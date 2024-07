Amazon Prime Day 2024 : les prix les plus bas jamais vus pour GoPro et d'autres appareils photo

OM System Tough TG-7 : 427,49€ chez Amazon au lieu de 549,00 €

Nous ne voyons pas beaucoup de nouveaux appareils photo étanches ces jours-ci, mais OM System est allé de l'avant et a mis à jour le meilleur disponible, le TG-6, avec le TG-7. En toute honnêteté, il s'agit d'une mise à jour mineure qui colle la ligne aux normes d'aujourd'hui qui exige la connectivité USB-C pour la charge, mais sinon les caractéristiques de base restent : un capteur de 12MP, un objectif 25-100mm F2.0-4.9 avec mise au point macro, plus l'étanchéité IPX8 jusqu'à 15m. Cependant, le TG-6 n'est plus commercialisé, et avec cette offre TG-7, le prix est revenu à ce qu'il était dans la génération précédente. C'est un appareil photo qui peut aller dans des endroits et faire des choses que vous ne feriez pas avec votre smartphone et qui vaut la peine d'être regardé, et il est disponible à ce prix en rouge ou en noir.