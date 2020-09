Précommandes Xbox Series X et Xbox Series S : où acheter les consoles next-gen de Microsoft avant les autres ?

Les précommandes des Xbox Série S et Xbox Series X sont ouvertes en France depuis le 22 septembre, 9h (heure française). Nous connaissons déjà les prix des deux consoles next-gen de Microsoft : la Xbox Series X est vendue à 499,99 €, là où sa petite sœur se veut plus abordable, à 299,99 €. Un écart massif qui s’explique par la différence de configuration entre la Series X et la Series S.

La première embarque, en effet, un un GPU de 12 TFLOPS capable de traiter jusqu'à 120 images par seconde. La Xbox Series X s’illustre ainsi comme deux fois plus puissante que la Xbox One X. Elle prend en charge diverses fonctions exceptionnelles comme le ray tracing, le shading à taux variable et même la résolution 8K. Grâce à son SSD NVMe ultra-rapide conçu sur mesure, le démarrage et le chargement des niveaux, au sein des plus beaux jeux AAA, se fera sans attente. Mieux encore : la nouvelle architecture Velocity vous permet de suspendre et de placer un ou plusieurs jeux en arrière-plan pendant que vous lancez un autre contenu. Tout sera plus réactif et plus rapide.

En comparaison, la Xbox Series S vise une résolution de 1440p au lieu du 4K natif, mais elle est toujours capable de jouer à 120 fps. Il n'y a pas de lecteur de disque, bien sûr, et la capacité de stockage est presque réduite de moitié par rapport à celle des Xbox Series X. C'est certes préoccupant pour un modèle uniquement numérique, mais Microsoft espère que les gens profiteront du Project xCloud qui n'implique aucun téléchargement - les jeux étant diffusés en streaming à partir des serveurs de données distants de Microsoft.

Microsoft a annoncé cette semaine la liste des détaillants qui seront autorisés à ouvrir des précommandes relatives aux Xbox Series X et Xbox Series S. Vous devrez donc vous inscrire sur chacune des plateformes marchandes ci-dessous, pour réserver votre console. Ou recevoir des notifications par mail, si celles-ci se retrouvent en rupture de stock. Etant donné les mésaventures de la PS5 la semaine dernière, attendez-vous à des pénuries précoces ici aussi.

Nous vous tiendrons régulièrement informé de l’état du marché, en mettant en avant les enseignes disposant de commandes en l’état. Et si possible au meilleur prix. Avant la mise en vente directe des consoles next-gen le 10 novembre prochain.

Quels marchands proposent actuellement les Xbox Series X / Xbox Series S en précommande ?

Microsoft

Bonne nouvelle : les stocks de Microsoft sont, à cette heure, au beau fixe concernant les Xbox Series X et Xbox Series S. Ce grâce à une stratégie raisonnable de la société : limiter la réservation de l’une ou l’autre à un modèle par client. Espérons que cela fonctionne sur le long terme. Achetez la Xbox Series X | Xbox Series S

Amazon

En tant que leader de la grande distribution, Amazon devrait déjà pouvoir compter sur des stocks conséquents de consoles Microsoft. Problème, c’est aussi l’enseigne qui sera la plus courtisée par les acheteurs. Et la pénurie ne s’est pas faite attendre. La Xbox Series X est actuellement indisponible. La Xbox Series S n’a toujours pas de page dédiée. Achetez la Xbox Series X

Cdiscount

Chez Cdiscount, la Series X s’est également écoulée dès les premières minutes, mais elle est de nouveau en stock pour une durée indéterminée. La Xbox Series S est toujours en vente, donc si le dématérialisé vous convient, foncez ! Achetez la Xbox Series X | Xbox Series S

Fnac

Les stocks de Xbox Series X sont épuisés, tandis que la Xbox Series S vous supplie de la réserver. Le marchand ne propose aucune alerte, vous devrez donc réactualiser la page Series X plusieurs fois par jour pour espérer un retour à la normale. Achetez la Xbox Series X | Xbox Series S

Darty

Rien de bien original encore ici. La Series X est aux abonnés absents, la Series S attend de la rejoindre. Bonus pour les précommandes Darty cependant : pour toute réservation, vous recevrez 4 mois d’abonnement offerts à Deezer Premium. Achetez la Xbox Series X | Xbox Series S

Boulanger

Toujours pas de Xbox Series X (jusqu’à nouvel ordre). Vous pouvez, en revanche, payer la Xbox Series S en plusieurs fois. L’un des avantages intéressants de Boulanger. Achetez la Xbox Series X | Xbox Series S