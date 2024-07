Un casque 5 étoiles pour moins cher ? Ces 6 casques ont obtenu notre meilleure note et font l'objet des bons plans du Prime Day

Qui a besoin de casques audio ? La réponse à cette question, bien sûr, est tout le monde, que ce soit pour écouter de la musique, bloquer le bruit pendant un trajet ou écouter des podcasts à la salle de sport. Heureusement, le Prime Day d'Amazon propose d'innombrables offres sur les meilleurs casques et les meilleurs écouteurs, et beaucoup d'entre elles valent la peine d'être achetées.

Parmi les offres de casques Amazon Prime Day figurent plusieurs modèles qui ont reçu une note de cinq étoiles dans nos évaluations. Il va sans dire que ce sont les offres vers lesquelles nous aimerions vous orienter, car vous bénéficierez d'une réduction importante sur des casques que nous approuvons avec enthousiasme.

Des écouteurs haut de gamme à réduction de bruit comme le WH-1000XM5 de Sony, qui coûtait 296,99 € et coûte maintenant 282,00 €, aux écouteurs bon marché et cools comme le JLab Go Air Pop, qui coûtait 29,89 € et coûte maintenant 19,99 €, en passant par de nombreuses autres bonnes affaires, voici nos 7 casques cinq étoiles pour les soldes du Prime Day :

Meilleures offres du jour

Sony WH-1000XM4 : À 203,99 € chez Amazon au lieu de 249,00 €

Probablement le meilleur de la gamme de casques audio sans fil de Sony. Un casque confortable, intelligent, au son exceptionnel, qui bloque les sons extérieurs de manière très efficace.

Nothing Ear (a) : À 75,90 € chez Amazon au lieu de 89,00 €

Ils n'existent que depuis avril 2024, donc nous n'avons pas encore vu de réduction - jusqu'à maintenant. Un rabais de 15 % est une excellente affaire, surtout lorsqu'ils ont obtenu cinq étoiles dans des conditions de test intenses - il suffit de lire notre test de Nothing Ear (a) pour s'en convaincre.

Notre paire jaune préférée, en plus des options blanche et noire, bénéficie d'un rabais important.

JLab Go Air Pop : À 19,99 € chez Amazon au lieu de 29,89 €

Avant de nous laisser emporter, les JLab Go Air Pop ne sont pas le dernier mot en matière de sonorité. Mais ils ne sont pas non plus mauvais du tout - en fait, ils sont étonnamment bons pour leur prix modique.

Si c'est vraiment là que votre budget est le plus élevé, vous bénéficierez d'une connectivité Bluetooth fiable, d'une autonomie de batterie exceptionnelle, d'écouteurs confortables et légers, et d'une solide musicalité en déplacement. Il serait déraisonnable d'en attendre plus.

Sony WF-C700N : À 69,39 € chez Amazon au lieu de 120,00 €

Les WF-C700N ont réduit en miettes les règles de ce qu'il est possible de faire pour ce prix lorsqu'ils sont arrivés sur le marché en avril 2023. Font-ils toujours partie des meilleurs écouteurs antibruit ?

Notre test cinq étoiles du Sony WF-C700N en est la preuve irréfutable. Tant que l'absence de contrôle du volume au niveau de l'oreille ou de prise en charge LDAC haute résolution ne vous dérange pas (et à ce niveau, ce serait un peu dommage), il s'agit d'un excellent achat.

Bose QuietComfort Earbuds II : À 152,95 € chez Amazon au lieu de 179,99 €

Si vous voulez le meilleur pouvoir de blocage des bruits pour ce prix, ces écouteurs sont parfaits. Ils offrent également un son superbe et disposent d'une tonne de fonctions intelligentes utiles.

Mais ce qui fait la différence, c'est l'annulation du bruit, et vous ne pouvez pas trouver mieux pour moins de 155 €. Certes, ils ont été remplacés (par les écouteurs QuietComfort Ultra), mais nous pensons toujours que les QCE II constituent le meilleur choix, surtout à ce prix. Oh, et c'est le prix le plus bas qu'ils aient jamais atteint - nous serions surpris qu'ils descendent encore plus bas.

Sennheiser Momentum 4 Sans Fil : À 299,99 € chez Amazon au lieu de 369,90 €

Sennheiser fabrique certains des meilleurs casques supra-auriculaires, et cette économie de 70 € sur le Momentum 4 Wireless est une bonne affaire pour le Prime Day. Pour seulement 299,99 €, vous bénéficiez d'un son exceptionnel, d'une autonomie de 60 heures et d'une application de contrôle utile avec des fonctions personnalisables telles que l'Adaptive ANC.

Si vous aimez les grands casques sans fil confortables à réduction de bruit, vous pouvez difficilement faire mieux que le Momentum 4 Wireless.

Nous vivons un âge d'or pour les casques audio et écouteurs, avec une énorme gamme de modèles disponibles et des nouveautés qui semblent arriver tous les jours.

Les écouteurs tels que le Sony WF-C700N et le Bose QuietComfort Earbuds II sont d'excellents choix pour les trajets quotidiens et l'exercice physique, car ils sont compacts et offrent une annulation du bruit de haute qualité. Les casques supra-auriculaires tels que le Sony WH-1000XM5 offrent une option plus confortable pour les voyages ou la maison et offrent également des avantages en matière d'annulation du bruit.