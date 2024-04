Oura Ring : découvrez en avant-première les nouvelles fonctionnalités - seulement sur iOS

Oura, le fabricant de la bague connectée Oura Ring, a lancé Oura Labs, un programme de bêta-test permettant aux utilisateurs iOS de tester en avant-première les nouvelles fonctionnalités avant leur lancement officiel auprès du grand public.

La dernière création d'Oura, l'Oura de troisième génération, occupe actuellement la première place de notre classement des meilleures bagues connectées [en anglais]. Oura Labs est un programme intégré à l'application qui permet aux utilisateurs de fournir leur avis sur les nouvelles fonctionnalités via un formulaire intégré.

La première fonctionnalité testée de cette manière est le Radar de Symptômes, un outil pouvant « aider à détecter les premiers changements de bien-être en surveillant plusieurs tendances biométriques » et envoyant une notification, recommandant de se reposer davantage ou de modifier les objectifs d'entraînement en activant le Mode Repos dans l'application Oura.

Ces tendances biométriques comprennent « des changements significatifs dans les tendances de température, la fréquence respiratoire, le rythme cardiaque au repos et la variabilité de la fréquence cardiaque ». L'Oura de troisième génération peut déjà surveiller et signaler des changements dans ces métriques via un Score de Préparation, mais le Radar de Symptômes recherche ces signes et envoie des notifications pour informer de risques potentiels de problèmes de santé.

Lors d'un entretien exclusif avec TechRadar, Shyamal Patel, responsable scientifique chez Oura, a déclaré : « Lorsque le corps commence à réagir à la fatigue, à des niveaux d'activité élevés ou à une maladie imminente, le Score de Préparation dans l'application Oura, utilisé pour activer le Mode Repos, ne réagit pas toujours immédiatement.

« Les invitations au Mode Repos surviennent généralement après que les biométriques se soient écartées de manière significative de la base de référence. Le Radar de Symptômes offre aux membres la possibilité de détecter de manière préventive des changements faibles à modérés dans leurs biométriques. »

Analyse : Oura se prépare à la bataille...

Il s'agit d'une nouvelle fonctionnalité pratique et innovante. Cependant, elle est actuellement uniquement disponible pour les utilisateurs d'Oura Labs sur iOS – les utilisateurs de l'Oura Ring sur Android ou d'autres systèmes d'exploitation devront attendre la sortie publique plus large du Radar de Symptômes.

Patel a ajouté : « Nous n'avons pas d'informations supplémentaires à partager concernant Android pour le moment, mais nous espérons étendre le programme [Oura Labs] à l'avenir. »

Bien que disponible uniquement sur iOS pour l'instant, le lancement de ce programme de bêta-test par Oura ne peut être considéré comme une coïncidence. Les bagues connectées devraient véritablement décoller cette année, en grande partie grâce à l'arrivée imminente de la Samsung Galaxy Ring.

Avec beaucoup de concurrence en perspective, l'introduction d'un programme de bêta-test permettra théoriquement à Oura d'améliorer son service et de proposer plus rapidement de nouvelles fonctionnalités à sa base d'utilisateurs.

Si une Oura Ring de quatrième génération est en préparation, Oura devra l'équiper d'un ensemble conséquent de nouvelles fonctionnalités si l'entreprise souhaite rester un acteur majeur dans une catégorie de wearables dont la demande augmente rapidement.