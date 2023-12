Metal Gear Solid 3 remake - tout ce que l'on sait

Le remake de Metal Gear Solid 3 marque le retour de l'un des plus grands jeux de tous les temps dans la génération actuelle de jeux vidéo en 4K. Il s'agit de ramener le meilleur jeu de la meilleure série furtive jamais réalisée et de le faire avec toute la splendeur et l'éclat d'un jeu réalisé dans les années 2020.

De plus, maintenant que nous avons eu le temps de laisser la bande annonce mariner un peu et de regarder celle des séquences de jeu qui est sortie à la fin du mois d'octobre 2023, il y a encore plus de raisons d'être enthousiaste à l'idée de revisiter l'un des jeux Metal Gear Solid les plus estimés de tous les temps.

Près de vingt ans après la sortie du jeu original, nous nous attendons à ce que le remake propose une expérience similaire, mais avec des mécanismes et des graphismes plus modernes. Intitulé Metal Gear Solid Delta : Snake Eater, et aussi appelé simplement "Metal Gear Solid Delta", les informations dont nous disposons à l'heure actuelle sur le titre sont incroyablement minces, mais cela ne l'a pas empêché de devenir l'un des jeux à venir les plus attendus.

Bien que nous ayons vu une bande-annonce contenant quelques easter eggs et clins d'œil à la série, nous n'avons pas encore vu d'action ou de détails dans le jeu. Nous avons tout de même réussi à rassembler toutes les informations dont nous disposons, alors voici tout ce que nous savons sur Metal Gear Solid 3 remake.

Metal Gear Solid 3 Remake - l'essentiel en bref

(Image credit: Konami)

Qu'est-ce que c'est ? Une remasterisation de l'excellent Metal Gear Solid 3 : Snake Eater.

Une remasterisation de l'excellent Metal Gear Solid 3 : Snake Eater. Quand sort-il ? À CONFIRMER

À CONFIRMER Sur quoi puis-je y jouer ? PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC

PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC Qui en est l'auteur ? Konami

Metal Gear Solid 3 remake : plateformes

(Image credit: Konami)

Nous ne connaissons pas de date de sortie, mais nous savons sur quelles plateformes le jeu est prévu et, malgré les liens historiques de la série avec Sony, il ne s'agit pas d'une exclusivité PlayStation. Metal Gear Solid Delta : Snake Eater sera disponible sur PS5, Xbox Series X|Series S et PC. La question de savoir si le jeu sera disponible dès le premier jour sur le Xbox Game Pass n'a pas encore été annoncée, bien qu'une date de sortie concrète puisse être confirmée avant ou après.

Malheureusement, le jeu ne bénéficiera d'aucun portage last-gen, donc si vous possédez encore un matériel plus ancien, il peut être intéressant de mettre à jour votre configuration avant la sortie si le jeu est un incontournable pour vous. Le jeu original ayant été très apprécié, il y a de fortes chances qu'une fois que le remake arrivera, il fasse partie non seulement des meilleurs jeux de la Xbox Series X, mais aussi des meilleurs jeux de la PS5.

Metal Gear Solid 3 remake : bandes-annonces

(Image credit: Konami)

Fin octobre 2023, le nombre de bandes-annonces du remake de Metal Gear Solid 3 disponibles a doublé, Konami nous offrant un aperçu éblouissant du jeu.

Cette bande-annonce nous a non seulement donné un aperçu splendide de la façon dont le jeu fonctionne et évolue, mais elle nous a également montré des images actualisées de parties et de zones emblématiques du jeu, des ruines où Snake trouve Sokolov aux tranchées au sommet des montagnes, en passant par les marécages et leurs amis reptiles, le pont de corde qui abrite le point culminant de la mission Virtuous, et ce qui semble être l'emplacement du combat contre le boss The Pain. L'ensemble a vraiment l'air incroyable et semble avoir été brillamment mis en scène par l'Unreal Engine 5.

Dans ces courtes séquences, nous avons également un bref aperçu du gameplay, Snake se mettant à couvert derrière des arbres pour enquêter sur des gardes en patrouille, et en observant l'un d'entre eux pour lui tirer dessus en vue à la première personne. Découvrez-le dans toute sa splendeur en 4K ci-dessous.

