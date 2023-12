Metal Gear Solid 6 - tout ce que nous savons à ce jour

Metal Gear Solid 6 n'a pas été officiellement annoncé. Toutefois, il semble peu probable que le géant japonais du divertissement Konami abandonne complètement l'une de ses franchises les plus appréciées.

Cela dit, le départ du créateur de la série, Hideo Kojima, a certainement mis des bâtons dans les roues des futurs titres Metal Gear Solid. Après son départ, la qualité de la série a considérablement baissé. Le dernier titre sur lequel il a travaillé, Metal Gear Solid 5 : The Phantom Pain, est sorti en 2015 et a reçu un accueil chaleureux de la part des critiques et des fans. Cependant, avec le départ de Kojima la même année, le titre suivant de la série, Metal Gear Survive, a été un énorme flop. Le jeu de tir de survie de 2018 a déçu les fans avec des mécanismes génériques et une histoire sans but.

Cela dit, les choses ne sont pas entièrement sombres pour les fans de Metal Gear Solid. Metal Gear Solid : Master Collection Vol. 1, qui a vu la remasterisation de Metal Gear, Metal Gear 2 : Solid Snake, Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2 : Sons of Liberty, et Metal Gear Solid 3 : Snake Eater, a été accueilli par des critiques positives malgré le fait que certaines parties aient mal vieilli. De plus, le remake de Metal Gear Solid 3 est toujours prévu, ce qui montre que Konami n'a pas abandonné cette franchise classique. Si le remake fonctionne bien, nous pourrons peut-être assister à une évolution vers un Metal Gear Solid 6.

Metal Gear Solid 6: l'essentiel en bref

Qu'est-ce que c'est ? Le sixième jeu de la série Metal Gear Solid, dont la sortie n'a pas été confirmée.

Le sixième jeu de la série Metal Gear Solid, dont la sortie n'a pas été confirmée. Quand sortira-t-il ? A CONFIRMER

A CONFIRMER Sur quoi puis-je y jouer ? A CONFIRMER

Metal Gear se trouve actuellement dans une sorte de flou étrange, du moins en ce qui concerne les nouveaux jeux de la série principale. Hideo Kojima, qui travaille désormais dans son propre studio, a depuis longtemps rompu les liens avec Konami. Cependant, Konami détient toujours les droits de la série. Jusqu'à présent, Konami n'a sorti qu'un seul jeu Metal Gear sans Kojima : Metal Gear Survive.

Actuellement, nous attendons la sortie du remake de Metal Gear Solid 3, qui a été annoncé lors d'un événement PlayStation Showcase en début d'année. Il pourrait s'agir d'une sorte de banc d'essai pour la série, et pourrait éventuellement être utilisé pour justifier un nouvel ajout à la saga Metal Gear Solid.

Nous pensons que si Metal Gear Solid 6, ou un nouvel épisode de la série, est en route, il arrivera au moins sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S et PC.

Metal Gear Solid 6 : actualités

Metal Gear Solid 3 Remake annoncé

Un nouveau projet Metal Gear Solid a été annoncé lors d'un événement PlayStation Showcase en mai dernier. Il s'agit d'un remake de Metal Gear Solid 3, et jusqu'à présent, nous avons vu une bande-annonce cinématique et une vidéo de prévisualisation in-engine. Espérons que d'autres détails suivront, car pour l'instant, il y a peu d'informations sur l'ampleur du remake au lancement. Cela dit, il est clair que Konami vise une réimagination à haute valeur de production, peut-être dans la veine du Final Fantasy 7 Remake ou du remake de Resident Evil 4.

Metal Gear Solid 6: ce que nous voulons voir

Metal Gear Solid 6 n'a peut-être pas été confirmé par Konami, mais voici ce que nous voudrions voir dans un nouveau jeu Metal Gear Solid.

Retour à la sandbox

Ground Zeroes et The Phantom Pain ont marqué un tournant dans le format Metal Gear Solid. À l'instar de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, ces jeux reprennent les éléments essentiels de la série Metal Gear et les réinventent dans un environnement de type sandbox.

Pour une série connue pour ses environnements clos dans lesquels il fallait identifier les patrouilles ennemies et s'y frayer un chemin, il s'agissait de proposer un espace ouvert sur lequel il était possible d'exercer un contrôle progressif. Ce changement de philosophie a rajeuni la série et toute suite devrait poursuivre cette tendance en liant mieux la richesse des changements introduits par Metal Gear Solid 5.

Plus de science-fiction

Même si on apprécie Metal Gear Solid 5, le style des années 1980 semble un peu limité, surtout si on le compare à la démesure de Metal Gear Rising : Revengeance. Même si nous aimons le côté plus discret et historique de Metal Gear, nous savons que nous sommes loin d'être les seuls à regretter les superbes combats de mechas géants de Metal Gear Solid 4. Metal Gear a toujours été étrangement prévoyant lorsqu'il s'agissait de regarder vers l'avenir, et nous aimerions bien en voir plus.

Histoire

Metal Gear Solid 5 se termine par la révélation que vous n'avez en fait pas incarné Big Boss, mais un homme qui a subi un lavage de cerveau et des modifications chirurgicales pour penser et ressembler à Big Boss. C'était un rebondissement inattendu, mais il explique aussi comment Snake a tué Big Boss à deux reprises dans les jeux Metal Gear d'origine.

Dans le premier Metal Gear, Snake tue le sosie (alias Venom Snake) et dans Metal Gear 2, il tue le vrai Big Boss.

Metal Gear Solid 6 pourrait reprendre l'histoire à de nombreux endroits, mais un candidat probable serait juste après les événements de Metal Gear Solid 5, potentiellement au moment où Big Boss établit Outer Heaven, son état renégat, et développe le char de combat ambulant Metal Gear. Les fans auraient ainsi l'occasion de retrouver des personnages comme Grey Fox et le Dr Pettrovich, mais sous un nouvel angle. Konami pourrait également s'inspirer de Metal Gear Rising : Revengeance et se concentrer sur l'avenir de Metal Gear et les conséquences à long terme des actions de ses personnages.

Des questions sans réponse

Bien que Konami le conteste, de nombreuses personnes estiment que Metal Gear Solid 5 est inachevé. La dernière mission du jeu, l'épisode 51, a été littéralement supprimée du jeu, si bien que le sort d'Eli, le clone de Big Boss, n'est pas vraiment résolu. À un moment donné, il vole un mécha dans votre base et disparaît, mais, grâce à la mission supprimée, vous ne vous lancez jamais à sa poursuite. Bien que l'édition collector de The Phantom Pain ait révélé ce qui se serait passé dans la mission interrompue, il serait formidable de jouer cette partie finale et de voir Eli, le petit soldat, devenir Liquid Snake, votre ennemi juré tout au long de Metal Gear Solid 1, 2 et 4.

Le départ d'Hideo Kojima de Konami ne doit pas signifier la fin de Metal Gear Solid. Cependant, si l'éditeur souhaite poursuivre sa série la plus célèbre, il a intérêt à être prêt à combler de grosses lacunes.