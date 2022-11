Profitez des PC MSI Raider GE77HX à prix cassé pour le Black Friday

Alors que le Black Friday bat son plein, MSI a décidé de frapper un grand coup et de proposer plusieurs modèles de PC à prix cassé ! Parmi toutes les offres, on a décidé de vous présenter en premier lieu le Raider GE77HX 12UHS-093FR avec une réduction de -1600€ ! Le PC est ainsi disponible pour seulement 4099€ au lieu de 5699€.

Une réduction de -1600€ sur un PC d’exception

Dédié au gaming, il propose des performances exceptionnelles grâce notamment à un processeur Intel® Core™ i9-12900HX de 12ème génération et une carte graphique NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 Ti. Il est équipé d’un écran de 17,3” UHD et une batterie de 99,9Whr. Il peut donc tenir des heures et vous permettre de profiter de sessions de gaming longues et intenses.

Pour ce faire, il propose également la technologie Cooler Boost 5 avec 2 ventilateurs et 7 caloducs. Vous pouvez ainsi jouer des heures sans craindre aucune surchauffe. On note également la présence de la technologie Ray Tracing pour une restitution de la lumière au plus proche de la réalité, ainsi que la qualité audio supérieure notamment grâce au nouveau système audio Dynaudio avec 2 woofers Duo Wave. Enfin, il offre également la technologie MSI Overboost qui allie les puissances du CPU et du GPU et d’un pad thermique à changement de phase.

(Image credit: MSI)

Pendant le Black Friday, MSI propose plusieurs versions de ce PC à prix réduit. Vous pouvez ainsi également profiter du Raider GE77HX 12UGS-094FR pour seulement 3099€ au lieu de 3599€.

En plus de la plupart des prestations du PC précédent, il propose notamment :