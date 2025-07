Amazon Prime Day 2025 : des baisses de prix inédites sur GoPro, Switch OLED, Nikon Z6 II et bien d’autres

Le Prime Day 2025 n’a pas encore commencé, mais les premières remises commencent déjà à apparaître, et certains bons plans s’annoncent plus intéressants que jamais. Du 8 au 11 juillet, Amazon prévoit des baisses de prix massives sur des caméras d’action, hybrides, drones, consoles et équipements photo – et plusieurs marchands partenaires ont déjà lancé leurs propres offres en avance. Parmi les baisses les plus attendues : la GoPro Hero 12 Black, qui pourrait tomber sous 300 €, ou encore le Nikon Z6 II, dont le kit 24-70 mm devrait atteindre son prix plancher. Voici les produits à surveiller de près pour préparer vos achats avant la ruée.

Les meilleures offres du Prime Day 2025

GoPro Hero 12 Black : 313€ chez Amazon au lieu de 449,99€ La Hero 12 reste un excellent compromis : vidéo 5.3K 60 ips, HyperSmooth 6.0 primé et autonomie doublée par rapport à la Hero 11. L’arrivée de la Hero 13 Ultra Wide (capteur 1:1, FOV 177°, 479€) pousse GoPro à liquider l’ancien stock. Attendre le 8 juillet peut offrir la plus forte remise depuis son lancement.

Sony Alpha ZV-E10 : 749,99€ chez Amazon Le nouveau ZV-E10 II adopte un capteur 26 MP BSI et la 4K 60p 10-bit. Conséquence : le boîtier 24 MP de première génération devrait tomber sous la barre des 700€, voire moins en bundle objectifs 16-50 mm. Un choix malin pour débuter en vlogging à moindre coût.

Nikon Z6 II + 24-70 : 1 857,00€ sur Amazon au lieu de 2629,00€ Le Nikon Z6 III, lancé à 2 999,90€, introduit le nouvel autofocus 3D Tracking hérité des Z8/Z9, un processeur Expeed 7 plus véloce et une rafale 20 i/s sans blackout. Cette montée en gamme relègue son prédécesseur à un rôle de « bon plan » : le kit Z6 II + Nikkor Z 24-70 mm f/4 S est déjà tombé à 1 799€ fin mars, soit 35 % sous son tarif de lancement. Avec la pression du Prime Day, les alertes prix le placent autour de 1 700€, un seuil inédit pour un plein format 4K 60p double slot et stabilisation 5 axes. De quoi séduire les créateurs qui veulent passer au FX sans exploser le budget tout en profitant de l’écosystème optique Z.

Bundle Fly More DJI Air 3S (RC-N3) : 1341,95€ sur Amazon au lieu de 1399,00€ Le nouveau Mavic 4 Pro et sa triple caméra 100 MP assistée par LiDAR redéfinissent le haut de gamme depuis le 24 avril 2025. Résultat : DJI pousse les stocks d’Air 3S (46 min d’autonomie par batterie, capteurs 48 MP grand-angle + télé) vers la sortie. Les bundles « Fly More Combo + RC-N3 » se repèrent déjà à 1 341,95€. Un excellent rapport taille/endurance pour filmer en 4K 60p sans passer sur la gamme « Pro ».

Nintendo Switch Oled : 310,49€ sur Amazon La Switch 2 vient d’arriver (7,9″ 1080p, Joy-Con, 469,99€) et affole la demande. Chaque lancement Nintendo s’accompagne traditionnellement de fortes remises sur le modèle sortant : Prime Day 2023 avait déjà rogné 90 € sur la version OLED. Les analystes misent, pour 2025, sur un plancher autour de 259 €. Un ticket d’entrée imbattable pour profiter d’un catalogue de huit ans — Zelda TOTK, Mario Wonder, Metroid Prime Remastered — tout en patientant que la Switch 2 aligne un line-up solide (et des promos enfin significatives).

FAQ

Quand commencent et quand s’arrêtent les promotions ?

Les remises officielles du Prime Day 2025 ouvrent mardi 8 juillet à 09h01 et se clôturent samedi 12 juillet à 08h59 (heure de Paris). Des « Early Deals » sont déjà en ligne et d’autres offres éclair apparaîtront sans préavis durant ces quatre jours.

Les meilleurs produits risquent-ils d’être en rupture avant la fin ?

Oui, surtout les bundles très recherchés (GoPro Hero 12, Nikon Z6 II, Switch OLED, Quest 2). Ajouter ces articles à sa liste d’envies et activer les alertes dans l’application Amazon permet de recevoir une notification dès qu’ils basculent en promotion.

Avez-vous besoin d'Amazon Prime pour profiter de ces offres ?

Les offres labellisées « Prime » exigent un abonnement actif, mais l’essai gratuit de 30 jours donne accès à toutes les réductions et à la livraison rapide. Parallèlement, des remises ouvertes à tous sont souvent proposées par des vendeurs tiers ; elles ne nécessitent aucun compte Prime.

Amazon Prime : essai gratuit de 30 jours Si vous ne vous êtes jamais inscrit, vous pouvez bénéficier d'une période d'essai gratuite de 30 jours sur Amazon Prime pour accéder aux offres du Prime Day de cette année. Vous bénéficiez des mêmes avantages que les membres payants, notamment la livraison gratuite et l'accès à d'autres services tels que Prime Video, Prime Music, Prime Gaming et bien d'autres encore. Vous pouvez résilier votre abonnement à tout moment pendant la période d'essai pour éviter de payer le tarif normal, qui est de 6,99€ par mois.

Le Prime Day est-il vraiment le meilleur moment pour acheter un appareil photo ou une console ?

Pour les modèles en fin de cycle (GoPro Hero 12, Switch OLED, Nikon Z6 II, Quest 2), les prix atteignent presque toujours leur niveau le plus bas lors du Prime Day, parfois égalé seulement au Black Friday. Les toutes dernières nouveautés bénéficient plutôt de petites remises ou de bundles avantageux ; il peut alors être judicieux de comparer avec les promotions de rentrée.

Créer une liste de surveillance et activer les alertes de prix sur smartphone reste la méthode la plus fiable : le téléphone vous prévient dès qu’un seuil cible est franchi, ce qui permet de valider l’achat avant que le stock ne disparaisse.

Y aura-t-il un second Prime Day cette année ?

Depuis 2022, Amazon organise un deuxième événement baptisé « Prime Big Deal Days » courant octobre. Rien n’est annoncé pour l’instant, mais les analystes jugent l’édition automnale 2025 très probable.