premières livraisons sont prévues pour le 15 octobre 2024. Il reste nécessaire d'avoir un abonnement à 5,99 € par mois ou 69,99 € par an pour profiter pleinement des fonctionnalités de la bague, mais un essai gratuit d'un mois est inclus avec l'achat.

Portez la Oura Ring comme vous le souhaitez

(Image credit: Future/Matt Evans)

Lors de notre test de l'Oura Ring Gen 3, il a été constaté qu'elle offrait une image "plus précise de votre bien-être global", notamment grâce à un nouveau capteur de fréquence cardiaque et un capteur SpO2, ainsi qu'à des améliorations significatives du suivi du sommeil. Tous ces éléments restent présents dans l'Oura Ring 4, mais la marque reconnaît qu'il y avait parfois des lacunes dans le suivi, principalement dues à la rotation de la bague.

La Gen 3 d'Oura présentait trois bosses pour trois capteurs principaux qui, idéalement, devaient se trouver sous le doigt, signalées par une légère encoche à l'intérieur de la bague pour aider à garder celle-ci bien orientée. Le problème est que la forme des doigts varie d'une personne à l'autre, et même avec une taille correctement ajustée, l'Oura Ring avait tendance à tourner.

Évidemment, une bague tourne naturellement, mais Oura a trouvé une solution, qu'elle appelle "Smart Sensing". Ces trois capteurs principaux sont maintenant encastrés dans l'Oura Ring 4, et les voies de signal ont été plus que doublées, passant à 18. Le nouveau matériel redessiné de la Ring 4 fonctionne avec un algorithme pour garantir une lecture précise, peu importe la position de la bague sur le doigt.

Cela est en grande partie rendu possible grâce à l'abondance de voies permettant d'obtenir une lecture claire pour l'un des capteurs principaux concernant le rythme cardiaque, l'oxygène sanguin, ou même le suivi du sommeil. Il prend en compte des éléments tels que la forme du doigt, le teint de la peau et les activités pratiquées.

Oura affirme que la Ring 4 est sa bague la plus précise à ce jour, sur la base d'une étude sur le sommeil réalisée en août 2024 avec 60 personnes portant une bague Gen 3 et une Ring 4 pendant la nuit. Les résultats ont montré une réduction de 31 % des lacunes dans le suivi nocturne de la fréquence cardiaque et de 7 % en journée, avec une amélioration de 120 % de la détection du signal SpO2 et une augmentation de 30 % de la précision de cette mesure pendant la nuit. Ce sont des avancées significatives, et nous avons hâte de tester tout cela.

C'est une nette amélioration par rapport à la Gen 3, sans perdre aucune fonctionnalité. Elle utilise maintenant un nouvel algorithme avec les mêmes capteurs précis et des voies supplémentaires pour mieux suivre divers paramètres, quel que soit l'angle de la bague. Et tout comme la Gen 3, l'Oura Ring 4 suivra des éléments comme l'activité quotidienne, la fréquence cardiaque, la variabilité de la fréquence cardiaque, le SpO2, la température cutanée, les entraînements, ainsi que le suivi complet du sommeil.

(Image credit: Future/Matt Evans)

Si l'abonnement est maintenu, Oura propose désormais la détection automatique des entraînements pour plus de 40 types d'exercices – bien plus qu'une simple poignée. Comme son nom l'indique, la "détection automatique d'activité" reconnaît l'entraînement en cours et suit les zones de fréquence cardiaque. Par exemple, lors d'un briefing exclusif avec l'équipe Oura, il a été confirmé que la bague avait correctement identifié que l'utilisateur effectuait un entraînement sur rameur, basé sur l'élévation du rythme cardiaque et le mouvement détecté.

La seule autre modification matérielle de l'Oura Ring 4 est une amélioration de l'autonomie : jusqu'à huit jours, soit un jour de plus que la Gen 3. Bien entendu, l'autonomie varie selon la taille de la bague, la plus grande (taille 15) étant probablement celle qui durera le plus longtemps, en fonction de l'utilisation des fonctionnalités. Oura a légèrement mis à jour le chargeur avec un design plus arrondi et carré, offrant un aspect plus haut de gamme grâce à sa fabrication en aluminium.

