BLUETTI lance ses offres Black Friday : batteries de secours domestiques et stations électriques portables en promo

Le Black Friday est l’opportunité de faire de bonnes affaires, et la marque BLUETTI se prête au jeu des prix cassés en proposant des réductions pouvant atteindre jusqu’à 700 euros sur ses produits. Le fabricant dispose d’une gamme d’appareils de stockage et de distribution d’énergie complémentaires et répondant à différents besoins. A chaque fois, l’objectif est de devenir énergétiquement plus indépendant, de faire baisser les coûts et de se prémunir en cas de problème d’approvisionnement en électricité par le réseau commun.

De nombreux produits dans des gammes de prix assez larges sont proposés et tous sont soldés à l’occasion du Black Friday. Un détour par la page du fabricant vous donnera un aperçu des promotions en cours.

Nous avons retenu certains modèles particulièrement intéressants qui pourraient changer radicalement votre consommation énergétique.

BLUETTI AC200MAX

Le BLUETTI AC200MAX est une station d'énergie mobile qui fournit votre espace en électricité que vous soyez à votre domicile ou en déplacement. Son onduleur à onde sinusoïdale pure de 2200W convertit le courant continu de la batterie de stockage en courant alternatif pour alimenter vos appareils. La station est d’ailleurs pourvue de 15 connecteurs pour brancher vos terminaux, entre prises AC, DC, Super DC, USB-A, USB-C…

L’AC200MAX offre un bon compromis entre puissance et flexibilité. Sa batterie d’une capacité de 2 048 Wh permet d’emmagasiner suffisamment d’énergie pour tenir le temps d’une panne de courant, ou pour une journée camping. Et si vous craignez de manquer, vous avez la possibilité d’étendre cette capacité d’énergie stockée jusqu’à 6 144Wh avec deux batteries d'extension B230 et jusqu’à 8 192Wh avec deux batteries d'extension B300.

Les batteries sont équipées de la technologie LiFePO₄ qui assure performances, sécurité et durabilité : elles peuvent encore atteindre 80 % de leur capacité d'origine après plus de 3500 cycles de charge. Polyvalent, l’AC200MAX peut être rechargé de sept manières différentes : AC, Solaire, Voiture, Générateur, Batterie au plomb, Double AC, AC+Solaire. La charge solaire peut atteindre 900 W, la charge AC 400 W et la charge combinant solaire et AC 1300 W.

La station portable BLUETTI AC200MAX est disponible à partir de 1 999 euros pour le Black Friday, au lieu de 2 399 euros. Soit une réduction de 400 euros.

BLUETTI EP500Pro

Le BLUETTI EP500Pro est une batterie de secours domestique qui agit comme une station d'énergie flexible adaptable à divers scénarios. Grâce à la technologie de sauvegarde UPS, l’appareil va automatiquement prendre le relais pour fournir de l’énergie à votre domicile lorsque le réseau électrique tombe en panne. Ce système permet même de garder vos lumières allumées et vos ordinateurs portables chargés au moment de l’incident, vous ne remarquerez même pas qu’il y a eu une coupure.

L’appareil embarque une batterie durable de 5100 Wh basée sur la technologie LiFePO4 et un onduleur AC à onde sinusoïdale pure de 3000 W. Outre le dépannage d’urgence, l’EP500Pro peut aussi servir de source d’alimentation pour un voyage en camping ou pour un événement, dans une salle des fêtes ou en extérieur. Les 15 sorties de prises permettent d’alimenter tous les types d’appareils en même temps.

La station dispose d’un bien pratique écran tactile intelligent et peut être pilotée en toute simplicité depuis l’application mobile BLUETTI.

La batterie de secours domestique BLUETTI EP500Pro perd 700 euros en ce moment, son tarif passant de 5 999 euros à 5 299 euros.

BLUETTI EB3A et BLUETTI EB55

Le BLUETTI EB3A est une station d'énergie portable à bas coût conçue pour être plus économe en énergie que les générateurs traditionnels. Compacte et légère, elle peut être transportée n’importe où simplement.

Son onduleur à onde sinusoïdale pure de 600 W (jusqu’à 1200 W en cas de surtension) permet d’utiliser un mixeur, un mini-cuiseur à riz ou un petit réfrigérateur et son autonomie est confiée à une batterie de 268 Wh, qui peut se recharger jusqu'à 80 % en seulement 40 minutes grâce à sa charge rapide de 430 W. La station mobile peut être rechargée par panneaux solaires, prise murale, générateur, port allume-cigare.

L’appareil dispose de huit connectiques pour une alimentation et une charge simultanée de plusieurs appareils à la fois, au domicile ou en extérieur.

Grâce à une réduction de prix de 100 euros, la station électrique portable BLUETTI EB3A est accessible pour 299 euros au lieu de 399 euros.

Le BLUETTI EB55 est également une station mobile et reprend les grands principes de l’EB3A, tout en étant mieux équipé et plus puissant. Le produit jouit d’une batterie de 537 Wh et d’un onduleur intégré de 700 W. Il peut aussi alimenter 13 appareils simultanément grâce à sa connectique, dont un port USB-C 100 W et un dock de charge sans fil.

Cet article est actuellement proposé à 599 euros, contre 649 euros habituellement, soit une économie de 50 euros.