Avant la vidéo ci-dessus, nous n'avions qu'une seule bande-annonce pour Metal Gear Solid 3 remake, sous la forme d'une annonce - et elle ne donne aucune information sur le contenu du jeu. Au lieu de cela, la bande-annonce nous emmène dans une représentation animée du paysage de la jungle que les joueurs du premier Metal Gear Solid 3 reconnaîtront peut-être.

Après avoir suivi une colonie de fourmis, un oiseau en vol, un grand serpent et un crocodile, nous apercevons Snake pour la première fois. La fin de la bande-annonce annonce le nom Metal Gear Solid Delta : Snake Eater, mais nous ne recevons aucune information sur les plates-formes ou la date de sortie.

Ce que nous pouvons tirer de la bande-annonce, c'est un grand nombre de rappels, de clins d'œil et d'"easter eggs" (indices dissimulés) très amusants à identifier pour les fans historiques, même si nous ne voyons pas d'action ou de mécanisme dans le jeu. Parmi les clins d'œil les plus intéressants, citons la silhouette du Shagohod dans les nuages au début du jeu, le perroquet qui est très certainement l'oiseau compagnon de The End, et la grenouille venimeuse qui fait un clin d'œil à The Fear (la peur).

En plus de la bande-annonce, les captures d'écran officielles qui ont été publiées sont également très intéressantes : elles semblent indiquer que les environnements et les espaces ne seront pas radicalement modifiés et qu'ils seront embellis tout en conservant leur disposition, leur style et leurs caractéristiques d'origine.

Metal Gear Solid 3 remake : l'histoire et contexte

(Image credit: Konami)

Avec une bande-annonce aussi courte, il y a beaucoup à apprendre sur l'histoire et les décors du remake de Metal Gear Solid 3. Cela dit, puisqu'il s'agit de revisiter le jeu original MGS 3, il y a quelques conclusions que nous pouvons tirer sur la base de ce que nous savons déjà. La majeure partie du décor de Metal Gear Solid 3 se trouve dans une jungle en Russie, pendant la guerre froide, comme le montre la brève bande-annonce.

L'histoire a été confirmée comme étant la même que celle du jeu original, donc si vous avez déjà joué à la version 2004, vous savez probablement à quoi vous attendre. Mais si vous faites partie des joueurs qui n'ont pas encore découvert ce que Metal Gear Solid 3 a à offrir, et que vous préférez attendre le remake plutôt que de jouer à l'original, l'histoire mérite tout de même d'être rafraîchie afin que vous puissiez vivre l'action explosive sans avoir à apprendre trop de choses sur le tas.

MGS 3 sert de préquelle au reste de la saga, et pour cette raison, il présente les origines de Big Boss, un personnage majeur de la série, et vous guide dans l'infiltration du territoire soviétique pour empêcher la construction d'une arme de destruction massive. En tant que "Naked Snake", vous devez accomplir des missions (dans le cadre d'une mission plus vaste) traduites par des messages radio, des combats de boss, des actions d'espionnage furtives et éviter de compromettre votre couverture pour faire ce qui est juste.

En plus de lancer la série, MGS 3 est le premier jeu (même s'il s'agit d'une préquelle) à s'éloigner de la formule traditionnelle des jeux Metal Gear Solid en termes de technologie, en s'appuyant davantage sur l'utilisation de la nature sauvage à votre avantage plutôt que sur la technologie de pointe et la défense contre cette dernière. Même si vous pouvez l'utiliser à votre avantage, la nature sauvage et ses habitants féroces sont également prêts à compromettre la couverture de Snake, vous devez donc rester vigilant à tout moment.

Metal Gear Solid 3 remake : jouabilité

(Image credit: Konami)

Comme nous l'avons mentionné plus haut, le dernier aperçu du remake de Metal Gear 3 a également montré quelques aperçus de gameplay, bien que familier. Nous voyons Snake viser en vue à la première personne depuis des herbes hautes, se faufiler avec précaution dans des marais en évitant des bêtes reptiliennes, se mettre à couvert derrière des arbres et des ruines, et nous voyons aussi clairement la façon dont Snake se déplace en étant accroupi, en marchant, en grimpant et en s'appuyant sur le sol. Cependant, nous voyons également une courte séquence de Snake abattant un garde par derrière - les mouvements sont familiers mais beaucoup plus fluides et homogènes.

