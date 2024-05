5 façons dont Android 15 sur Pixel sera beaucoup plus personnalisable pour les utilisateurs

La deuxième bêta d'Android 15 est sortie récemment, le 15 mai. Selon le blog officiel des développeurs Android, cette mise à jour continue les efforts de Google pour créer une plateforme qui améliore la productivité, maximise les performances des applications et protège la vie privée des utilisateurs.

Cependant, l'article ne mentionne pas toutes les différentes façons dont Android 15 va améliorer la personnalisation du système. En explorant les fichiers de l'OS, de nombreuses autres fonctionnalités ont été découvertes, offrant plusieurs nouvelles possibilités pour personnaliser un smartphone.

Voici une liste mettant en avant les outils les plus remarquables. Android 15 ne sera pas lancé avant un certain temps, donc il est possible que certains de ces outils ne soient pas présents dans la version finale. Toutefois, étant donné leur état apparemment avancé, on pense qu'ils seront disponibles au lancement ou peu après.

1. Diaporama d'écrans de veille

(Image credit: 9To5Google)

En juin 2023, une application mystérieuse de Google appelée Dreams a été découverte sur le Play Store. Elle était destinée à la Pixel Tablet et permettait à l'appareil de diffuser une "collection d'économiseurs d'écran" lorsqu'il était en charge et inutilisé. Cependant, Dreams a rapidement disparu du store.

Il semble maintenant que cette fonctionnalité va être intégrée aux téléphones Pixel, car la bêta 2 d'Android 15 fait référence à "Dreamliner" dans ses fichiers. Lorsqu'ils sont posés sur le Pixel Stand de deuxième génération, les utilisateurs pourront sélectionner des albums photos sur leur appareil pour en faire un diaporama comme économiseur d'écran. De plus, l'interface de Google Photos a été mise à jour pour s'adapter à Dreamliner, et non plus à Google Assistant.

2. Boutons et aperçus des widgets

(Image credit: 9To5Google)

Ajouter des widgets à vos téléphones Android nécessite actuellement de faire glisser et déposer les applications depuis l'écran d'accueil. Cependant, des indices suggèrent que Google prévoit d'introduire un "bouton Ajouter". Ainsi, au lieu de devoir déplacer le widget, il suffira de presser le bouton pour l'attacher. Des images dans le rapport de 9To5Google montrent qu'un grand bouton bleu sera placé là où un espace de widget est disponible.

3. Avatar Pixel

(Image credit: Androig Authority)

L'initié de l'industrie Mishaal Rahman a découvert une version indépendante de Google Pixel Avatar dans les fichiers de la bêta. Cette application permet aux utilisateurs de choisir une icône comme photo de profil. Rahman indique que le logiciel fait partie d'Android depuis un certain temps, mais qu'il ajoute une nouvelle fonctionnalité : "la possibilité d'utiliser la photo de votre compte Google comme photo de profil principale".

Recevez quotidiennement des informations, de l'inspiration et des offres dans votre boîte de réception Inscrivez-vous pour recevoir les dernières nouvelles, les critiques, les opinions, les meilleures offres technologiques et bien plus encore. Contactez-moi avec des nouvelles et des offres d'autres marques Future Recevez des e-mails de notre part au nom de nos partenaires ou sponsors de confiance

Avant cette mise à jour, les images de profil du compte Google et d'Android existaient en tant qu'entités séparées. Maintenant, cette barrière est levée, permettant une seule photo pour les deux plateformes. Il est important de mentionner que cette capacité est apparue lors de la première bêta d'Android 15, mais le processus de synchronisation n'était pas très fiable. Les choses devraient être bien meilleures maintenant.

Il n'est pas certain que cela fonctionnera avec des applications tierces, car la version actuelle ne connecte le Pixel Avatar qu'avec les applications SystemUI.

4. Contrôles du volume des appareils Chrome et Google Cast

(Image credit: Google)

En 2020, la société audio Sonos a poursuivi Google pour une "prétendue violation de brevet", affirmant que le géant de la technologie avait "copié sa technologie de haut-parleur brevetée". Google a finalement désactivé la capacité d'utiliser les boutons de volume d'un téléphone Pixel pour contrôler les groupes d'enceintes et autres "appareils Chrome et Google Cast". Sonos semble avoir gagné le procès, mais un juge californien a annulé le verdict en 2023, ouvrant la voie à Google pour rétablir les commandes de volume, ce qui est exactement ce que nous voyons.

C'est le retour d'une fonctionnalité que l'on pensait disparue à jamais. Android Authority a pu diffuser des chansons de YouTube Music vers des appareils Nest Hub en utilisant la bêta 2 d'Android 15. Ajuster le volume du groupe d'enceintes a fonctionné sans problème. Après des années d'attente, les utilisateurs pourront bientôt créer (ou recréer) leur environnement d'écoute idéal.

5. Puissance de vibration

(Image credit: 9To5Google)

Enfin, Google ajoute un nouvel outil de vibration adaptative à Pixel. Selon la description du texte, le logiciel peut ajuster automatiquement le niveau de vibration du smartphone "en fonction de votre environnement". Par exemple, la vibration du téléphone ne sera pas aussi puissante sur une table, mais si elle détecte qu'il est sur un canapé, le Pixel vibrera plus fort. L'appareil pourra déterminer son emplacement en utilisant le "microphone et d'autres capteurs... pour déterminer les niveaux sonores et le contexte". Peut-être le plus important, aucune donnée ne sera enregistrée.

On ne sait pas si ces fonctionnalités seront déployées sur les téléphones Android tiers. Google pourrait donner aux propriétaires de Pixel l'occasion de les essayer en premier avant d'étendre leur disponibilité. Assurez-vous de consulter la liste de TechRadar des meilleurs téléphones Android pour 2024.