Call of Duty Black Ops 6 : tout ce que nous savons à ce jour

Quand en saurons-nous plus sur Black Ops 6 ? (Image credit: Activision) Un événement Black Ops Direct est prévu le dimanche 9 juin, à la suite de la présentation Xbox, à 19h (heure française). Nous ne savons pas encore combien de temps durera cet événement, mais nous nous attendons à ce que Black Ops 6 soit entièrement dévoilé, avec, espérons-le, une date de sortie.

Call of Duty Black Ops 6 est confirmé comme étant le titre CoD qui arrivera cette année. Jusqu'à présent, Activision nous a fourni des informations au compte-gouttes, laissant présager un nouvel épisode sombre de la série. À première vue, Black Ops 6 devrait être le digne successeur de l'excellente campagne Black Ops : Cold War de 2020.

Bien qu'il reste encore beaucoup de mystère autour de Black Ops 6, nous savons que le rideau sera levé la semaine prochaine, lors d'un événement Call of Duty Direct dédié. Nous espérons ainsi pouvoir jeter un premier coup d'œil au jeu à venir et nous faire une idée plus précise de sa capacité à figurer dans notre liste des meilleurs FPS d'ici la fin de l'année.

Voici tout ce que nous savons sur Black Ops 6 à ce jour, y compris les dernières informations et bandes-annonces. Nous vous expliquons également comment assister à l'événement de révélation de Black Ops 6, ainsi que le fait que le jeu sera disponible dans le cadre du Xbox Game Pass dès son lancement. Nous ne manquerons pas de mettre à jour cette page au fur et à mesure de l'apparition de nouvelles informations.

Événement Black Ops 6 Direct : Ce que nous savons jusqu'à présent

Xbox a confirmé qu'un événement Call of Duty Black Ops 6 Direct suivra sa présentation principale le 9 juin 2024. Bien que nous ne disposions pas encore des horaires, il est probable que nous ayons enfin une révélation complète du jeu. Le début de l'événement Xbox est attendu à 19h en France.

Il convient de noter que nous n'avons pas d'heure de début pour l'événement Black Ops 6 lui-même, mais qu'il suivra la présentation principale de la Xbox. En fonction de la durée de cet événement principal, vous devrez en suivre la fin pour être sûr de regarder le début du Direct Call of Duty. Dès que nous en saurons plus sur les détails et sur la durée prévue de chaque événement, nous mettrons cette section à jour.

Black Ops 6 : Teasers

Fidèle à la tradition de Black Ops, des teasers du prochain jeu ont été diffusés au cours de la semaine dernière, à commencer par le court clip que vous pouvez voir ci-dessus. On y voit un groupe vandaliser le Mont Rushmore avec la phrase « La vérité ment ». Ce clip a été suivi d'un autre teaser, montrant le même groupe en train de coller une affiche avec le même slogan.

Les deux clips teaser publiés pour Black Ops 6 ont été rejoints par la vidéo « Ouvrez les yeux ». Celle-ci nous donne un indice sur le cadre de Black Ops 6, qui semble être les années 90. On y voit les anciens présidents des États-Unis George H. W. Bush et Bill Clinton, qui ont couvert respectivement les années 1989-1993 et 1993-2001.

Tous ces teasers peuvent être vus sur le site web interactif thetruthlies, qui vous permet de passer d'une chaîne de télévision à l'autre. Chaque chaîne contient un teaser différent, avec une chaîne vierge. Vous pouvez même appuyer sur le bouton d'enregistrement pour télécharger chaque vidéo afin de pouvoir la visionner vous-même.

Quand Black Ops 6 se déroule-t-il ?

Activision n'a pas encore dévoilé le cadre dans lequel se déroulera Black Ops 6, mais grâce aux teasers présentés ci-dessus, nous pensons qu'il s'agira des années 90. Cela confirme les rumeurs non vérifiées selon lesquelles le Call of Duty de 2024 s'appellerait « Call of Duty Black Ops Gulf War » (Guerre du Golfe). Bien que ces rumeurs aient été abandonnées après la publication du titre officiel de Black Ops 6, il est possible qu'elles soient fondées en ce qui concerne la période que couvrira la campagne du jeu.

