Où acheter l'iPhone 14 au meilleur prix ? Faut-il forcément passer par la boutique Apple ?

En attendant le lancement de l'iPhone 15, vous pouvez mettre la main sur l'excellente seizième génération de smartphones Apple. La gamme d'iPhone 2022 se décline en quatre modèles.

Contrairement aux iPhone 12 et 13, Apple a abandonné sa déclinaison Mini. L'iPhone 14 est donc le modèle le plus standard, et aussi le plus accessible de la gamme avec un prix débutant à 1 019 € tout de même. La version Plus est quant à elle proposée à partir de 1 169 €. Pour ce qui est des modèles Pro et Pro Max, les deux itérations haut de gamme sont commercialisées respectivement aux tarifs de 1 329 € et 1 479 €, dans leur configuration de stockage minimale. Les derniers iPhone de la firme de Cupertino pourront bientôt bénéficier de la mise à jour iOS 17, qui sera officiellement présentée le 5 juin.

Devriez-vous commander l'iPhone 14 directement auprès d'Apple ?

Apple ne propose par de remise particulière sur ces derniers smartphones. Ainsi, vous payerez votre iPhone 14 au prix fort en commandant votre appareil sur la boutique officielle.

En revanche, grâce au dispositif de reprise Apple Trade In, mis en place par la marque, vous pouvez faire reprendre votre smartphone actuel et bénéficiez d'un tarif de reprise plus ou moins avantageux, à déduire du prix d'achat de votre nouvel iPhone. En fonction du modèle que vous faites reprendre et de son état général, vous pouvez bénéficier d'un crédit allant jusqu'à 735 € sur le prix d'un iPhone 14.

Où peut-on se procurer l'iPhone 14 au meilleur prix ?

Si vous n'avez pas de smartphone à faire reprendre, et que vous préférez passer par un revendeur en ligne pour trouver votre bonheur, nous avons réuni les meilleures offres actuellement pratiquées pour l'iPhone 14. Les détaillants comme Amazon, Cdiscount, ou la Fnac, proposent des offres très attractives sur les derniers iPhone. C'est aussi le cas des opérateurs qui affichent l'iPhone 14 à partir de 899 €, contre 1019 € sur la boutique d'Apple.

