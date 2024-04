Oura Ring 4 : dernières nouvelles, rumeurs, et ce que nous voulons voir

Lorsqu'il s'agit des meilleures bagues intelligentes actuellement disponibles, Oura doit faire partie de la conversation : son modèle de 3e génération a été lancé en octobre 2021, et dans notre évaluation de l'Oura Ring 3, nous avons fait l'éloge de son suivi du sommeil et de la fréquence cardiaque, avec un design que nous avons décrit comme "lisse et confortable".

La quatrième génération de la bague intelligente Oura devrait arriver cette année, et nous sommes impatients de voir comment elle améliorera le modèle actuel, d'autant plus que la Samsung Galaxy Ring sera commercialisée dans le courant de l'année. Bien que nous ne sachions pas encore tout ce qu'il y a à savoir sur le Galaxy Ring, il semble être un concurrent sérieux de l'Oura.

Nous n'avons encore rien entendu d'officiel au sujet de l'Oura Ring 4, mais il ne devrait pas tarder à arriver, étant donné que plusieurs années se sont écoulées depuis l'Oura Ring 3. Nous vous présentons ici toutes les fuites et rumeurs qui circulent autour de l'anneau intelligent, ainsi que les nouvelles fonctionnalités que nous voulons voir - et nous mettrons ce guide à jour régulièrement, alors revenez le consulter souvent.

L'Oura Ring 3 a droit à un successeur (Image credit: Future)

Contrairement à certains gadgets grand public - comme les meilleurs smartphones, par exemple - la bague intelligente Oura n'est pas rafraîchie chaque année à la même époque. Cependant, il existe une certaine tendance : nous avons eu l'Oura Ring 1 en 2015, l'Oura Ring 2 en 2018 et, comme nous l'avons déjà dit, l'Oura Ring 3 a été lancé en 2021.

Cela suggère que l'Oura Ring 4 est très attendu en 2024, mais il n'y a eu aucun mot officiel de la part d'Oura indiquant qu'un nouveau modèle est en cours de développement. S'adressant à Tom's Guide, le PDG d'Oura, Tom Hale, n'a mentionné que de "nouvelles fonctionnalités" pour l'année à venir, et non un nouveau matériel. Et nous n'avons pas encore vu de fuites ou de rumeurs concernant un lancement imminent.

En ce qui concerne le prix, l'Oura Ring 3 est actuellement proposé à partir de 329 €. Ce prix correspond à celui de son prédécesseur, et nous espérons donc que le prochain modèle restera au même niveau - même si, compte tenu des diverses forces du marché, il pourrait coûter un peu plus cher.

Oura Ring 4 : fuites et rumeurs

Nous n'avons pas encore vu un grand nombre de fuites concernant l'Oura Ring 4, mais il y a eu quelques indices sur ce qui nous attend : L'acquisition par Oura de la société d'identité numérique Proxy en mai 2023, par exemple, suggère qu'il pourrait y avoir quelque chose en rapport avec les paiements numériques. Le prochain anneau d'Oura pourrait-il offrir des paiements sans contact ?

Ce n'est pas certain, mais ce que nous savons, c'est qu'Oura a récemment lancé un programme de logiciel bêta pour ceux qui veulent essayer les nouvelles fonctionnalités en premier (bien qu'au moment de la rédaction, il ne soit disponible que sur iOS). Il s'agit d'Oura Labs, qui témoigne de l'engagement de l'entreprise à tirer encore plus d'informations des données collectées par sa bague intelligente.

L'anneau Galaxy de Samsung a donné à Oura un autre sujet de réflexion (Image credit: Samsung)

La première fonction testée par Oura Labs est Symptom Radar, qui surveille une variété de données biométriques enregistrées par l'anneau afin d'avertir les utilisateurs de problèmes potentiels - par exemple, si vous commencez à montrer beaucoup de fatigue, il pourrait vous être conseillé de vous reposer davantage. Il s'agit d'une fonction qui pourrait faire son apparition avec l'Oura Ring 4.

Sinon, le principal indicateur de l'arrivée d'un nouvel anneau Oura est le lancement prévu de l'anneau Samsung Galaxy Ring en juillet 2024. Nous n'avons vu qu'un prototype jusqu'à présent, mais il offrira des informations avancées sur le sommeil, assistées par l'IA, et Oura voudra suivre le rythme du matériel et du logiciel proposés par Samsung cette année.

Oura Ring 4 : ce que nous voulons voir

L'anneau d'Oura 3 est bon... mais il pourrait être meilleur (Image credit: Oura)

Les années d'expérience de l'équipe TechRadar avec l'Oura Ring 3 nous permettent de nous faire une idée assez précise des points sur lesquels l'appareil fonctionne vraiment bien et de ceux qu'il doit encore améliorer. Si quelqu'un d'Oura nous lit, voici les améliorations que nous aimerions voir dans la prochaine génération de la bague intelligente.

1. Facilité du choix de la bague

Obtenir la bague Oura qui vous convient n'est pas le processus le plus simple, car vous devez d'abord essayer une sélection de maquettes en plastique pour trouver la taille qui convient à vos doigts. La bonne nouvelle, c'est qu'Oura sait que c'est un peu fastidieux et affirme qu ' ils sont "toujours à la recherche de moyens" pour améliorer le processus - pouvons-nous suggérer une application de réalité augmentée pour smartphone ?

2. Une plus grande précision

Nous n'avons pas eu beaucoup de plaintes dans notre évaluation de l'anneau Oura 3, mais l'appareil a parfois eu un problème en termes d'identification correcte des séances d'entraînement - la cuisine ou le brossage des cheveux étant parfois pris en compte dans nos objectifs quotidiens. Les algorithmes d'Oura recevant chaque jour davantage de données, nous espérons que ce problème pourra être résolu avec l'Oura Ring 4.

3. Plus de statistiques

L'Oura Ring 3 excelle dans la collecte de statistiques relatives à la fréquence cardiaque et à la qualité du sommeil, mais si vous avez déjà l'une des meilleures montres de course, le suivi à cet égard n'est pas tout à fait à la hauteur. Cela est dû en partie aux limites de la bague intelligente en tant qu'appareil, mais nous espérons que les ingénieurs d'Oura pourront apporter des améliorations dans ce domaine.

4. Un design raffiné

Il ne fait aucun doute qu'une bague intelligente est moins gênante et plus confortable qu'une smartwatch ou même qu'un tracker de fitness - en particulier lorsqu'il s'agit de porter un appareil au lit - mais en tant que bague, l'Oura Ring 3 est un peu trop volumineuse. Nous espérons que le prochain modèle sera plus léger et plus fin, et qu'il sera peut-être fabriqué dans un matériau plus durable.

5. Des abonnements moins chers

Nous comprenons qu'Oura doive faire des bénéfices, mais nous savons aussi que les utilisateurs sont submergés d'abonnements numériques pour leurs logiciels et leur matériel - et pour obtenir les informations les plus avancées offertes par l'Oura Ring 3, vous devez payer 5,99 € par mois. Ce n'est pas une somme énorme en soi, mais elle s'additionne.

Si Oura pouvait réduire un peu le coût mensuel, nous l'apprécierions, ou peut-être pourrait-elle offrir un ou deux mois gratuits si vous vous inscrivez pour l'année. Pour être honnête, l'Oura Ring 3 était accompagné de six mois d'abonnement gratuit, et nous espérons qu'il en sera de même pour l'Oura Ring 4.