Dans la vidéo teaser « Ouvrez les yeux », nous voyons un certain nombre de personnalités politiques, dont les anciens présidents George H. W. Bush et Bill Clinton, qui ont couvert les années 1989-1993 et 1993-2001 respectivement. En outre, nous voyons l'ancien premier ministre britannique Margaret Thatcher, qui est restée au pouvoir jusqu'à la fin de l'année 1990. Il est probable que Black Ops 6 couvre les retombées de l'invasion du Koweït par Saddam Hussein en 1990 et la réponse de la coalition dirigée par les États-Unis. Reste à savoir dans quelle mesure le jeu sera fidèle à l'histoire, car Black Ops a déjà eu l'occasion de modifier la chronologie par le passé.

Black Ops 6 : Bande-annonce

Jusqu'à présent, nous n'avons reçu qu'une seule bande-annonce pour Black Ops 6. Il s'agit d'une bande-annonce en prise de vue réelle, dans laquelle des acteurs interprètent plusieurs personnages historiques de premier plan. On y voit les anciens présidents des États-Unis Bill Clinton et George H. W. Bush, l'ancien secrétaire d'État Colin Powell, l'ancien Premier ministre britannique Margaret Thatcher et l'ancien président de l'Irak Saddam Hussein. Cela indique une fois de plus que le film se déroule dans les années 90 et qu'il couvre la guerre du Golfe et ses retombées.

FAQ

Black Ops 6 sera-t-il disponible sur Game Pass ?

Microsoft a annoncé que Call of Duty : Black Ops 6 arrivera sur le Xbox Game Pass le premier jour pour tous les membres. La nouvelle a été partagée dans un nouveau message sur le Xbox Wire (28 mai). La nouvelle fait suite à une fuite accidentellement postée par Xbox, sur l'application Xbox Game Pass.

Sur quelles plateformes Black Ops 6 sortira-t-il ?

Jusqu'à présent, grâce à l'annonce du Xbox Game Pass, nous savons avec certitude que Black Ops 6 sera lancé sur Xbox Series X| Series S et PC. Nous savons également que le jeu sera toujours disponible sur les plateformes PlayStation, bien qu'Activision ait été racheté par Xbox récemment. Cela signifie que nous pouvons également ajouter la PS5 à la liste. En ce qui concerne les consoles de dernière génération, la PS4 et la Xbox One n'ont pas encore été officiellement confirmées, mais comme le rapporte VGC, des mineurs de données ont trouvé des références à un « bundle cross-gene » avec des fichiers de magasin. Cela pourrait indiquer la sortie de consoles de dernière génération si cela s'avère vrai, mais pour l'instant, il n'y a pas d'information officielle à ce sujet.

Qu'est-il arrivé à Black Ops 5 ?

Avez-vous été aussi perplexe que nous lors de l'annonce de Black Ops 6 par Activision ? Bien sûr, il n'y a jamais eu de Black Ops 5 à l'origine, Black Ops : Cold War étant le cinquième opus officiel de la série. Il semblerait qu'Activision compte celui-ci comme cinq, et le prochain sera donc bien Black Ops 6.

Existe-t-il une édition Black Ops 6 Vault ?

Jusqu'à présent, Activision n'a pas encore révélé officiellement les éditions de Black Ops 6. Une fois de plus, des mineurs de données ont fouillé dans les fichiers des magasins et ont trouvé une référence à une « Vault Edition » pour Black Ops 6. On ne sait pas encore ce que contiendra l'édition Vault de cette année, mais sachez que l'édition Vault de Modern Warfare 3 comprenait un accès anticipé à la campagne, ainsi que l'éligibilité à la bêta fermée.