En dehors de ce que nous avons vu dans cette bande-annonce, et comme pour l'histoire, nous nous attendons à ce que le gameplay du remake de Metal Gear Solid 3 soit assez proche du matériel d'origine. Bien que le principe général de furtivité et d'interactions axées sur le combat soit maintenu, nous nous attendons à ce que la nouvelle version du jeu soit plus aboutie que son homologue de 2004.

Cela dit, plusieurs mécanismes pourraient avoir été peaufinés ou adaptés pour rendre l'expérience plus rationnelle et plus moderne. Comme le confirme un tweet posté sur la page officielle de Metal Gear Solid, MGS Delta : Snake Eater, se veut une "recréation fidèle de l'histoire et du design du jeu original, tout en faisant évoluer le gameplay avec des visuels époustouflants et une expérience utilisateur transparente". Le jeu bénéficiera peut-être d'un traitement similaire à celui des remakes de Resident Evil de ces dernières années, avec une refonte complète de la caméra et des mécanismes pour faire entrer le jeu dans le XXIe siècle.

Le contenu du jeu original a été salué pour son caractère avant-gardiste, comme l'imagerie thermique, et nous sommes donc impatients de voir comment il sera adapté pour une expérience utilisateur plus bénéfique. Des mécanismes tels que la guérison représentaient un véritable défi dans le jeu original et nécessitaient beaucoup de tâches dans les menus, mais nous ne savons pas encore s'ils feront partie des éléments qui évolueront. Si l'objectif est de rendre ces éléments plus fluides, les fans actuels et le nouveau public seront ravis.

Ainsi, même s'il reste encore beaucoup à découvrir sur la façon dont le remake s'appuiera sur les bases établies par l'original, nous ne partons pas complètement à l'aveuglette. Nous nous attendons à ce qu'une grande partie des mécanismes généraux restent les mêmes afin de reproduire l'expérience originale à un niveau plus moderne.

Metal Gear Solid 3 remake : actualités

(Image credit: Konami)

Metal Gear Solid Delta : Snake Eater contiendra toutes les voix originales

Comme l'a confirmé un tweet, toutes les voix originales de Metal Gear Solid 3, sorti en 2004, seront utilisées dans le remake. Plutôt que d'inviter les acteurs vocaux à réenregistrer leurs répliques, l'audio sera tiré du jeu original, ce qui contribuera à la recréation honnête que le remake promet d'offrir.

Metal Gear Solid Delta : Snake Eater annoncé dans le cadre du State of Play de Sony

Metal Gear Solid Delta : Snake Eater, un remake de Metal Gear Solid 3 de 2004, a été annoncé dans le cadre du State of Play de Sony le 24 mai 2023. Bien que la bande-annonce n'ait présenté aucun contenu en jeu ni aucune information concernant le scénario ou la date de sortie, il a été confirmé qu'un remake est en cours de préparation et qu'il devrait être disponible dans l'année ou les deux années à venir.

Metal Gear Solid 3 remake : implication de Hideo Kojima

Lorsque l'annonce officielle du remake de Metal Gear Solid 3 a été faite, l'une des principales questions que se posaient les fans était de savoir si Hideo Kojima lui-même serait impliqué. Même si le célèbre créateur de jeux n'est plus chez Konami et possède son propre studio de développement de jeux, on se demandait s'il allait participer au remake ou donner des conseils d'une manière ou d'une autre - après tout, il s'agit de l'un de ses jeux, et l'un des meilleurs qu'il ait réalisés.

IGN après s'être entretenu avec Konami au sujet du remake au début de l'été a demandé si Kojima ou Yoji Shinkawa - un autre rouage essentiel de la série Metal Gear Solid - seraient impliqués. Un porte-parole de Konami a répondu sans détour : "Ils ne sont pas impliqués".

Voilà, c'est clair comme de l'eau de roche, Hideo Kojima n'est pas impliqué dans le remake de Metal Gear Solid 3.

Si vous êtes intéressé par la série Metal Gear Solid, découvrez ce que nous savons d'autre sur le prochain Metal Gear Solid 6, bien qu'il n'ait pas encore été officiellement confirmé.