Un autre changement concerne l'offre de couleurs – l'Oura Ring 4 en noir est désormais dotée d'une finition brillante, avec un revêtement en PVD de tungstène qui promet une meilleure durabilité et une préservation de la couleur dans le temps. La Ring 4 est également disponible en argent, noir mat, or, or rose, et argent brossé.

Une application remaniée pour faciliter l'accès aux données

(Image credit: Oura)

En parallèle du lancement de l'Oura Ring 4, une nouvelle interface pour l'application Oura est introduite immédiatement. Bonne nouvelle, il ne sera pas nécessaire de passer à la Ring 4 pour en bénéficier, donc si l'ancienne Gen 3 vous suffit, ou si vous attendez une baisse de prix sur cette dernière, vous aurez tout de même accès à cette application repensée, que ce soit sur Android ou iOS.

Au lieu des cinq sections situées en bas de l'écran – Accueil, Prêt-à-l’emploi, Sommeil, Activité, et Prêt-à-l’emploi – avec un menu hamburger en haut à gauche, Oura a simplifié la navigation en la réduisant à trois sections : Aujourd'hui, Signes vitaux, et Ma Santé, toutes désormais accessibles en bas de l'application, pour un accès plus fluide aux données sans hésitation quant à la section à explorer en premier.

Aujourd'hui pourrait bien être l'onglet préféré, permettant de voir d'un simple geste comment s'est passée la nuit ou le niveau d'activité, sans avoir à parcourir toute la page. Historiquement, les cartes d'accueil changeaient tout au long de la journée. La Prêt-à-l’emploi, le Sommeil, l’Activité, la fréquence cardiaque de jour, le cycle menstruel, le stress et d’autres informations restent disponibles en haut et sont facilement accessibles. Les plus grandes cartes se trouvent sous cette nouvelle barre supérieure, et lorsque l'application est ouverte le matin, l'écran affichera immédiatement les données de sommeil. Si l'application est ouverte en milieu de journée, les informations de Prêt-à-l’emploi seront prioritaires.

(Image credit: Oura)

Les Signes vitaux remplacent en partie les onglets Prêt-à-l’emploi, Sommeil, et Activité en offrant une vue plus détaillée de chacun des scores. Ma Santé devient une version plus complète de la Résilience, donnant un aperçu des tendances sur une plus longue période.

Cette expérience est en cours de déploiement sur Android et iOS pour tous les utilisateurs, quelle que soit la génération de l’Oura Ring ou le type d’abonnement. Cependant, Oura souhaite augmenter la valeur ajoutée pour les abonnés, avec pour objectif de séduire davantage d'utilisateurs. Par exemple, des fonctionnalités en version bêta, comme le Radar des symptômes sous Oura Labs, ne sont plus exclusives à iOS. Oura Labs arrive enfin sur Android pour les abonnés avec la dernière mise à jour. Les abonnés bénéficieront également d’Oura Advisor, une sorte de chatbot IA personnalisé, qui fournit des recommandations plus précises en fonction des données personnelles et de l'état général.

En dehors d'Oura Labs, les fonctionnalités de santé des femmes, telles que les aperçus de grossesse et de cycle, ainsi qu'un rapport global de suivi des cycles, sont toujours disponibles. Une nouvelle fonction, la fenêtre de fertilité, permet d’estimer les jours fertiles en plus de la détection de l'ovulation et de la probabilité de conception. Elle n'est pas destinée à la prévention des grossesses mais plutôt comme aide pour concevoir. Oura note d’ailleurs que le segment d'abonnés ayant la croissance la plus rapide est celui des femmes dans la vingtaine, grâce à cet ensemble de fonctionnalités très complet.

L'abonnement est également requis pour bénéficier de la détection automatique d'activités, du suivi du stress diurne, ainsi que du suivi du stress.

Vous aimerez aussi